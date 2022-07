Startseite Stadtfest Rehau – Lina Emanuel bringt indayi edition nach Oberfranken Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2022-07-11 13:47. Wir bedanken uns herzlichst bei unserer Autorin und langjährigen Unterstützung Lina Emanuel.

Am 2.Juli hieß es wieder “Rehau erleben” in der Innenstadt von Rehau, einer Stadt in Oberfranken. Das Stadtfest Rehau konnte nach der Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Mittendrin befand sich unsere Autorin Lina Emanuel mit einem Stand unserer Bücher. Lina Emanuel hat nicht nur unsere Bücher, sondern auch DingKu und DIFO, die Gesundheitsbooster unseres Bestseller-Autors und Gründers Dantse Dantse, wunderschön präsentiert. Überzeugt euch selbst von der liebevollen Einrichtung und Aufstellung des Standes und unseres Sortiments. Dankeschön an Lina Emanuel für die Repräsentation auf dem Stadtfest Rehau

“Ich und das ganze Team von indayi edition sagen dir Danke für deine Treue und dein Vertrauen. Dein Engagement und deine Liebe für den Verlag sehen wir jeden Tag. Deine volle Unterstützung für meine Bücher und meine Philosophie ist bemerkenswert. Eine Philosophie, um Menschen und die Welt besser zu machen. Du bist ein Geist des Guten und die Welt liebt und belohnt das immer. Gott segnet deine Haltung und Unterstützung.” – Wissenslehrer Dantse Dantse Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass Lina Emanuel uns als Verlag so erfolgreich präsentiert hat. Vielen Dank für alle, die da waren und sich unser Sortiment angeschaut haben sowie interessante Gespräche geführt. Lieben Dank auch an die Stadt Rehau für die Organisation des Stadtfestes und damit der Möglichkeit diesen Stand ins Leben zu rufen und Menschen die Möglichkeit zu geben uns kennenzulernen. Und einen besonders großen Dank an Lina Emanuel für ihre großartige Unterstützung unserer Philosophie. Im Namen von Dantse Dantse und dem ganzen Team des Verlags möchten wir uns für deinen Einsatz für unsere Bücher bedanken. Möchtest Du mehr über unsere Bücher erfahren?

Ganz egal, ob du lieber Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Lyrik liest oder vielleicht doch lieber etwas für deine Kinder zum Vorlesen suchst – indayi edition bietet alternative Bücher für jeden Geschmack. Wenn du also ein Mainstream-Buch suchst, wie es in jedem Bücherregal steht, bist Du bei uns falsch. Wir bieten Cover, die bewusst anders sind, um den Leser:innen die inneren Werte direkt zu vermitteln. Unsere Leser:innen bekommen Wissen, welches kulturübergreifend, authentisch ehrlich und realitätsnah ist und auf komplizierte Fachsprache verzichtet. Bücher, die bei indayi edition erscheinen sind für die Menschen und wie die Menschen – offen, ehrlich, nicht fehlerlos, sondern authentisch. Hol Dir jetzt Dein neues Lieblingsbuch! Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten