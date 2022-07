Startseite Holy Cow! kündigt Partnerschaft mit Small Victory Bakery an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-19 15:03. Vancouver, British Columbia, 19. Juli 2022 - Holy Cow Foods Inc. (NEO: HOLY; OTC Pink: HCWFF; Frankfurt: Z34) (das Unternehmen oder Holy Cow) freut sich bekannt zu geben, dass Small Victory Bakery den Betrieb in unserer anmietbaren Kücheneinrichtung aufgenommen hat. Small Victory Bakery verfügt über 3 Einzelhandelsgeschäfte im Großraum Vancouver, in denen frisch gebackene Waren aus unserer Küche angeboten werden. Paul Rivas, CEO von Holy Cow, erklärte: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Small Victory Bakery. Holy Cow unterstützt weiterhin lokale Lebensmittelunternehmer, die nach Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung und Einführung ihrer neuen und bestehenden Produkte suchen. Über Holy Cow Holy Cow ist ein Lebensmittelhersteller mit mehreren Geschäftsbereichen, der Ghost Kitchens, anmietbare Kücheneinrichtungen, Co-Packing- und Privat-Label-Fertigung sowie seine eigene Marke Holy Cow! mit hauseigenen pflanzlichen und 50/50-Produkten anbietet. Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie glauben, projizieren, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im endgültigen Langprospekt des Unternehmens vom 14. Dezember 2021 beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Neo Exchange hat diese Pressemeldung nicht auf die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts hin geprüft oder genehmigt. Nähere Informationen erhalten Sie unter: Für Investorenanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

