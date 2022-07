Startseite Tarachi stellt Unternehmens- und Projektupdates bereit Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-12 19:21. Vancouver (British Columbia), 12. Juli 2022. Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG, OTCQB: TRGGF, Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, ein Update hinsichtlich der Fortschritte seines Mühlen- und Bergeprojekts Magistral (Magistral) in Mexiko sowie hinsichtlich anderer laufender Unternehmensentwicklungsinitiativen bereitzustellen. Magistral Die letzten Phasen der metallurgischen Testarbeiten zur Unterstützung der Konstruktion und der Konzipierung der geplanten Modifizierungen an der bestehenden Mühle Magistral stehen bei SGS Lakefield kurz vor dem Abschluss. Die Ergebnisse wurden ursprünglich für die letzte Juniwoche erwartet, doch aufgrund von Verzögerungen im Labor sind diese Ergebnisse nun für Mitte Juli geplant, wobei ein Abschlussbericht von Ausenco Engineering Canada Inc. (Ausenco) in den kommenden Wochen erwartet wird. Die zurzeit im Labor durchgeführten Arbeiten beziehen sich auf den SART-Kreislauf (Sulfidation, Versäuerung, Recycling und Verdickung), den Tarachi zur bestehenden Anlage hinzufügen möchte und der dem in der PEA beschriebenen Erschließungsplan (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021) entspricht. Das Hinzukommen des SART-Kreislaufs wird nicht nur eine effizientere Gewinnung von Gold aus der angereicherten Laugungslösung ermöglichen, sondern auch den Cyanidverbrauch senken und ein hochgradiges Kupferkonzentrat als Nebenprodukt erzeugen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Konzipierungs- und Konstruktionsarbeiten nach dem Erhalt der endgültigen metallurgischen Arbeiten mit Ausenco beginnen werden. Die Einreichung von Genehmigungszusätzen und -aktualisierungen hängt ebenfalls von den endgültigen Konzipierungsdaten ab und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres erfolgen. Projektfinanzierung Die Gespräche mit potenziellen Kapitalgebern hinsichtlich der Finanzierung der Erschließung von Magistral sowie mit möglichen Abnahmepartnern sind im Gange, wobei die meisten interessierten Parteien auf die Ergebnisse der endgültigen metallurgischen Arbeiten warten. Diese Ergebnisse werden die endgültige Menge und Qualität der Gold- und Kupferprodukte bestimmen und die in der PEA verwendeten Annahmen validieren. Das Board und das Management von Tarachi sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein Finanzierungspaket für Magistral zusammengestellt wird. Trotz des jüngsten Rückgangs der Rohstoffpreise geht das Unternehmen davon aus, dass Magistral ein ertragsstarker Goldproduzent mit hoher Marge sein wird, wobei die PEA1 mit einem Basispreis von 1.600 $ folgende Kennzahlen aufweist: - Gesamte Unterhaltskosten von 705 $/oz Gold (nach Anrechnung von Kupfernebenprodukten)

- Interner Zinsfuß nach Steuern von 85 %

- Amortisationszeit nach Steuern von 12 Monaten Unternehmensentwicklungsinitiativen Abgesehen von den Plänen, einen Teil der erwarteten zukünftigen Cashflows von Magistral in das vielversprechende Landpaket des Unternehmens in Sonora zu investieren, wo 2021 Bohrungen 6,9 g/t auf 63,4 m in der Konzession Jabali ergaben (Pressemitteilung vom 6. Mai 2021), sucht das Unternehmen auch aktiv nach weiteren Möglichkeiten in Mexiko. In den vergangenen sechs Monaten war das Managementteam des Unternehmens damit beschäftigt, potenzielle neue Projekte in Mexiko zu prüfen, um diese zum Portfolio hinzuzufügen. Der Schwerpunkt lag dabei auf Projekten, die die bestehenden Aktiva in Durango oder Sonora ergänzen und zu den Plänen des Unternehmens passen, eine Projektpipeline für ein Wachstum über die erwartete Produktion von Magistral hinaus zu entwickeln. Das Management hat seine Suche auf einige wenige Schlüsselaktiva beschränkt, und obwohl es keine Garantie für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen gibt, arbeitet das Unternehmen mittelfristig an einer Transaktion mit einem oder mehreren dieser Aktiva. 1 Siehe NI 43-101 Technical Report on Preliminary Economic Assessment (Technischer Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung) des Magistralprojekts, gültig ab 12. Dezember 2021, erstellt von Ausenco Engineering Canada, Inc. Über Tarachi Gold Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung von Projekten in Mexiko konzentriert. Tarachi hat im Jahr 2021 das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Abraumlagerstätte mit nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen im Umfang von 1,26 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 g/t Au. Das Unternehmen erwartet, das Projekt Anfang 2023 in Produktion zu bringen. Das Unternehmen exploriert auch seine äußerst aussichtsreichen Mineralkonzessionen im Goldgürtel Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India umfassen. Qualifizierte Person Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Kontaktinformationen: Für nähere Informationen und eine Aufnahme in den Verteiler des Unternehmens wenden Sie sich bitte an: Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch SONDERHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, wird, glauben, schätzen, erwarten, hoffen, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen, potenziell und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: den Erhalt von Laborergebnissen, Planungs- und Konstruktionszeitpläne, zukünftige Produktion, zukünftige Cashflows, die Entwicklung von Bergbauanlagen, die Sicherung der Projektfinanzierung, die Sicherung von Abnahmepartnern, den Erwerb zusätzlicher Anlagen und die Einreichung von Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, den Zeitpunkt des Abschlusses von Berichten und Studien, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Personal; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte bei bestimmten Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Lagebericht von Tarachi (MD&A) identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 