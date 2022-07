Startseite Alu Sanierung: Fenster Lebensdauer verdoppeln Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-07-14 14:53. Alte Holzfenster mögen vielleicht nicht mehr ganz dicht sein, doch das bedeutet nicht, dass man sie austauschen muss. Durch eine Sanierung kann man die Fenster erhalten! Beim Profi für Fenster- und Türensanierungen weiß man: Durch eine Alu Sanierung der Fenster kann man die Lebensdauer dieser verdoppeln! Das spart Ressourcen, schont die eigenen Geldbörse und ist rasch und staubfrei erledigt! Wie eine Alu Sanierung abläuft, ist einfach erklärt: "Die Montage unserer Aluverkleidungen erfolgt mit beweglichen Clips. Durch diese spannungsfreie Montage kann das ursprüngliche Holzfenster atmen und das Holz wird gleichzeitig keinen weiteren Belastungen durch Wind und Wetter mehr ausgesetzt. Der Alurahmen kann sich bei Temperaturschwankungen ungehindert dehnen und zusammenziehen. Die umlaufenden Dichtungen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung gegen Wind und Regen. Die von uns verwendeten Aluschalen bieten einen umfassenden Wetterschutz, die alten Fenster sind wieder dicht", erklärt man bei DILA, dem Experten für Alusanierungen. Nachdem die Aluverkleidungen in verschiedensten Ausführungen und Farben erhältlich sind, kann man die individuell passenden Aluschalen für das eigene Heim wählen und somit nicht nur den Fenstererhalt sichern, sondern auch erneuern und verschönern. Zusätzlich bietet man bei DILA einzigartige Rollladenlösungen, die zu den neuen Fenstern passen. Auf der Website des Unternehmens kann man alle Möglichkeiten einsehen und auch gleich einen individuellen Beratungstermin vereinbaren: www.dila-sanieren.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

Österreich fon ..: 0043 7753 354 24

fax ..: 0043 7753 354 94

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : office@dila-sanieren.at DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster. DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung Pressekontakt: DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang fon ..: 0043 7753 354 24

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten