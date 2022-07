Osisko meldet vorläufigen Rekord bei den Auslieferungen im 2. Quartal 2022 sowie Einnahmen und Cash-Marge

Montréal, 12. Juli 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd. (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd... ) freut sich, ein Update zu den Auslieferungen im zweiten Quartal 2022, den Erträgen, den Cash-Margen und den jüngsten Fortschritten bei den Vermögenswerten in seinem Royalty- und Stream-Segment bekannt zu geben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR Q2 2022

Osisko erwirtschaftete im zweiten Quartal 2022 etwa 22.240 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 ("GEOs"), ein Rekord für das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2014.

Osisko verzeichnete im zweiten Quartal vorläufige Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 51,5 Millionen C$ und vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 3,7 Millionen C$, was zu einer vierteljährlichen Rekord-Cash-Marge2 von etwa 47,8 Millionen C$ oder etwa 93 % führte.

Osisko wird mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 nach Börsenschluss am Dienstag, dem 9. August 2022, gefolgt von einer Telefonkonferenz am Mittwoch, dem 10. August um 10 Uhr ET, vollständige Produktions- und Finanzdetails bekannt geben. Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte: "Unser Royalty- und Streaming-Portfolio hat im zweiten Quartal in vielerlei Hinsicht Rekorde erzielt, einschließlich GEO-Lieferungen und absoluter Cash-Margen. Wir erwarten weiterhin einen weiteren Anstieg der Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte, da die Ramp-ups bei Mantos und Eagle auf die Nennkapazität zusteuern. In einer Zeit erhöhter Volatilität im Bergbausektor und steigender Kosten in allen Bereichen der Wirtschaft gedeiht unser inflationsgeschütztes Geschäftsmodell weiter."

PORTFOLIO-UPDATE

Aktualisierung der CSA-Transaktionen

Am 1. Juni veröffentlichte die Metals Acquisition Corp. ("MAC") eine technische Studie für die Mine CSA ("CSA") in New South Wales, Australien. Dies folgt auf die Ankündigung von MAC im März, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Glencore plc über den Erwerb von CSA (die "Akquisitionstransaktion") abgeschlossen hat. Die Studie zeigt das Potenzial für eine Minenlebensdauer von mehr als 15 Jahren sowie das bedeutende Explorationspotenzial auf dem großen Landpaket.

MAC ist dabei, die notwendigen aufsichtsrechtlichen Meldepflichten und die damit verbundenen Finanzierungsvereinbarungen zum Abschluss der Akquisitionstransaktion zu erfüllen. Der Abschluss der Akquisitionstransaktion hängt unter anderem von der Zustimmung der MAC-Aktionäre ab und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Osisko Bermuda Limited (OBL"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit MAC ein Abkommen über einen Silberstream in Höhe von 90 Millionen US$ abgeschlossen, um MAC den Erwerb der Mine CSA zu erleichtern. Der Abschluss des Silberstroms ist unter anderem vom Abschluss der Akquisitionstransaktion abhängig.

OBL hat MAC außerdem eine gegenseitige Option eingeräumt, durch den Verkauf eines Kupferstroms bis zu 100 Mio. US$ an Vorab-Einnahmen zu erzielen, sofern die Parteien die endgültigen Bedingungen festlegen. MAC hat OBL ein Vorkaufsrecht für den Erwerb von Lizenzgebühren oder Streams für alle Vermögenswerte, die sich im Besitz von MAC befinden, für drei Jahre nach Abschluss der Akquisitionstransaktion gewährt.

Kanadisches Malartic Update

Am 7. Juli meldete Yamana Gold Inc. ("Yamana"), dass Canadian Malartic im zweiten Quartal 174.372 Unzen Gold produzierte und damit den Plan übertraf. Die Genehmigungen für das Projekt Odyssey liegen weiterhin im Zeitplan, während die Bauarbeiten im Zeit- und Budgetplan liegen und die erste Produktion von Odyssey South im ersten Quartal 2023 erwartet wird. Fünfzehn Bohrer sind auf dem Grundstück aktiv, wobei drei Untertagebohrer die Infill-Bohrungen auf der Lagerstätte Odyssey South abschließen und 12 Oberflächenbohrer sich auf die Infill-Bohrungen und die Erweiterung der Mineralisierung East Gouldie konzentrieren. Das Abteufen von Schächten wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 beginnen.

