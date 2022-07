Startseite VW Betriebsratswahl in Wolfsburg für unwirksam erklärt. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-14 08:02. KBM Legal führt seine Mandantschaft erstinstanzlich gegen den Betriebsrat der Volkswagen AG zum Sieg. Mit dem heutigen Tage steht für das Arbeitsgericht Braunschweig fest, dass die Betriebsratswahl am Stammwerk der Volkswagen AG in Wolfsburg nicht gesetzeskonform ablief. Die Betriebsratswahl wurde für unwirksam erklärt. KBM Legal vertrat neun wahlberechtigten Arbeitnehmer verschiedener Listen. So führt Herr Rechtsanwalt Loogen, Fachanwalt im Arbeitsrecht, hierzu aus, dass eine Vielzahl von Verstößen aus Sicht der Antragsteller gegeben war. Inhalt des Verfahrens war die mehrfache Entwendung bzw. Zerstörung von Wahlplakaten, die Kürzung der Redezeit unserer Mandanten auf einer Betriebsversammlung, der Verstoß gegen den Vorrang der Urnenwahl vor der Briefwahl sowie Verstöße bei der Durchführung der Briefwahl. Herr Rechtsanwalt Waskow zeigte sich sehr zufrieden mit der Entscheidung des Gerichts: Die Kammer ist unserer Argumentation bei der Anfechtung der Betriebsratswahl gefolgt. Das Vorbringen der Volkswagen AG sowie des amtierenden Betriebsrates konnte das Gericht hingegen nicht überzeugen. Die Anwaltskanzlei KBM Legal mit Standorten in Köln und Düsseldorf berät und vertritt Mandanten im gesamten Bereich des Wirtschaftsrechts. Das Spektrum umfasst Rechtsgebiete wie Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Markenrecht, Medien- und Urheberrecht sowie Wettbewerbsrecht. Zum Mandantenstamm der Kanzlei zählen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, Organisationen und Institutionen sowie Selbständige, Betriebsräte, Einzelkaufleute und Freiberufler, die umfassend, interdisziplinär und zielorientiert betreut werden. Erklärtes Ziel der Kanzlei ist es, juristische Auseinandersetzung schnell, effektiv und, sofern möglich, in außergerichtlichen Einigungsprozessen für ihre Mandanten zum Erfolg zu führen. Kontakt

