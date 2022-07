Mit einer TUI Kreuzfahrt den Sommer verlängern

Reisen sind wieder stark gefragt, Kreuzfahrten ebenso. Eine der bekanntesten Marken der Reisebranche ist TUI. Und TUI bietet auch eigene Kreuzfahrten an. TUI Kreuzfahrten stehen für einen Urlaub in einem schwimmenden Hotel. So die schönsten Reisegebiete wie etwa das Mittelmeer zu erkunden, können sich viele Urlauber gut vorstellen. Beispielsweise kann man spannende Ziele, wie Barcelona, Valencia und Marseille auf einer TUI Kreuzfahrt ansteuern. Wer eine TUI Kreuzfahrt sucht, wird beim Kreuzfahrtspezialisten kreuzfahrten-reisebuero.de fündig.

TUI Kreuzfahrt von Mallorca bis Málaga

Die TUI Kreuzfahrt „Mein Schiff Herz - Mallorca bis Málaga II“ startet in Palma de Mallorca und macht sich von hier aus auf nach Marseille. Vor dem Stopp in der Hafenstadt in Südfrankreich genießen die Passagiere einen Tag auf See und können sich so mit den Annehmlichkeiten an Bord des Schiffes vertraut machen. In Marseille gibt es zahlreiche Museen und Bauwerke, die beim Landgang besichtigt werden können. Zu den beliebten Sehenswürdigkeiten gehören Notre-Dame de la Garde und der alte Hafen Vieux Port. Lohnenswert ist auch ein Ausflug zum 17 Hektar großen Parc Borély, der sich im Süden der Stadt befindet. Von Marseille aus geht die TUI Kreuzfahrt weiter und nimmt Kurs auf Barcelona. Die Hauptstadt Kataloniens und zugleich zweitgrößte Stadt Spaniens lockt mit ihrer weltbekannten Sagrada Família Millionen Besucher an. Beliebt ist in Barcelona auch die Einkaufsmeile und Promenade La Rambla. Während des Aufenthaltes bleibt ausreichend Zeit, um die Stadt und ihre Kultur zu erleben. Nach Barcelona steht das spanische Valencia auf dem Plan der TUI Kreuzfahrt. Die Hafenstadt liegt an Spaniens Südostküste, die futuristischen Bauwerke der Ciudad de las Artes y de las Ciencias verleihen ihr einen ganz eigenen Charme. Hier kann man unter anderem ein Planetarium, ein interaktives Museum und ein Ozeanarium besuchen. Zum Entspannen und Sonnenbaden laden die Strände Valencias ein. Einige der Strände befinden sich im Naturpark Albufera. Nächstes Ziel der TUI Kreuzfahrt ist dann Tanger in Marokko. Vor dem Stopp in der marokkanischen Hafenstadt und vor dem Ende der TUI Kreuzfahrt in Málaga erwartet die Passagiere nochmal ein erholsamer Tag auf See.

Unvergesslichen Urlaub erleben auf einer TUI Kreuzfahrt

Nicht nur an den Tagen auf See ist der Urlaub an Bord des schwimmenden Hotels von vielen Annehmlichkeiten geprägt, die auch nach dem Urlaub noch lange in Erinnerung bleiben werden. Neben der Vollpension, bei der auf die Gäste kulinarische Genüsse warten, gibt es eine Kinderbetreuung und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Das Schiff mit Platz für mehr als 1.900 Passagiere verfügt über acht Restaurants und Bistros sowie über zehn Bars und Lounges. Entspannung bietet der Spa- und Saunabereich. Für diese TUI Kreuzfahrt kann man zusätzliche Leistungen buchen, wie Flug und geführte Landgänge.