Am 28. April teilte Yamana mit, dass es der festen Überzeugung ist, dass die Explorationsbemühungen in seinem 10-Jahres-Ausblickszeitraum zu weiteren Abbaugebieten führen werden, die es ihm ermöglichen werden, die verfügbaren Anlagenkapazitäten zu nutzen, was zu einer Erzverarbeitung von mehr als 20.000 Tonnen pro Tag führen wird, und dass die nachhaltige Produktion dann den ursprünglichen Produktionsplan von 500.000 bis 600.000 Unzen Gold pro Jahr deutlich übersteigen wird.

Agnico Eagle: Kirkland Lake Updates

Am 28. April bestätigte Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle"), dass das Unternehmen die mögliche Integration der Lagerstätte AK und des Projekts Upper Beaver mit der bestehenden regionalen Infrastruktur in Kirkland Lake prüft. Im ersten Quartal 2022 hat Agnico Eagle die Erschließung eines Explorationsabstiegs von der bestehenden Macassa-Infrastruktur zur Lagerstätte AK vorangetrieben. Das Gefälle steht im Zusammenhang mit einer Explorationskampagne, die im Jahr 2022 abgeschlossen werden soll, um die Lagerstätte besser abzugrenzen und zu verstehen, wie die Mineralressourcen von AK die Beschickung der Mühle Macassa ergänzen könnten, was möglicherweise im Jahr 2024 beginnen könnte.

Im ersten Quartal 2022 wurde mit Infill-Bohrungen der Lagerstätte AK von der Oberfläche aus begonnen, wobei eines der hochgradigeren Mineralressourcengebiete anvisiert wurde, in dem das historische Bohrloch KLAKC15-87 8,8 Gramm pro Tonne (g/t") Gold auf 14,0 Metern (Kernlänge) in einer Tiefe von 104 Metern durchschnitten hat. Explorationsbohrungen sind auch bei Upper Beaver im Gange, um neue mineralisierte Zonen in der Tiefe entlang des Streichens zu untersuchen. Jüngste Bohrungen scheinen auf eine neue Mineralisierungszone 500 Meter südöstlich der mineralisierten Hauptzone gestoßen zu sein.

Osisko Development Corp.

Am 24. Mai meldete Osisko Development Corp. ("Osisko Development") die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia. Die PEA veranschaulicht das Potenzial für eine kostengünstige, groß angelegte Untertage-Goldmine mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von etwa 236.000 Unzen bei nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") von 962 US$ pro Unze über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 12 Jahren.

Am 30. Mai schloss Osisko Development die bereits angekündigte Übernahme von Tintic Consolidated Mines LLC ("TCM") ab. TCM besitzt die produzierende Testmine Trixie ("Trixie") sowie Mineralien-Claims, die sich über mehr als 17.000 Acres (einschließlich 14.200 Acres, die patentiert sind) im historischen Bergbaudistrikt Tintic in Zentral-Utah erstrecken (zusammen mit Trixie das "Projekt Tintic"). Osisko Development erweitert zurzeit die unterirdische Erschließung und setzt ein unterirdisches Diamantbohrgerät und ein oberirdisches Reverse-Circulation-Bohrgerät ein, um die Abgrenzung einer ersten Mineralressourcenschätzung zu unterstützen. Gleichzeitig beabsichtigt Osisko Development, fortgeschrittene technische Studien durchzuführen, um zusätzliche Oberflächen- und Untertageziele zu generieren, metallurgische Tests, geotechnische Arbeiten und Umweltstudien durchzuführen, um die weitere Erschließung zu rechtfertigen und die Produktion bei Trixie durch eine Erweiterung mit geringem Kapitalaufwand zu steigern.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der TCM-Akquisition meldete Osisko Development, dass TCM mit OBL ein verbindliches Term Sheet für einen Stream auf die im Projekt Tintic produzierten Metalle abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird OBL eine Vorauszahlung in Höhe von 20 Millionen US$ an TCM leisten und im Gegenzug 2,5 % aller aus dem Projekt Tintic produzierten Metalle zu einem Preis von 25 % des jeweiligen Spot-Metallpreises erwerben. Sobald 27.150 Unzen raffiniertes Gold geliefert wurden, sinkt die Stromrate auf 2,0 % aller produzierten Metalle. Der Abschluss des Stream wird für das 3. Quartal erwartet.

Am 30. Juni meldete Osisko Development eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Projekt San Antonio. Die angezeigten Ressourcen umfassen 14,9 Mt mit einem Gehalt von 1,2 g/t Gold (576.000 Unzen) und die abgeleiteten Ressourcen 16,6 Mt mit einem Gehalt von 1,02 g/t Gold (544.000 Unzen). Die Ressourcen beschränken sich auf einen 2,8 km langen Abschnitt des voraussichtlichen 10 km langen Trends. Osisko Development hat den Bau eines Laugungspads und einer Carbon-In-Column-Anlage abgeschlossen, um 1,1 Mio. Tonnen auf Halde gelagertes Material mit einem Durchschnittsgehalt von 0,57 g/t Gold zu verarbeiten. Osisko erwartet die ersten Goldlieferungen von San Antonio Anfang des dritten Quartals.

Im zweiten Quartal schloss Osisko Development seine beiden zuvor gemeldeten Privatplatzierungen von Zeichnungsscheinen mit einem Gesamterlös von 167,7 Millionen US$ ab und gab bekannt, dass seine Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol ODV" gehandelt werden. Mit Stand vom 30. Juni besitzt Osisko ungefähr 44,1 % von Osisko Development.

Island Gold Phase 3+ Erweiterungsstudie

Am 29. Juni meldete Alamos Gold Inc. ("Alamos") die Ergebnisse der P3+-Erweiterungsstudie für die Mine Island Gold, die eine Steigerung der Produktion von derzeit 1.200 Tonnen pro Tag auf 2.400 Tonnen pro Tag vorsieht. Dies ist eine Steigerung gegenüber der Studie aus dem Jahr 2021, die einen Mühlendurchsatz von 2.000 Tonnen pro Tag vorsah, und wird durch einen neuen Schacht mit einer Anfangstiefe von 1.373 Metern ermöglicht. Diese neue PEA schätzt eine durchschnittliche Goldproduktion von 287.240 Unzen pro Jahr über einen Zeitraum von 13 Jahren, beginnend im Jahr 2026. Das in der Studie berücksichtigte Mineralinventar umfasst wahrscheinliche Reserven von 4,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 10,1 g/t Gold (1,1 Unzen) und abgeleitete Ressourcen von 8,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 11,3 g/t Gold (3,0 Unzen). Die Erdarbeiten und der Bau der Infrastruktur an der Oberfläche des Schachts haben begonnen; der Beginn des Abteufens des Schachts ist für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant. Alamos plant, die Exploration in der Tiefe und entlang des Streichens fortzusetzen, um die Ressourcen zu erweitern, einschließlich 57,5 km Bohrungen, die für 2022 geplant sind. Osisko wird seine durchschnittliche Lizenzgebühr auf eine gemischte NSR-Lizenzgebühr von 2,25 % für Alamos' Island Gold Phase 3+ Minenplan erhöhen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66702/12072022_DE_OR.001.jpe...

Quelle: www.alamosgold.com/news-and-events/default.aspx#news--widget

Capstone evaluiert Mantos Blancos Expansion

Im Laufe des Quartals setzte Capstone Copper Corp. ("Capstone") den Ausbau der Mantos Blancos-Erweiterung von 4,2 Mio. Tonnen pro Jahr auf 7,3 Mio. Tonnen pro Jahr fort. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Optimierung und dem Erreichen der Ziele für den nachhaltigen Durchsatz und die Gewinnung im dritten Quartal 2022.

