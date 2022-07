Startseite Industrie 4.0: Fasihi GmbH ist jetzt Mitglied des Konsortiums Digital Data Chain (DCC) Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-13 07:26. Der Ludwigshafener Software-Hersteller unterstützt als neues Mitglied das Konsortiums Digita Data Chain (DDC). Die Fasihi GmbH ist jetzt Mitglied des Konsortiums Digital Data Chain - Die Digitale Datenkette (DDC), in dem sich namhafte Unternehmen mit Fragen der schnellen und effizienten Umsetzung von Industrie 4.0 auseinandersetzen. Der Software-Hersteller aus Ludwigshafen wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung am 24. Juni 2022 offiziell in das DDC aufgenommen, nachdem er das Konsortium bereits mit einem Portal und verschiedenen Modulen unterstützt hatte. Bei dieser Gelegenheit stellten Mitarbeiter von Fasihi ihr Unternehmen und ihre Lösung das Digitale Assistenzsystem vor. Geschäftsführer Rolf Lutzer: "Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how sind wir in der Lage, die Unternehmen mit unserer Lösung unterstützen und einen wichtigen Beitrag zu leisten." Wie setzen wir Industrie 4.0 schnell und effizient um? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit viele Industrieunternehmen. Statt allein vor sich hin zu tüfteln, ist heute mehr denn je Zusammenarbeit gefragt. Denn vom Austausch technischer Informationen und Daten profitieren alle: die Anlagenbetreiber, die Service Provider und die Hersteller von Maschinen und Komponenten für die Prozessindustrie. Betriebsabläufe und Prozesse können so bei allen Beteiligten höher automatisiert und damit effizienter gestaltet werden. Dies ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zur intelligenten Fabrik. In dem Konsortium beschäftigen sich Hersteller, Dienstleister etc. mit den Herausforderungen Automatische Identifikation von physischen Objekten (DIN SPEC 91406), Digitale Herstellerinformationen (VDI 2770) und Digitale Informationsaustauschplattformen (IEP - Information Exchange Plattform). Damit alles reibungslos funktioniert, braucht es hierfür Standards und Systeme für den reibungslosen Informationsaustausch zwischen allen Partnern. Genau diese Standards und Technologien haben Unternehmen und Techniklieferanten der Prozessindustrie gemeinsam erarbeitet. Digitales Assistenzsystem: Lösung für Hersteller und Provider Mit dem Digitalen Assistenzsystem der Fasihi GmbH wird derzeit eine Lösung aufgebaut, die diese Themen des DDC aufgreift und eine Lösung für Hersteller und Provider anbietet, ein digitales Typenschild (QR/Datamatrix Code) mit einem zentralen Equipment Dashboard und angeschlossenen Modulen (DMS, Task Manager etc.) zu betreiben. Das Konsortium setzt sich zusammen aus Anlagenbetreibern der Prozessindustrie, Technologielieferanten für die Prozessindustrie und Anbietern von Technischen Dienstleistungen für Anlagenbetreiber der Prozessindustrie. Mitglieder des Konsortiums sind u.a. ABB, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Lanxess, Roche, SAP, Siemens und viele andere Unternehmen. Weitere Informationen unter: digitaldatachain.com und das-assistenzsystem.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fasihi GmbH

