Startseite Neuveröffentlichung: Dr. Raabes Formulierungshelfer Pressetext verfasst von KLHE am Mi, 2022-07-13 07:42. Viele Menschen machen sich über ihren eigenen Sprachgebrauch wenig Gedanken – dabei ist dieser buchstäblich der Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg in sämtlichen Lebensbereichen. Sei es beim Formulieren für eine ernst genommene Gehaltserhöhung, dem persönlichen Wachstum durch das Erkennen und Beschreiben eigener Gefühle oder um seinen eigenen Standpunkt beim Gegenüber glaubwürdig und vor allem verständlich zum Ausdruck zu bringen. Wer sich präzise artikuliert, erreicht seine Ziele deutlich schneller.

Genau diese Erkenntnis wurde Dr. Ralf Raabe zu Teil. Nicht erst im Germanistikstudium oder als er zum nebenbei Journalismus studierte. Nein. Schon als Kind wurde er von Sprache und dem gezielten Artikulieren einzigartiger Sachverhalte immer magisch angezogen. Ihm wurde klar, dass er nicht als verbales Mauerblümchen sprachlich verwelken wollte, sondern der Sprache eine Schlüsselrolle in seinem Leben einräumen würde. Und das tat er auch und tut dies mit seinen Studierenden bis heute noch.

Und nun sagen Sie mir, was erhalten Sie, wenn ein Sprachbesessener mehr als eine Dekade lang über 10.000 prägnante Formulierungen und Sprachweisen sammelt und diese nach Einsatzmöglichkeiten klassifiziert?

Richtig. Den schlagkräftigsten Formulierungshelfer der in seiner Art weltweit einzigartig ist. Dr. Raabes Formulierungshelfer setzt neue Maßstäbe, die dem Leser einen effektiven und differenzierten Spracheinsatz ermöglichen – selbst wenn dieser bis dato so sprachgewandt, wie eine trübe Buchstabensuppe war. Variationsreicher Ausdruck und klare Kommunikation sind kein Mythos. Dr. Raabe hat einen sprachlichen Baukasten geschaffen, der für den wortgewandten Autor, Selfpublisher, Texter, Journalisten, Wissenschaftler und Redner unverzichtbar ist.

Dr. Raabes Formulierungshelfer ist Anfang Juli 2022 im KLHE Verlag erschienen.

ISBN: 978-3985380091, 558 Seiten, gebunden, 69,90 Euro.



Weitere Informationen unter: https://www.klhe.de/project/formulierungshelfer/ und überall dort, wo es Bücher gibt. Anhang Größe Ralf Raabe.jpg 290.31 KB Über KLHE Komplettes Benutzerprofil betrachten