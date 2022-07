Startseite Top Fußballteams nutzen Trainingslager im Weimarer Land Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-13 11:46. Spa & GolfResort Weimarer Land ist Partnerhotel der Onside Sports GmbH Blankenhain - Das Spa & GolfResort Weimarer Land ermöglicht Top-Fußballclubs eine professionelle Saisonvorbereitung. Dafür wurde eine exklusive Partnerschaft mit der Onside Sports GmbH vereinbart. Onside hat deutsche und europäische Top-Vereine unter Vertrag und ist mit der Organisation von jährlich hunderten Trainingslagern, Freundschaftsspielen und Turnieren eine führende Agentur in diesem Segment. Aufgrund seiner Alleinstellungsmerkmale ist das Spa & GolfResort Weimarer Land zukünftig Gastgeber und Trainingsstätte für Profi-Teams. Neben der zentralen Lage in der Mitte Deutschlands kann das Resort auf die individuellen Bedürfnisse der Mannschaften eingehen. Dazu zählen abgeschirmte Bereiche im Hotel, Räume für Zeugwart und Physiotherapeuten, eine Halle für das Indoortraining, ein eigenes Restaurant mit Küche inklusive Abstimmung mit Ernährungsberatern sowie die Nutzung der umfangreichen Golf- und Wellness-Angebote mit Personal-Trainern. Für das Training im Freien stehen ein großer und ein "halber" Trainingsplatz nach UEFA Norm bereit. Der Echtrasen wird durch die erfahrenen Greenkeeper des Golfplatzes gepflegt. Eine professionelle Bewässerungsanlage und eine Drainage ermöglichen die Nutzung bei jedem Wetter. Das Equipment kann in extra Unterstellmöglichkeiten sicher gelagert werden. Dem Trainerstab stehen außerdem zwei Medientower für Videoaufnahmen zur Verfügung. "Unser Resort bietet Profiteams das perfekte Umfeld für deren Saisonvorbereitung. Durch die Partnerschaft mit Onside können wir nun Gastgeber für Top-Clubs sein, die in exklusiver Atmosphäre und bester Lage trainieren wollen", so Resort-Geschäftsführer Matthias Grafe. Als erste europäische Profimannschaft konnten die Queens Park Rangers (https://queensparkfc.co.uk/), der English Football League, diese Woche im Weimarer Land begrüßt werden. Honorarfreies, druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter: https://tower-pr.com/golfresort-weimarer-land/ Über das Spa & GolfResort Weimarer Land

Die stilvolle Wohlfühloase im Herzen Thüringens bietet seinen Gästen Entspannung und Genuss auf höchstem Niveau. Das familienfreundliche Spa & Golf Resort liegt umgeben von einer 45-Loch-Golfanlage, eingebettet in eine reizvolle Landschaft. Das Resort überzeugt mit anspruchsvollen Golfplätzen und Sportanlagen, einem exklusiven Wellness-Angebot und feinster Kulinarik. Firmenkontakt

Spa & GolfResort Weimarer Land

Daniel Stenzel

Weimarer Str. 60

99444 Blankenhain

036459 6164-4404

daniel.stenzel@spahotel-weimar.de

http://www.golfresort-weimarerland.de Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Mälzerstr. 3

07745 Jena

03641 8761180

presse@spahotel-weimar.de

www.tower-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten