Finanzmarketing und Investor-Relation zwecks bankenunabhängiger Kapitalbeschaffung - von Dr. jur. Horst Werner

Unternehmer auf der Suche nach Investitionskapital und Finanzierung ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ) müssen Kapitalanleger, Investoren und private Geldgeber über ein intensives Finanzmarketing erreichen und an potentielle Investoren ein öffentliches, zinsträchtiges Beteiligungsangebot richten. Dies kann mit hohen Streuverlusten über Finanzmarkt-Anzeigen in den Printmedien ( z.B. Handelsblatt, Financial Times, FAZ, Welt etc.) geschehen oder durch eine direkte Ansprache von potentiellen Anlegern. Dieser direkte Kontakt kann über Postmailings oder über digitale Emails erfolgen. Hierzu bedarf man entsprechender Post- oder Mailadressen, um die Investoren zu kontaktieren. Die Dr. Werner Financial Service Group verfügt über derartige (spamfreie) Mailadressen, da sich beim Emissionsmarktplatz in den letzten zwölf Jahren die Beteiligungsinteressenten selbst zum Abonnement eingetragen haben. Der Finanzmarktplatz stellt den Investoren die Beteiligungsangebote und Finanzierungsbegehren der Unternehmen vor. E-Mailings haben den Stellenwert von traditionellem Postversand schon lange sinken lassen. Postversand ist erstens viel zu teurer und zweitens dauert es länger, bis die Informationen beim Empfänger ankommen. Die Vorteilhaftigkeit von E-Mailings hat sich der Finanzmarktplatz "Anleger-Beteiligungen.de" schon seit vielen Jahren zu eigen gemacht.

Der Investorenbrief der Dr. Werner Financial Service AG wird zudem auch stationär im Internet unter www.­investoren-­brief.­de veröffentlicht und erreicht damit tausende von zusätzlichen Webseiten-Besuchern.

Beteiligungsangebote mit einem Investoren-Brief als Finanz-Newsletter

Vierzehntägig wird unser Finanz-Newsletter als Investoren-Brief von Anleger-Beteiligungen.de der Hi-Tech Media AG an über 10.000 Kapitalmarktteilnehmer und gelistete Kapitalgeber zu dem gesamten Themenspektrum des vor- und außerbörslichen Kapitalmarkts mit Beteiligungsangeboten, Anlegertipps und Analysen verschickt ( www.anleger-beteiligungen.de ). Die Adressaten ( eingetragene Beteiligungs-Interessenten ) setzen sich aus Investoren, privaten Anlegern, family offices, Finanzdienstleistern und Unternehmern zusammen, die sich für diesen kostenlosen Investoren-Service angemeldet haben. So wird sicher gestellt, dass die Empfänger an dem Inhalt auch wirklich interessiert sind.

Individuelle Newsletter an Finanzvertriebe

Des Weiteren können über unser Finanzportal Anleger-Beteiligungen.de individuell gestaltete Mailings an über 1.500 gelistete ausgewählte Finanzdienstleister und weitere ca. 500 gelistete Vermögensverwalter vorgenommen werden. Das kapitalsuchende Unternehmen kann in einer E-Mail in seinem Corporate Design das Produkt, d. h. die Beteiligung, den Finanzdienstleistern vorstellen.

Da die Finanzdienstleister eine Vielzahl von Produktofferten tagtäglich bekommen, gilt es auch hier, die Professionalität der Gestaltung und des Inhalts sicher zu stellen. Nichts wirkt sich besser auf den Absatz einer Beteiligung und die bankenunabhängige Kapitalbeschaffung aus, als wenn ein engagierter Finanzprofi als Multiplikator bei dem Vertrieb bzw. bei der Beteiligungs-Platzierung verprovisioniert mithilft.

Unabhängig davon, in welcher Situation der Kapitalmarktorientierung sich Unternehmen befinden, ein Investor-Relations als Teil des Equity-Marketings bedeutet immer die individuelle, informative Unterrichtung von Anlegern und die Kommunikation mit den zu gewinnenden Investoren. Dafür ist eine Überlegung über die wichtigsten Zielgruppen für die optimale Investor-Relation-Strategie für das Unternehmen anzustellen. Unternehmens-Kennzahlen, Wachstumsaussichten und unternehmerische Zielvorstellungen und Umsatzplanungen sowie Ertragsvisionen kurz und verständlich an die „richtigen Leute“ zu kommunizieren, ist entscheidend für die erfolgreiche Platzierung eines Unternehmens am Kapitalmarkt.

