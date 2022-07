Mawson berichtet über starke Pro-Bergbau-Stimmung in finnischer Sozialumfrage

19. Juli 2022 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) gibt die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung der Bergbaustimmung in ganz Finnland und in der Gemeinde bekannt, in der sich Mawsons 18.000 ha großes, zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot im Norden Finnlands befindet.

Höhepunkte:

- Die Forscher kamen zu dem Schluss, "dass die Finnen den heimischen Bergbau schätzen, den Bergbau in Finnland behalten wollen und die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze für wichtig halten".

- In der Gemeinde Ylitornio in Rajapalot war die Einstellung zu allen untersuchten Bergbauthemen positiver als im finnischen Durchschnitt (Abbildung 1).

- Die EU und die finnische Selbstversorgung gehörten zu den Themen, die in Ylitornio und in Finnland insgesamt die größte Zustimmung fanden.

o Rajapalot ist das größte 7. Kobaltvorkommen in Europa

- Eine große Mehrheit ist der Meinung, dass "Finnland systematischer daran arbeiten sollte, die Investitionen in die Verarbeitung von Bergbauprodukten zu erhöhen".

- Die Stimmung im finnischen Bergbau hat sich seit der Umfrage von 2021 durchweg verbessert (Abbildung 2).

- Die Ergebnisse bestätigen eine separate, von der EU finanzierte Umfrage, die ergab, dass nur 16% der lokalen Befragten der Aussage "Bergbau in meiner Heimatregion ist eine positive Sache" nicht zustimmten.

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Wir fühlen uns privilegiert, dass wir von den lokalen Gemeinden, in denen wir arbeiten, stark unterstützt werden. Diese Umfrage zeigt erneut mit überwältigender Mehrheit, dass der Bergbau in unserer lokalen Gemeinschaft erwünscht und willkommen ist. Sie verdeutlicht auch die Schwächen der EU bei der Selbstversorgung und die weit verbreitete Ansicht, dass Finnland mehr tun sollte, um den heimischen Bergbau zu unterstützen. Mit Europas 3. größten Goldvorkommen und 7. größten Kobaltvorkommen ist Rajapalot gut aufgestellt, um Finnland und die Ambitionen der EU zu unterstützen.

Ich möchte unserem Team vor Ort, angeführt von unserer Geschäftsführerin Noora Ahola, für ihr Engagement, ihre harte Arbeit und ihre Integrität danken, die die Unterstützung verdient haben, die wir hier in dieser Umfrage sehen."

Im April 2022 führte das unabhängige Marktforschungsunternehmen Taloustutkimus eine Studie durch, in der die Meinungen der finnischen Bevölkerung zu Fragen des Bergbaus untersucht wurden. Die Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung in ganz Finnland den Bergbau befürwortet. Die Ergebnisse der Gemeinde Ylitornio in Rajapalot zeigen eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung zu allen untersuchten Bergbauthemen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt.

Eine ähnliche Umfrage wurde im Jahr 2021 durchgeführt und zeigt, dass sich die Stimmung im Bergbau in Finnland im vergangenen Jahr vergleichsweise verbessert hat (Abbildung 2).

Hintergrund der Umfrage

Die Stichprobe wurde durch eine Zufallsauswahl aus dem Register der Agentur für digitale und Bevölkerungsinformationen (Bisnode) gebildet. Die Interviews wurden zwischen dem 7. und 16. April 2022 zentral vom überwachten Telefoninterviewzentrum von Taloustukkima durchgeführt. 45 von Taloustuikma geschulte Interviewer nahmen an der Befragung teil. Insgesamt nahmen n= 100 Personen aus Ylitornio und n = 1003 aus ganz Finnland an der Umfrage teil. Eine demografische Aufschlüsselung der Befragten findet sich in Abbildung 3. Taloustutkimus führte die Umfrage in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 20252 für Marktforschung und den von der European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) und der Internationalen Handelskammer gemeinsam veröffentlichten Grundregeln für das Forschungsgebiet durch. Die Umfrage wurde von FinnMin in Auftrag gegeben.

Die Umfrage 2020 wurde im Rahmen des von der EU finanzierten Programms Horizon 2020 New Exploration Technologies durchgeführt. Sie bestand aus einem postalischen Fragebogen, der im März/April 2020 an eine repräsentative Zufallsstichprobe in Ylitornio (n= 600) und im südlichen Teil von Rovaniemi (n= 300) verschickt wurde, und hatte eine Rücklaufquote von 28,5 % (n = 257).

Abbildung 1: Umfrageergebnisse für Ylitornio (Balken zeigen die Ylitornio-Werte, grüne und schwarze Linien zeigen den Vergleich der Ylitornio-Werte mit den finnischen "Zustimmungswerten")

Abbildung 2: Ergebnisse für 2022 im Vergleich zu 2021: gleichbleibende oder verbesserte Stimmung bei jeder Kennzahl

Abbildung 3: Demografische Struktur der Befragtengruppe

