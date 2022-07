Startseite Maßgeschneiderte Jobhemden, Hemden & Blusen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-18 15:16. Die Handelsvertretung und Stickerei Sylke Gauder vertreibt und vermietet maßgeschneiderte Businesshemden im individuellen Corporate Design. Wer in seinem beruflichen Alltag Hemden trägt, ist gut beraten, sich hochwertige maßgeschneiderte Jobhemden (https://www.individuelle-masshemden.de/) zuzulegen. Die Handelsvertretung und Stickerei Sylke Gauder hat sich auf passgenaue Kleidungsstücke zu fairen Preisen spezialisiert und ist daher genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um die individuelle Ausstattung für Berufe aller Art geht.

Für Unternehmer ist das Angebot von Leasing-Hemden für Männer und Frauen sehr interessant. Die Näherei und Stickerei vermietet maßgeschneiderte Businesshemden im individuellen Corporate Design. Gewerbebetriebe können so für ein gepflegtes und ansehnliches Erscheinungsbild ihrer Mitarbeiter sorgen und zugleich die Außenwirkung ihres Betriebs aufwerten. Die Lieferung der Leasing-Hemden erfolgt wöchentlich, sodass stets genügend gewaschene und gebügelte Arbeitskleidung zu Verfügung steht. Dabei ist ein weiterer positiver Effekt für die Firmen, dass die Mitarbeiter nicht selbst für das Waschen und Bügeln der Hemden sorgen müssen. Die Handelsvertretung und Stickerei Sylke Gauder bietet im Rahmen der Vermietung von Businesshemden einen umfangreichen Service (https://www.individuelle-masshemden.de/#jobhemnd). Dazu gehört, das Aufmaß der Textilien vor Ort zu nehmen sowie die Bereitstellung eines umfangreichen Stoffmusterbuchs, aus dem die Auftraggeber und gegebenenfalls Angestellte wählen können. Die maßgeschneiderten Jobhemden können in unzähligen Kombinationen von Stoffen, Mustern und Farben produziert werden. Anschließend erfolgt nach nur kurzer Zeit die Übersendung eines Musters zur Anprobe. Nach Maßfreigabe dauert es ca. sechs Wochen, bis die fertigen Businesshemden geliefert werden.

Vorerst richtet sich das Angebot an maßgeschneiderten Hemden zur Miete an Kunden im Raum Kassel und gilt ab einer Anzahl von 25 Mitarbeitern, für die passgenaue Jobhemden geleast werden sollen. Selbstverständlich vertreibt die Näherei und Stickerei auch passgenaue Einzelstücke. Bei der Auswahl von Maßblusen und Maßhemden sind ebenfalls unzählige Kombinationen möglich. Allein bei den Stoffen stehen mehr als 200 unterschiedliche zur Verfügung. Neben dem Material können auch Kragen und Manschetten gänzlich frei kombiniert werden. Zudem können bei Bedarf Firmenlogos, Vereinslogos, Schriftzüge oder ein Monogramm auf die Maßblusen und Maßhemden gestickt werden. Handelsvertretung und Stickerei Sylke Gauder ist der Spezialist für individuelle Maßhemden und sonstige Textilien: Passgenau und maßgeschneidert. Die Näherei und Stickerei verfügt über eine eigene Grafikabteilung sowie einen modernen Maschinenpark mit leistungsstarken Maschinen für Bestickungen aller Art. So können nicht nur Hemden, Blusen, T-Shirts, Tischdecken und dergleichen bestickt werden, sondern auch Jacken, Fußmatten, Caps und andere Produkte mit hoher Materialstärke. Der Firmensitz der Handelsvertretung und Stickerei Sylke Gauder befindet sich in der Heisterstraße, in Spangenberg-Pfieffe. Firmenkontakt

