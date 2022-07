Schultheiß vermietet erfolgreich EOF-Wohnungen dank Kooperation mit "Wohnraum Für Alle"

Unterstützung für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund

Die Suche nach einer geeigneten Wohnung in Ballungsräumen wie Nürnberg gestaltet sich oftmals schwierig. Um Wohnungssuchende zu unterstützen, die mit dem Verfahren nicht vertraut sind, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, haben die Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern und das Diakonische Werk Bayern das Projekt "Wohnraum Für Alle" initiiert. Das Projekt, das durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gefördert wird, ist an acht Standorten in Bayern vertreten. Es greift den Betroffenen in allen Facetten der Wohnungssuche unter die Arme. Zentrales Ziel: der Abschluss eines Mietvertrages. Dass die Bemühungen fruchten, beweist die Schultheiß Projektentwicklung aus Nürnberg, die mithilfe von "Wohnraum Für Alle" und einer engen Zusammenarbeit mit der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes Nürnberg bereits mehrere geförderte Wohnungen ihres Neubaus in der Wörnitzstraße erfolgreich vermieten konnte.

116 Wohnungen, die der einkommensorientierten Förderung (EOF) unterliegen, errichtet die Schultheiß Projektentwicklung aktuell in der Wörnitzstraße 64. Die Fertigstellung ist Ende des Jahres 2022 avisiert. Im Auftrag des Eigentümers, der Allianz, hat sie daher bereits mit der Vermietung der Einheiten begonnen. Für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen sind geförderte Wohnungen oft die einzige Möglichkeit, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Die Wohnungsvermittlung des Sozialamtes hat dabei das Vorschlagsrecht unter Berücksichtigung der Dringlichkeitsaspekte wie Obdachlosigkeit, körperliche Einschränkungen oder Großfamilien. Ein staatlicher Mietzuschuss beschränkt die monatliche Miete auf eine zumutbare, vom Einkommen abhängige Höhe.

Anerkannte Flüchtlinge leben aufgrund des akuten Wohnraummangels und vieler sprachlicher sowie bürokratischer Hürden trotz ihrer Auszugspflicht oft noch jahrelang in Gemeinschaftsunterkünften. Damit sich das ändert, bietet "Wohnraum Für Alle" ein umfangreiches Beratungsangebot, das auf die spezifische Situation von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zugeschnitten ist, andere Wohnungssuchende aber nicht ausschließt. "Zunächst erfolgt ein Vorgespräch zur Klärung der aktuellen persönlichen Situation", erläutert Angela Stehle, die die im Januar 2020 eröffnete Nürnberger Dependance von "Wohnraum Für Alle" leitet. "Anschließend wird auf den Abschluss eines Mietvertrags hingearbeitet - hier erklären wir grundlegende Rahmenbedingungen, zum Beispiel zu Mietobergrenzen, Wohnberechtigungsschein, Schufa und Haftpflichtversicherung. Hinzu kommen Hilfestellung beim Verfassen von Bewerbungstexten und die Vorbereitung auf eine Wohnungsbesichtigung". Konnte ein Mietvertrag geschlossen werden, assistiert Angela Stehle mit ihrem Team den neuen Mietern auch nach dem Einzug, u.a. bei Behördengängen und durch Mieterschulungen, in denen Themen wie Mülltrennung, Energiesparen und Hausordnung vermittelt werden. Auch für die Vermieter ist das WoFA-Team Ansprechpartner nach dem Bezug der neuen Wohnung.

Nicole Pötsch, Head of Investment North & Central Europe der Allianz Real Estate zeigt sich begeistert von der erfolgreichen Zusammenarbeit des Projekts mit der Schultheiß-Gruppe: "Wir sind stolz darauf an der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Nürnberg mitzuwirken und begrüßen vor allem den Schwerpunkt, der auf die Unterstützung von Familien bei der schwierigen Suche nach Wohnraum gelegt wird."

Dr. Hermann Ruttmann, Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung sagt: "Viele Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund schaffen es häufig gar nicht, sich auf eine geförderte Wohnung zu bewerben. Dabei sind solche Wohnungen genau für Personengruppen wie sie gemacht - sie sind bezahlbar und dennoch modern und lebenswert. Projekte wie "Wohnraum Für Alle" sind daher ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Vermietung von EOF-Wohnungen".

Die begonnene Kooperation zwischen "Wohnraum Für Alle" und der Schultheiß Projektentwicklung AG wird sich nicht nur auf das Bauvorhaben in der Wörnitzstraße beschränken. Weitere Großprojekte werden in den kommenden Monaten und Jahren fertiggestellt - als nächstes in der Zweigstraße im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl mit mehr als 140 geförderten Wohnungen. Auch hier wird "Wohnraum Für Alle" eine wichtige Stütze für Menschen mit Migrationshintergrund bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung sein.

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

Allianz Real Estate ist ein Unternehmen von PIMCO und umfasst die Allianz Real Estate GmbH, Allianz Real Estate of America sowie deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Als einer der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager konzipiert und realisiert Allianz Real Estate maßgeschneiderte Portfolio- und Anlagestrategien im Auftrag von global agierenden, haftungsorientierten Investoren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen schafft durch direkte und indirekte Investitionen sowie Immobilienfinanzierungen einen langfristigen Mehrwert für seine Kunden. Das operative Management der Investitionen und Assets erfolgt von 18 Standorten aus, verteilt auf Gateway-Cities in vier Regionen (Westeuropa, Nord- und Mitteleuropa, USA und Asien-Pazifik). Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.allianz-realestate.com. PIMCO ist einer der weltweit führenden Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere. Bereits mit der Gründung im Jahr 1971 in Newport Beach, Kalifornien, führte PIMCO den Total-Return-Ansatz für festverzinsliche Anlagen ein. Seit fast 50 Jahren ist PIMCO mit erstklassigen und innovativen Anlagelösungen ein zuverlässiger Partner für Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlageziele. PIMCO hat Standorte auf der ganzen Welt. Mehr als 3000 Experten verfolgen gemeinsam eine Aufgabe: den Kunden in jedem Marktumfeld die besten Anlageergebnisse zu liefern. PIMCO gehört zur Allianz SE, einem weltweit führenden, diversifizierten Finanzdienstleister.