Neben einem nachhaltigen Pre-IPO-Marketing zum Aufbau einer Investor-Unternehmer-Beziehung spielt die fortlaufende und zielgerichtete Kommunikation mit den Investoren und Risikokapitalgebern eine wesentliche Rolle. Dabei hat die Finanzkommunikation ihre Besonderheiten. Sie muss über Fakten und Zahlen informieren; sie muss treffend auf die wesentlichen Punkte kommen und offen sowie transparent Kenntnis geben. Lediglich die Unternehmen, die mit exakten Informationen das Vertrauen am Kapitalmarkt gewinnen, werden mittel- bis langfristig am Geldmarkt erfolgreich im Wettbewerb um das Investorenkapital sein.

Zu jeder Zeit möchte der Investor auf alle Finanz-Informationen eines Beteiligungskonzeptes und während seiner "Beteiligungs-Mitgliedschaft" Zugriff haben. Dies ist verständlich, da er schließlich einem meist unbekannten Unternehmen eine größere Summe an Geld über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt. Ein stetiger und substantieller Informationsfluss zum Kapitalgeber macht ein gutes "Investor Relation" aus und ist gleichzeitig die Basis für ein positives Standing am Kapitalmarkt.

Ständige Anlegerinformationen und Offenheit schaffen Vertrauen

Die Finanzkommunikation im Rahmen des Investor-Relations hat ihre Besonderheiten. Sie muss Anleger und Investoren über Fakten und Zahlen informieren; sie muss treffend auf die wesentlichen Punkte kommen und durch Finanzmarkt-Transparenz die Unternehmensinformationen offen sowie transparent kommunizieren. Lediglich die Unternehmen, die mit exakten Informationen das Vertrauen am Kapitalmarkt gewinnen, werden mittel- bis langfristig am Geldmarkt erfolgreich im Wettbewerb um das Investorenkapital sein.

Ein erfolgreiches Investor-Relations über ein Finanz- und Equity-Marketing bedeutet:

· Entwicklung einer umfassenden kapitalmarktorientierten Investor-Relations-Strategie

· Entwicklung eines Investor-Relations-Ablauf- und Zeitplans

· Veröffentlichung von Geschäfts- und Quartalsberichten, Investoren-Briefen

( wie über den www.anleger-beteiligungen.de ) und Online-Informationen

· Erarbeitung und Presse-Verteilungen von individuellen Unternehmensmeldungen

· Organisation und Durchführung von Finanzdienstleister- und Investorenkonferenzen

· Konzeption und Umsetzung eines Online-Investor-Relation-Portals

· Ausarbeitung von Marketing-Flyern, Investoren-Memoranden, Fact-Sheets und Firmen-Präsentationen

· Kommunikation und Pflege der Beziehungen zu Finanzdienstleistern, Anlegern und Finanz-Journalisten

· Kommunikation über Finanzmessen, Eigenkapital-Foren, Finanzdienstleister- und Investoren-Treffs

· Organisation von Roadshows und Investorengesprächen

· Ständige Fortschreibung der Geschäftsperspektiven und Marktplanungen

· Erarbeitung, Auswahl und Platzierung von Finanz-Veröffentlichungen

(Produktinformationen, Zwischenbilanzberichte, Factbook-Info´s und Factsheets-Versand )

· Steigerung der Anlegerzahlen durch neue Zielgruppen-Erschließung

· Einweisung und Coaching durch professionelle Kapitalmarktexperten

· Veranstaltungen im eigenen Unternehmen mit Besichtigung und Investoren-

Einzelgesprächen

· Konzeption und Schaltung von Finanzmarktwerbung und Anzeigenkampagnen

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass ein Investor klar gegliederte und verständlich formulierte Finanz-Details erhalten oder abrufen können möchte. Umso sicherer ist er sich dann der Richtigkeit und Sicherheit seiner Kapitalanlage. Der Emissionsmarktplatz ( www.anleger-beteiligungen.de ) bietet dem Anleger umfangreiche Informationen auf einem 11 Seiten umfassenden IR-Portal ( IR = Investor Relations ) mit einem ausführlichen Beteiligungsüberblick zu jedem einzelnen kapitalsuchenden Unternehmen.

Anleger-Beteiligungen.de als Dienstleister für Investor Relation

Dem emittierenden Unternehmen nimmt das Finanzportal "Anleger-Beteiligungen.de die Arbeit beim Recherchieren, Formulieren und Redigieren von Texten ab. Außerdem hält das Finanzportal wichtige für die Öffentlichkeit bestimmte Finanz-Informationen zu den Emissionsunternehmen immer auf dem neusten Stand. Der Emissionsmarktplatz ist der "Finance-Publisher" für die Kapitalmarktunternehmen, um am Beteiligungsmarkt ein gutes Standing im Bereich des Public-Relation ( Öffentlichkeits-Informations-Beziehung ) herzustellen.

Dr. jur. Horst Werner berät interessierte Unternehmer gern kostenfrei in einem ausführlichen Investor-Relations-Gespräch ! - Kontaktanfragen bitte unter dr. werner@finanzierung-ohne-bank.de .