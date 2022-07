Startseite "Dafür sind wir da": Corporate Fashion - Neuer Auftritt für acp collection München Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-11 10:50. München, Mai 2022. Der Top-Anbieter in Sachen Berufsbekleidung präsentiert sich neu, zeitgemäß und für alle Branchen. Nach wie vor das Wichtigste: die Qualität. Und das nicht nur in Sachen Hardware. Was acp collection ausmacht, ist die umfassende Beratung, die Erfahrung, das Know-how. Auf einen Online-Shop verzichtet das Team um Martina Pühl-Bennewitz seit jeher. Und das bleibt auch so. Aus guten Gründen. Wir haben sie danach gefragt. Frau Pühl-Bennewitz, warum bietet acp collection keinen Online-Shop? Martina Pühl-Bennewitz: Wir haben uns die Entscheidung dagegen nicht leicht gemacht. Aber es ist im Grunde ganz einfach: Ein Online-Shop kann die individuelle Beratung, wie sie für Berufskleidung nötig ist, nicht leisten. Ein Beispiel: 100 Prozent Baumwolle ist nicht gleich 100 Prozent Baumwolle. Die Feinheiten zwischen unterschiedlichen Grammaturen und lang- und kurzstapliger, garngefärbter oder stückgefärbter Baumwolle kennen unsere Kunden nicht. Das würde auch viel zu weit führen. Ein anderes Beispiel: Will der Kunde z.B. ein Produkt, das nur bei einem einzigen Event getragen wird, oder wird die Kleidung täglich beansprucht? Wer wäscht sie? Welche Schuhe werden zum Outfit getragen? In welchem Ambiente? Das sind alles wichtige Aspekte, die wir im Vorfeld klären können. Im Anschluss bieten wir eine Auswahl mit verschiedenen Optionen an - in der gewünschten Preiskategorie. Und der Kunde entscheidet, was er haben möchte. Für Modelle aus unserer eigenen Kollektion bietet sich ein Online-Shop ohnehin nicht an, weil wir diese Modelle selbst produzieren und deshalb individuell anpassen können, z.B. bei der Stoff- und Farbauswahl, kleinen Änderungen gegenüber dem Schnitt usw. Lesen Sie den Rest des Interviews hier: https://acpcollection.com/acp-collection/presse/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: acp collection GmbH

Frau Martina Pühl-Bennewitz

Fürstenrieder Str. 281

81377 München

Deutschland fon ..: 089-228 400

fax ..: 089-22840 100

web ..: http://acpcollection.com

email : mpb@acpcollection.com Unser Ziel ist die perfekt abgestimmte Bekleidung Ihrer Mitarbeiter.

acp collection verbindet trendbewusstes Design mit den besonderen Anforderungen der Berufsbekleidung. Dabei setzen wir auf höchste Qualität bei Material und Verarbeitung.