Am 12. Mai bestätigte Capstone die laufende Analyse einer möglichen weiteren Steigerung des Durchsatzes der Sulfidkonzentrationsanlage Mantos Blancos von 7,3 Mio. Tonnen pro Jahr auf 10,0 Mio. Tonnen pro Jahr unter Verwendung der bestehenden (derzeit ungenutzten/unterausgelasteten) Kugelmühlen und Prozessanlagen. Eine Machbarkeitsstudie für das Phase-II-Projekt Mantos Blancos wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Victoria Gold Update

Am 12. Juli meldete Victoria Gold Corp. ("Victoria") für das zweite Quartal eine Goldproduktion von 32.055 Unzen aus der Mine Eagle ("Eagle"). Das geförderte und gestapelte Erz sowie die Goldproduktion entsprachen den Werten des zweiten Quartals 2021. Der Brech- und Stapelbetrieb war aufgrund der Unterbrechung des Hauptstromnetzes in Yukon durch die Waldbrände in der Region für etwa 5 Tage beeinträchtigt. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt war, kehrten der Betrieb und die Produktionsraten zur Normalität zurück. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren erwartet Victoria auch in der zweiten Hälfte dieses Jahres ein deutliches Wachstum der Goldproduktion. Die Prognose von 165.000 bis 190.000 Unzen wurde bekräftigt.

Victoria setzte die Detailplanung und die Beschaffung von Ausrüstung fort, um den Baubeginn von "Projekt 250" in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zu ermöglichen. Projekt 250" zielt darauf ab, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion von Eagle auf 250.000 Unzen Gold im Jahr 2023 zu erhöhen. Victorias Unternehmenspräsentation vom Mai beschreibt auch das Projekt 2040, das potenzielle Erweiterungen der Mine Eagle in der Tiefe und entlang des Streichens veranschaulicht. Zu den jüngsten Bohrhighlights zählen 1,22 g/t Gold auf 175 Metern.

Rekord-Goldproduktion in der Seabee-Mine

Am 3. Mai gab SSR Mining Inc. ("SSR") bekannt, dass die Mine Seabee im ersten Quartal 2022 einen Rekord von 52.582 Unzen Gold produzierte. Der Anstieg der Goldproduktion war das Ergebnis eines Mühlenbeschickungsgrads von 17,8 g/t während des Quartals, einer Steigerung von 110 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021, da der Abbau eine Fortsetzung einer sehr hochgradigen Zone außerhalb der Mineralreserve erreichte, die erstmals im zweiten Quartal 2021 abgebaut wurde. Seabee profitierte auch von den fortgesetzten Initiativen zur betrieblichen Exzellenz, die zu einer verbesserten Minenleistung im ersten Quartal führten, einschließlich eines Quartalsrekords von 102.528 Tonnen, die abgebaut wurden (etwa 1.150 Tonnen pro Tag). Es wird erwartet, dass sich die Gehalte bis zum Ende des Jahres 2022 wieder dem Plan annähern (etwa 9,2 g/t). Nach der Rekordleistung im Quartal liegt Seabee am oberen Ende der Produktionsprognose der Mine von 115.000 bis 125.000 Tonnen Gold.

Renard Stream Neustart

Osisko erhält seit der Reaktivierung des Diamantenstreams Renard am 30. April dieses Jahres regelmäßige Zahlungen aus diesem Stream. Im Laufe des zweiten Quartals verkaufte Renard 459.848 Karat zu einem Durchschnittspreis von 124 US$ pro Karat. Osiskos zurechenbare GEOs aus Renard beliefen sich im Quartal auf 2.934 Unzen.

Ermitaño-Produktion nimmt zu

Am 18. April meldete First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") 114.190 Tonnen Erz mit 4,98 g/t Gold und 45 g/t Silber, die von der Mine Ermitaño in der Aufbereitungsanlage Santa Elena verarbeitet wurden, was einer Steigerung von 10 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Die höheren Mengen waren das Ergebnis starker untertägiger Erschließungsraten, da die Mine ihren geplanten Hochlauf im Jahr 2022 fortsetzt. First Majestic rechnet mit höheren Produktionsraten, da neue Produktionsstollen vorbereitet und bis Jahresende in Betrieb genommen werden. First Majestic setzte den Bau des Zweikreislaufs in der Aufbereitungsanlage Santa Elena fort, der die Auslaugungsleistung und die metallurgische Ausbeute des Erzes aus Ermitaño erhöhen soll. Während des Quartals waren insgesamt fünf Bohrgeräte im Einsatz.

Santana-Produktion nimmt zu

Am 31. Mai meldete Minera Alamos Inc. ("Minera Alamos") die laufende Erschließung der Zone Nicho Main, wobei die Förder- und Zufahrtsstraßen weitgehend fertiggestellt und die begrenzte Vegetation und Oberflächenbedeckung entfernt wurden. Nach dem Beginn der Bergbauaktivitäten und mit der Öffnung der Grubenarbeitsbereiche wird die wesentlich größere Zone Nicho Main im Vergleich zur aktuellen Startgrube bei Nicho Norte dazu beitragen, die Abbaugeschwindigkeit des Projekts auf das geplante Niveau für den gesamten kommerziellen Betrieb zu bringen. Das erste mineralisierte Material aus der Zone Nicho Main sollte auf dem Laugungspad Santana gestapelt werden, wenn der Betrieb in die zweite Jahreshälfte übergeht, und wird dazu beitragen, die Goldproduktionsraten zu erhöhen. Das bisher abgebaute und auf dem Laugungspad gestapelte Gold beläuft sich auf insgesamt etwa 18.000 Unzen, wobei etwa 7.000 Unzen Gold als Konzentrat gewonnen wurden. Der Betrieb im Mai wurde saisonal durch die schwere und anhaltende Dürre beeinträchtigt, von der Sonora in den letzten beiden Jahren stark betroffen war. Es wird erwartet, dass die bevorstehende Regenzeit (Ende Juni-September) die Wasserreservoirs wieder auffüllen und eine Beschleunigung der Gewinnung des auf den Laugungsflächen gestapelten Goldes im dritten Quartal ermöglichen wird.

Western Copper and Gold berichtet über die Durchführbarkeitsstudie für Casino

Western Copper and Gold ("Western Copper") meldete die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für das Projekt Casino im Yukon. Das Projekt hat eine geschätzte Lebensdauer von 27 Jahren und wird durch konventionellen Tagebau mit Haufenlaugung und Flotationskomponenten erschlossen. Die Machbarkeitsstudie sieht durchschnittliche jährliche Einnahmen von 951 Millionen C$ in den ersten vier Jahren und 517 Millionen C$ pro Jahr danach vor. Western Copper arbeitet weiterhin mit seinem strategischen Investor Rio Tinto und seinen First-Nations-Partnern zusammen, um das Projekt bis zur Vorlage der Umwelt- und sozioökonomischen Erklärung Mitte 2023 voranzutreiben.

Windfall-Bohrergebnisse

Im Laufe des zweiten Quartals veröffentlichte Osisko Mining Inc. (Osisko Mining") Bohrergebnisse für das Projekt Windfall in Québec, einschließlich 293 g/t Gold auf 11,0 Metern, 26,3 g/t Gold auf 15,8 Metern und 243 g/t Gold auf 2,8 Metern. Diese Abschnitte tragen dazu bei, die Kontinuität der bekannten Mineralisierung zu verfeinern und die Ressourcen zu erweitern. Am 23. Juni meldete Osisko Mining, dass es seine Bohrlochdatenbank beim Projekt Windfall in Vorbereitung auf eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE"), die für das vierte Quartal 2022 geplant ist, geschlossen hat. Die aktualisierte MRE wird die Grundlage für die geplante Machbarkeitsstudie für das Projekt Windfall bilden, die bis Ende 2022 vorgelegt werden soll.

Lithium-Pegmatit-Entdeckung bei FCI

Am 28. April bestätigte Patriot Battery Metals Inc. ("Patriot") breite Zonen mit Lithiumpegmatit auf einer Streichlänge von 1,4 km auf dem Projekt Corvette. Der Pegmatitkörper ist nach Südwesten, Nordosten und in der Tiefe weiterhin offen, wobei die bisherigen Bohrungen eine Kontinuität zwischen mehreren zutage tretenden Pegmatiten zeigen. Der Großteil der von Patriot auf dem Projekt Corvette abgeschlossenen Bohrlöcher befindet sich innerhalb des FCI-Grundstücks, und die Ergebnisse werden durch 1,25% Li2 O und 194ppm Ta2O5 auf 58 Metern und 1,25% Li2O und 117ppm Ta2O5 auf 155 Metern hervorgehoben. Die Mineralisierung befindet sich in der Region James Bay in Québec und ist nur 15 km von allen Straßen und Stromleitungen entfernt. Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % (3,5 % für Gold) auf dem Grundstück FCI von Patriot.

