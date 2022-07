Startseite Nickel, Kobalt und Kupfer als Batteriemetalle Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-18 16:37. Mit der Umstellung auf ein sauberes Energiesystem wird der Bedarf dieser Metalle steigen. Kupfer, Nickel und Kobalt sind seltene Metalle in Europa, noch viel seltener als Öl und Gas. Nun gibt es Bestrebungen diese Metalle aus dem Meeresboden der Tiefsee zu holen, vielleicht schon im nächsten Jahr. Doch da gibt es noch einige Hindernisse. Die Ausbaggerung des Meeresbodens könnte ebenso wie die mit der Förderung enormen Lärmbelästigungen zu Problemen führen. Lärm stört Meeressäugetiere und Wale in Sachen Orientierung und Kommunikation. Auch sind die Auswirkungen von einer Förderung in der Tiefsee, die noch relativ unerforscht ist, schwer vorherzusagen. Besonders zwischen Hawaii und Mexiko ist der Meeresboden reich an Kupfer, Kobalt und Nickel, dies dank der vorhandenen Manganknollen. Jedenfalls ist der Tiefseeabbau noch nicht gestartet. Batterien für Elektroautos und viele hochmoderne Geräte wie etwa Smartphones brauchen jedoch Metalle wie Nickel, Kupfer und Kobalt, wobei dies bekanntermaßen nicht die einzigen benötigten Rohstoffe sind. Bei Kupfer, Nickel und Kobalt gibt es reiche Vorkommen in Indonesien, Chile und dem Kongo. Chile ist der weltgrößte Kupferproduzent. Wie wichtig die Versorgung mit gefragten Rohstoffen ist, hat der Ukraine-Russland-Krieg gelehrt. Hohe Preise bei Öl und Gas verlangen eine möglichst schnelle Energiewende. Anleger können von diesem Trend profitieren, wenn sie auf Unternehmen setzen, die diese Rohstoffe in ihren Projekten besitzen. Hier kommt besonders die Canada Nickel Company - https://www.youtube.com/watch?v=4jPXbyx5DJ0 - in Betracht. Bei deren Crawford-Projekt (Nickel und Kobalt) in Ontario haben sich aktuell die gemessenen und angezeigten Nickel-Ressourcen verdoppelt. In British Columbia besitzt Copper Mountain Mining 75 Prozent der Kupfer-produzierenden Copper Mountain-Liegenschaft. Ein weiteres Kupferprojekt in Australien und eine Liegenschaft im Mount Isa-Gebiet runden das Portfolio ab. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-co... -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten