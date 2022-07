Tier One gibt die Einreichung eines vorläufigen Basisemissionsprospekts in Kurzform bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten

Vancouver, Kanada - 14. Juli 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) (Tier One oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien einen vorläufigen Basisemissionsprospekt in Kurzform (der Prospekt) eingereicht hat.

Die Einreichung eines Prospekts soll dem Unternehmen eine flexible Finanzierung ermöglichen. Sobald ein endgültiger Basisprospekt in Kraft tritt, ermöglichen diese Einreichungen dem Unternehmen, vorbehaltlich der Anforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, die Ausgabe von an Stammaktien, Warrants, Zeichnungsscheinen, Einheiten, Schuldtiteln oder einer beliebigen Kombination davon in Höhe von bis zu 100.000.000 CAD innerhalb eines Zeitraums von 25 Monaten, in dem der Prospekt in Kraft bleibt, zu qualifizieren. Die spezifischen Bedingungen eines zukünftigen Angebots von Wertpapieren (falls zutreffend) werden in einem Prospektnachtrag dargelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden in Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht wird.

Jeder Prospektnachtrag wird spezifische Informationen enthalten, unter anderem über die zu emittierenden Wertpapiere und die Verwendung der Erlöse aus einer solchen Emission. Es besteht keine Gewissheit, dass innerhalb des 25-monatigen Gültigkeitszeitraums des Prospekts und der Prospektergänzungen Wertpapiere angeboten oder verkauft werden. Eine Kopie des Prospekts sowie Kopien des endgültigen Emissionsprospekts und jeglicher Prospektergänzungen, die in Zukunft eingereicht werden könnten, können im Unternehmensprofil bei SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

President, CEO und Director

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Leiterin der Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com .

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Informationen und allgemeine Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich Aussagen in Bezug auf die Absicht des Unternehmens, Wertpapiere anzubieten und zu verkaufen, die Art der angebotenen Wertpapiere und den Zeitpunkt, die Höhe und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot von Wertpapieren sowie andere Aussagen in Bezug auf die Strategie, die Projekte oder die Pläne des Unternehmens - könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, wie sie in den Dokumenten des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR veröffentlicht werden, offen gelegt werden (siehe www.sedar.com) . Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

