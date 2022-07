Startseite Hello Summer – Hello Gallo: Sommerliche Weine für jede Gelegenheit Pressetext verfasst von pamend am Di, 2022-07-19 13:15. Gallo Family Vineyards steht für unkomplizierten Trinkgenuss und passt vom Sundowner am See bis zum gemütlichen Absacker mit Familie und Freunden in jede Alltags-Situation. Aktuell hat sich die beliebte kalifornische Weinmarke mit verschiedenen Bloggern und Influencern zusammengetan und gibt das ganze Jahr über Tipps, wie man die Weiß-, Rosé- und Rotweine mit verschiedenen Gerichten kombiniert. Bad Homburg, Juli 2022. Tina und Alex Pestl vom Blog Habe ich Selbstgemacht servieren den Gästen ihrer Grillparty Hähnchenspieße mit Erdnusssoße, dazu gibt es Chardonnay, Grenache Rosé und Cabernet Sauvignon von Gallo Family Vineyards. „Sommer, Sonne, Lebensfreude. Für ein unvergessliches Grillfest sorgen nicht nur unsere herrlichen Hähnchenspieße, sondern auch die wunderbaren Weine von Gallo Family Vineyards“, sagt Tina Pestl. „Um die Geschmäcker aller Gäste zu treffen, bieten wir auf unserer Grillfeier drei verschiedene Weine an: den satten Chardonnay mit feiner Pfirsichnote und goldgelber Farbe, der gut zu Hühnchen passt, den fruchtig-lieblichen Grenache Rosé, der sich neben Fisch auch gut zu süßen Desserts macht, und den intensiven, körperreichen Cabernet Sauvignon mit Brombeer- und Pflaumennoten, der wunderbar zu Grillfleisch, Pasta-Gerichten und kräftigem Käse passt. Die drei sind die perfekten Begleiter für unsere Grillparty, die Trauben für die Weine stammen allesamt aus dem sonnenreichen Central Valley in Kalifornien.“ Vanessa Kibbieß von Beahyggespreder trifft sich mit ihren Freundinnen zum Sommer-Picknick, mit dabei sind neben frischem Brot, Käse und Dips auch Chardonnay und Cabernet Sauvignon. „Der Cabernet Sauvignon von Gallo Family Vineyards passt mit seinen Noten von Pflaume und Beere hervorragend zu herzhaftem Käse, während der Chardonnay mit einem sanften Hauch von Vanille und Honigmelone köstlich zu frischen Erdbeeren schmeckt!“ Familie im Fokus Bei Gallo Family Vineyards wird Familie großgeschrieben. Die Geschichte der weltbekannten E. & J. Gallo Winery begann 1933, als Ernest und Julio Gallo – zwei Brüder Anfang 20 mit italienischen Wurzeln – mit viel Entschlossenheit und Liebe zu Wein in Kalifornien ein Weingut gründeten. Vier Generationen später, mit mehr als 80 Jahren Hingabe, Erfahrung und Wissen, folgt die Familie Gallo der gleichen Philosophie und entwickelt ihre Produkte kontinuierlich weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.gallo.de Dieses und weiteres Bildmaterial schicken wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu; die Bildrechte liegen bei der E. & J. Gallo Winery. In einer Familie hat jeder seinen eigenen Charakter: So ist es auch bei den Weinen von Gallo Family Vineyards. Um den unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden, sind die Weinspezialisten um Chief Winemaker Cal Dennison ständig auf der Suche nach neuen Geschmacksprofilen. Ob leicht, kräftig oder ausgewogen, für jeden ist etwas dabei. Im Juni 2015 wuchs die Gallo Familie um zwei leichte Weincocktails, die sich als unkomplizierte Sommerdrinks mit wenig Alkohol perfekt für BBQ, Dinnerparty und Co. eignen. Für die beiden Sorten Spritz Peach & Nectarine und Spritz Raspberry & Lime wird Grenache Rosé mit einem Hauch Kohlensäure und natürlichen Fruchtnoten verfeinert. Die Marke Gallo Family Vineyards steht für bewährte Tradition, die sich mit kontinuierlich innovativem Handeln verbindet, auf dem deutschen Markt sind aktuell Moscato, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, White Zinfandel und Grenache Rosé erhältlich. Kontakt:

E. & J. Gallo Winery

Dirk Schultheis

Louisenstraße 65

61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 - 92120

dirk.schultheis@ejgallo.com

www.gallo.com Pressekontakt:

Patricia Freyer

Gourmet Connection GmbH

Tel.: +49 (0) 69 25 78 12 8 15

p.freyer@gourmet-connection.de Über pamend Komplettes Benutzerprofil betrachten