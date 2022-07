Startseite Rechenzentrum: Prüfungspflicht? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-13 16:48. Muss ein Serverraum oder ein Rechenzentrum regelmäßig überprüft werden? Diese Frage stellen sich Unternehmer und Unternehmerinnen bei Umstellungen oft. Der Profi hat die Antwort. Bei Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist man spezialisiert auf das Errichten und Erweitern von Serverräumen und Rechenzentren sowie auf den Brandschutz im Serverraum . Das Profi Team ist nicht nur mit der technischen Abwicklung vertraut, sondern auch mit den gesetzlichen Bestimmungen. "Die gesetzlichen Überprüfungsrichtlinien sind in der VE/NORM E 8001 festgelegt, dort sind auch die erforderlichen Prüfungsschritte dargestellt. Grundlage dafür ist die europäische Vorschrift IEC 60364 mit nationalen Ergänzungen und Erläuterungen", weiß der Experte. Unterlagen dazu werden auf der Website von Brodinger zur Verfügung gestellt. In der "Informationsgrundlage der Bundesinnung der Elektro- Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker" wird klar gestellt, dass jede elektrische Anlage vor der ersten Inbetriebsetzung zu prüfen ist. Für gewerbliche und industrielle Anlagen gilt zusätzlich eine Prüfungspflicht in regelmäßigen Abständen, die sich nach den Vorgaben der Gewerbebehörde und Elektroschutzverordnung richtet. Bei Fragen dazu kann der Experte für Serverraum Brandschutz weiterhelfen und gemeinsam mit den Verantwortlichen die Prüfintervalle vereinbaren. Warum also Sorgen machen, wenn der Profi genau weiß, was zu tun ist! Alle Informationen zu Prüfung und Wartung sowie zur Planung und Errichtung von Serverräumen und Rechenzentren bekommt man beim Spezialisten unter www.brodinger.eu. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner. Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