WEITERE HIGHLIGHTS

1) Calibre Mining (4 % NSR-Lizenzgebühr für die Mine Pan) durchteufte 1,29 g/t Gold auf 18,3 Metern im Ziel Dynamite und 1,01 g/t Gold auf 9,1 Metern im Ziel Pegasus.

2) Shanta Gold (2 % NSR-Lizenzgebühr auf West Kenia) begann im Mai mit den Machbarkeitsarbeiten und stieß auf 46,7 g/t Gold auf 13,8 Metern bei Bushiangala.

3) Westhaven Gold (2 % NSR-Lizenzgebühr auf Shovelnose) durchteufte 37,2 g/t Gold und 209,5 g/t Silber auf 23,03 Metern in der Zone FMN.

4) Eagle Mountain Mining (3 % NSR-Lizenzgebühr auf Oracle Ridge) durchteufte 1,56 % Kupfer, 14,15 g/t Silber und 0,32 g/t Gold auf 60,7 Metern.

5) Gold Bull Resources (0,45-5% NSR Royalty) durchteufte 1,12 g/t Gold auf 51,8 Metern bei Silica Ridge.

6) American West (1,5 % NSR-Lizenzgebühr auf West Desert) durchteufte in einem einzigen Bohrloch eine Mineralisierung von insgesamt 105 Metern, einschließlich 8,46 % Zink, 0,17 % Kupfer, 0,11 g/t Gold, 10,6 g/t Silber und 55,6 g/t Indium auf 26,52 Metern.

7) Cornish Metals (0,5 % NSR-Lizenzgebühr auf United Downs) durchteufte 2,42 Meter mit 2,88 % Zinn und 1,43 % Zink auf dem Ziel Trenares in Großbritannien.

8) Poseidon Nickel (0,76 % NSR-Lizenzgebühr auf Silver Swan und Golden Swan) meldete eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die 250 kt mit 7,1 % Nickel an angezeigten Ressourcen und 5 kt mit 2,73 % Ni an abgeleiteten Ressourcen enthält; eine Machbarkeitsstudie für die Wiederaufnahme der Mine wird für September erwartet.

9) O3 Mining (0,435%-2% NSR Royalty auf Marban) gab ein Update über die laufende Vormachbarkeitsstudie für das Projekt Marban, einschließlich Empfehlungen für einen erhöhten Durchsatz und eine verbesserte metallurgische Ausbeute.

Q2 2022 ERGEBNISSE UND DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Osisko gibt die Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 bekannt und informiert über die Einzelheiten der Telefonkonferenz.

Veröffentlichung der Q2 2022 Ergebnisse: Dienstag, 9. August , 2022 nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Mittwoch, 10. August , 2022 um 10:00 Uhr ET

Einwahl-Nummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 396 8049

Lokal und international: 1 (416) 764 8646

Konferenz-ID: 28077702

Wiederholung (verfügbar bis zum 17. August um 11:59 Uhr Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (877) 674 7070

ET): Lokal und international: 1 (416) 764 8692

Passcode für die Wiedergabe: 077702#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Anmerkungen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen, einschließlich der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Verfahren zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum Jahresende

30. Juni,

2022 2021

Gold(i) $1,871 $1,816

Silber(ii) $22.60 $26.69

Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) 1.2768 1.2282

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich der Cash-Marge in Dollar und in Prozent. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.

Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Drei Monate zum Jahresende

30. Juni 2022

Umsatzerlöse $ 51,545

Abzüglich: Kosten der umgesetzten Leistungen ($ 3,756)

Bargeldspanne (in Dollar) $ 47,789

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 93 %

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather

TaylorVizepräsidentin, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, die Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von Osisko, die allgemeine Leistung der Vermögenswerte von Osisko und die Ergebnisse von Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekte in Bezug auf die Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, beinhalten. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "vermuten", "scheinen", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anvisieren", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen, des fortlaufenden Betriebs der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt, sowie der Richtigkeit öffentlicher Erklärungen und Bekanntmachungen der Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Osisko hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Finanzinformationen vorläufig sind und Anpassungen unterworfen sein könnten, die erfolgreiche Fortsetzung der den Vermögenswerten des Unternehmens zugrundeliegenden Operationen, die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, das Wachstum und die Vorteile, die sich aus seinem Investitionsportfolio ergeben, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und die Reaktionen der zuständigen Regierungen darauf sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

email : info@resource-capital.ch