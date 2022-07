Startseite LED2WORK: Licht für die Metallverarbeitung Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-14 14:58. Vom 13. bis 17. September trifft sich die internationale Metallbranche auf der AMB in Stuttgart - einer der größten Ausstellungen für Metallverarbeitung. Mit dabei ist LED2WORK (https://www.led2work.com/de)- ein Marktführer und Spezialist für LED-Maschinenleuchten. Auf dem LED2WORK Messestand EO416, am Eingang Ost, gegenüber Halle 1, wird der Name Programm: Licht für die Metallverarbeitung. Ob "trockene" Fertigung oder eine vor Kühl- und Schmiermittel schwimmende Metallbearbeitung mit zusätzlichem Spanbeschuss - LED2WORK hat für alle die passende Maschinenleuchte im Programm. Hinzu kommt eine Palette an Arbeitsplatzleuchten für Montage und Prüfplätze. Mit der TUBELED_40 II (https://www.led2work.com/de/produkte/led-maschinenleuchten/led-aufbauleu...) wird das gezeigt, was man unter einer hochmodernen LED-Maschinenleuchte versteht: Robust, schlank und lichtstark. Die TUBELED_40 II (https://www.led2work.com/de/produkte/led-maschinenleuchten/led-aufbauleu...) lässt sich nahezu überall einsetzen. Die Leuchte hat ein voll abgedichtetes Aluminium-Gehäuse mit Sicherheitsglas und verfügt über die Schutzart IP67/IP69K. Die TUBLED_40 II gibt es in acht verschiedenen Längen sowie als kaskadierbare Versionen. Ganz neu ist die LED-Maschinenleuchte FIELDLED EVO - eine leistungsstarke Leuchte für großvolumige Maschinen und Anlagen. Die Aufbauvariante wird es in verschiedenen Längen mit einer Breite von 96mm oder 150mm geben. Neueste LED-Technik und eine Mikroprismenentblendung sorgen für einen immens hohen Licht-Output. Die Anschlüsse an 24V DC Maschinenstrom befinden sich wahlweise auf der Rückseite oder an der Stirnseite der Leuchte. Für Montage- und Prüfplätze gibt es, neben den Gelenkarmleuchten UNILED II (https://www.led2work.com/de/produkte/led-arbeitsplatzleuchten/led-gelenk...) und LENSLED II (https://www.led2work.com/de/produkte/led-arbeitsplatzleuchten/led-gelenk...), die SYSTEMLED TUNABLE WHITE. Diese Systemleuchte bietet die Möglichkeit eines stufenlosen Wechsels der Lichtfarbe, um detailliertere Prüfungen von Werkstücken zu ermöglichen. Hinzu kommen die neuen Leuchten der CENALED-Serie. Die robusten Leuchten mit beweglichem Schwanenhals werden dort eingesetzt, wo Licht gerade gebraucht wird: Die CENALED SPOT leuchtet punktuell aus und mit der Lupenleuchte CENALED LENS lassen sich Details noch genauer betrachten. Entdecken Sie die Leuchten von LED2WORK (https://www.led2work.com/de)im September auf dem Messestand EO416, gleich gegenüber dem Eingang zur Halle 1. Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei. Firmenkontakt

LED2WORK

Jan Schiga

Stuttgarter Str. 13 A

75179 Pforzheim

+49 (0) 7231 - 449 20 00

+49 (0) 7231 - 449 20 99

info@led2work.com

shop.led2work.com Pressekontakt

KOKON - Digitales Marketing

Marion Gräber

Lindenstr. 6

72666 Neckartailfingen

+49 711 52855500

+49 711 52855509

info@kokon-marketing.de

