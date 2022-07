Startseite gfos 4.8 ist zertifiziert für Cloud Solutions von SAP® Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-18 08:00. Essen, Deutschland - 18. Juli 2022 Die GFOS mbH gab heute bekannt, dass ihre modulare HR-Software gfos 4.8 von SAP® für die Cloud-Lösungen von SAP zertifiziert wurde. Die Integration hilft Organisationen, Mitarbeiterdaten aus SAP® SuccessFactors®-Lösungen zu extrahieren, um die Daten innerhalb der gfos-Software weiterzuverarbeiten. "Die Fähigkeit von gfos 4.8, mit Lösungen von SAP zu interagieren, wird sich für unsere aktuellen und zukünftigen Kund*innen als äußerst vorteilhaft erweisen, da sie dazu beiträgt, die Datenkonsistenz zwischen beiden Lösungen sicherzustellen", sagte Katharina Röhrig, CEO, GFOS mbH. Unternehmen, die SAP-Technologien einsetzen, können von der Zeiterfassungs- und Mitarbeiterplanungssoftware von GFOS profitieren, da sie redundante Prozesse reduziert und die Datenkonsistenz mit SAP SuccessFactors Employee Central gewährleistet. Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass sich gfos 4.8 mit Cloud-Lösungen von SAP unter Verwendung von Standard-Integrationstechnologien integrieren lässt oder als Add-on zu einer Cloud-Lösung von SAP ausgeführt werden kann. Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung (GFOS) mbH ist ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen und IT-Infrastrukturen in den Bereichen Workforce Management, Manufacturing Execution Systems, Security und Hosting sowie Cloud Services - modular aufgebaut und branchenunabhängig sowohl in großen Konzernen und in kleinen und mittelständischen Unternehmen. GFOS unterstützt mehr als 3.000 Kund*innen in 30 Ländern mit umfassenden Systemen und intelligenten Tools. Das Unternehmen liefert Module von der Zeiterfassung und Personalplanung über die Betriebs- und Maschinendatenerfassung bis hin zur Zutrittskontrolle mit Besuchermanagement - in der Cloud oder On-Premise. Im Bereich der SAP-Anbindung profitieren Kund*innen von umfassendem Know-how und Beratungskompetenz, denn 65 Prozent der GFOS-Kund*innen nutzen SAP. Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen liefert GFOS höchste Standards im Bereich IT- und Cyber-Sicherheit. Neben den Co-CEOs Katharina Röhrig und Dr. Ignace Van Meenen gehören der Geschäftsleitung des Unternehmens auch Dr. Olaf Zwintzscher (Software Technology & Development) und Mischa Wittek (Market) an. www.gfos.com Kontakt

GFOS mbH

Miriam Czepluch-Staats

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00

presse@gfos.com

