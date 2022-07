Rockwell Automation und Edison S.p.A. sorgen gemeinsam auf Basis von Augmented Reality für Digitalisierung von Betriebsverfahren

Vuforia Expert Capture untermauert die Initiativen von Edison zur digitalen Transformation mit Unterstützung für einen technischen Betrieb, bei dem die Hände für die Arbeit frei bleiben

Düsseldorf, 13. Juli 2022 - Rockwell Automation, der weltweit größte Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gibt die Zusammenarbeit mit Edison S.p.A., dem ältesten Energieversorger in Europa und einem Branchenführer in Italien und ganz Europa, bekannt. Die beiden Unternehmen haben einen Vertrag über die Softwarelizenzierung und den technischen Support zu Vuforia Expert Capture, der AR-Lösung aus der FactoryTalk InnovationSuite von PTC, abgeschlossen.

Der in Mailand ansässige Energieversorger beschäftigt 5.000 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar. Edison beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit erneuerbaren Energien, hocheffizienter Wärmeerzeugung, Gas und umweltfreundlichem Gas und den damit zusammenhängenden Services. Das Unternehmen produziert, verteilt und verkauft nachhaltige Energie in Europa und stellt Energieservices für Dritte bereit.

Mithilfe der AR-Lösung Vuforia Expert Capture kann Edison den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern, die Schulungskosten senken und alltägliche technische Verfahren digitalisieren. Hierfür werden auf Basis von AR Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Best Practices und Schulungsmaterial für die in direktem Kundenkontakt stehenden Mitarbeiter entwickelt. Über Mobiltelefone, Tablets, Textdokumente und Spezialbrillen werden die Bediener mit einer Vielzahl an kontextabhängigen Anweisungen versorgt. So erhöht sich die Sicherheit der Mitarbeiter, die gleichzeitig die Hände zum Arbeiten frei haben.

Cecilia Scaffidi, zuständig für Digital Demand bei Edison, zeigt sich begeistert: "Innerhalb von nur einem Tag konnten wir mit Unterstützung des Teams von Rockwell Automation und mit Spezialbrillen von Vuforia Expert Capture ein von einem Experten durchgeführtes technisches Verfahren aufzeichnen und Schritt für Schritt bearbeiten sowie die AR-Inhalte für neue Bediener veröffentlichen. Durch die Fähigkeit, technisches Wissen auf diese Weise zu erfassen, zu dokumentieren und bereitzustellen, können wir die Produktivität und Sicherheit in unseren Niederlassungen deutlich steigern."

Malte Dieckelmann, Regional Vice President, EMEA Software bei Rockwell Automation, bringt es auf den Punkt: "Mit Vuforia Expert Capture hat Edison den nächsten Schritt auf der Reise zur digitalen Transformation gemacht. Da die erfassten digitalen Inhalte offline genutzt werden können, kann Edison mit dieser Software auch Bedienungs- und Wartungsverfahren digitalisieren, Schulungskosten senken und die Sicherheit der Arbeitnehmer aus dem Bereich der erneuerbaren Energien - an deren Einsatzorten es oft keine Internetverbindung gibt - erhöhen."

FactoryTalk ist eine Marke von Rockwell Automation, Inc. Marken, die nicht Rockwell Automation gehören, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2022 Rockwell Automation, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Über Edison

Edison ist mit einer Geschäftstätigkeit seit über 135 Jahren der älteste Energieversorger in Europa und einer der führenden Anbieter Italiens in diesem Sektor. Das Unternehmen ist in der Beschaffung, in der Produktion und im Vertrieb von Strom und Erdgas sowie in Energie- und Umweltservices aktiv. Edison gehört zu den Pionieren der Energiewende. Das Unternehmen setzt sich für erneuerbare und CO2-arme Energien ein und bietet Energieeffizienz-Services sowie nachhaltige Mobilität im Rahmen des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans (PNIEC) Italiens. Die Ziele werden dabei vom European Green Deal vorgegeben. Edison verfügt über 200 Kraftwerke und Energieanlagen mit hoher Flexibilität und einem hohen Wirkungsgrad, wie etwa Wasserkraft-, Windenergie- und Solaranlagen und hochgradig effiziente Gas-und-Dampf-Heizkraftwerke. Die installierte Netto-Gesamtkapazität des Konzerns beträgt 6,5 GW. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in Italien und im restlichen Europa über 5.000 Mitarbeiter. www.edison.it

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin (USA). Das Unternehmen beschäftigt etwa 25 000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

