Startseite Krankmachende Selbstverständlichkeit - industrielles Salz Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2022-07-13 10:21. In jedem Rezept; in jedem Fertigessen gibt es Salz und in jedem Haushalt. Mache kaufen sich noch spezielles, das mit Kräutern verfeinert ist, oder aus einem bestimmten Meer gewonnen wurde. In der Chemie allerdings ist Salz nur eine allumschreibendes Wort, für Ionen Verbindungen. Das sogenannte Koch-, Speise-, oder Tafelsalz, ist also nur ein gan kleiner Teil. Der einfachheitshalber. Werde ich im folgenden aber einfach von “Salz” reden. Genau dieses Salz ist für viele so eine Selbstverständlichkeit in der eigenen Ernährung, wie Wasser. Doch diese Einstellung kann gefährlich sein… Geschichte des Salzes

Schon die ersten Zivilisationen der Menschheit nutzten Salz um Nahrung zu konservieren. Denn es entzieht dem Essen das Wasser, wodurch Bakterien, die die für das Verderben verantwortlich sind, nicht mehr überleben konnten. Solche Techniken, kennen wir heute noch, wenn als Pökelfleisch, oder doch als Salzbraten. Diese Technik war weltweit verbreitet, denn fast alle Menschen hatten einen natürlichen Zugang zum Salz. Das Meer. Doch die Gewinnung von, war ein langer und aufwendiger Prozess, wodurch Salz schon sehr bald zu einer Wahre für die Oberschicht wurde und der Gebrauch und Handel streng reguliert wurde. Eine Tatsache, die für viele Unvorstellbar ist, wenn man sich heutzutage ansieht, wo es überall Salz gibt. Aber diese strenge Kontrolle ist nicht solange her, wie viele Denken würden. In Deutschland gab es bis 1933 eine “Salzsteuer” und in China wurde bis 2017 der Handel mit Salz staatlich kontrolliert. “Heutzutage ist Salz aber nicht mehr so wichtig!”, währe eine Sache, die sich viele nun denken könnten, doch dass ist nicht wahr. Salz ist so wichtig, wie eh und je. Der einige Unterschied ist, dass es nun eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Es ist als würde man sagen das Wasser nicht mehr so wichtig ist, einfach weil es für uns in Europa eine Selbstverständlichkeit ist. Eine Sache, die sich aber nicht verändert hat, ist die lange und aufwände Gewinnung von Salz. die Gewinnung von Salzen

Salz aus dem Meer

Dies ist die älteste Methode um Salz zu gewinnen. Das Meerwasser wird auf eine “Trasse” geschwemmt, wo es dann durch die Hitze der Sonne verdampft und hinterlässt. Diese Technik bringt zwanzig Prozent des Salzes Weltweit, denn wie man sich vorstellen kann, ist diese Methode sehr Zeitaufwändig. Salz aus dem Berg

Vor mehr als 250 Millionen Jahren, war der Meeresspiegel, noch ganz anderes als wir ihn heute kennen, wodurch das Salz zu dieser Zeit an Land ablagerte, als das Wasser langsam zurück ging. Doch auch der Boden, war vor all der Zeit ganz anders, wodurch wir heutzutage das Salz nur noch tief unter der Erde in Bergen finden können. Das Salz wird entweder trocken aus dem Berg gehauen (Steinsalz) oder mit Wasser aus dem Berg geschwemmt. (Siedesalz) Salz aus Pflanzen und Erde

In mittel Amerika, haben die indigenen Völker Salz aus sehr salzhaltigen Pflanzen gewonnen, indem sie die Blätter in Wasser geschwenkt haben. Eine ähnliche Technik, wurde in Südamerika und Westafrika verwendet, dort wurde allerdings Salzhaltige Erde aufgewaschen und das Salz dann durchs trocknen gewonnen. Dies sind beides Zeichen dafür, wie verbreitet Salz in allen möglichen Kulturen Weltweit ist. Gefahren der Salze

Bluthochdruck wird seit den 1970er Jahren für eine überdurchschnittliche Salzaufnahme verantwortlich gemacht. Es gibt Hinweise darauf, dass die „Salzempfindlichkeit“ von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, wie etwa der genetischen Veranlagung, dem Alter oder dem Gewicht. Ergebnisse aus dem Mars-500-Projekt bei sechs Probanden deuten darauf hin, dass eine Verringerung der Salzaufnahme den Blutdruck senken kann. Die Reduzierung des durchschnittlichen deutschen Konsums von 12 Gramm auf 6 Gramm hat in etwa die gleiche Wirkung wie Blutdruckmedikamente. Doch dass ist nicht alles. Bei Mäusen kann eine übermäßige Salzaufnahme zu kognitiven Defiziten führen, berichten Forscher von Weill Cornell Medicine in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience. Aber wie am Anfang schon gesagt, entzieht Salz Wasser. Und da der menschliche Körper zu achtzig Prozent aus Wasser besteht, kann es zu einer Überdosis führen, sollte man zu viel essen. Zu beginn sorgt dies nur für ein starkes Durstgefühlt, doch sollte der menschliche Körper zu regelmäßig, so beginnt der Körper mehr Wasser speichert, wodurch man Gewicht zunimmt und es zu Nierenschäden kommen kann. Weiße Killer

Doch nicht nur Salz hat Auswirkungen auf den Menschlichen Körper, von dennen die meisten Menschen nichts wissen. Noch mehr über Salz, Mehl und weitere Weiße Alltäglichkeiten, auf die jeder einmal einen zweiten Blick werfen sollte in Dantse Dantses Buch.

