Startseite Ruckzuck zum fertigen Rohbau Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-11 10:01. Leipfinger-Bader steigt in die serielle Vorfertigung von Ziegel-Wandelementen ein Verkürzte Bauzeit und ein hohes Maß an Planbarkeit, Systemsicherheit und Energieeffizienz: Ziegel-Wandelemente für den Mauerwerksbau bietet jetzt die Fertigteile Bayern GmbH an. Das Unternehmen wurde neu unter dem Dach der Firmengruppe Leipfinger-Bader gegründet. Die geschosshohen Elemente für Außen- und Innenwände werden mit einem mineralischen Mörtel gemauert und sind auch mit integrierten Rollladenkästen sowie optionalem Lüftungssystem verfügbar. Darüber hinaus sind sie als Komplettlösung mit Installationsvorbereitungen erhältlich. Die Serienproduktion erfolgt seit Januar 2022 am neu errichteten Produktionsstandort in Vilseck/Schönlind (Bayern). Laut des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe kann Bauen künftig unter anderem durch die verstärkte Vorfertigung von Bauteilen bezahlbar bleiben. Die Vorteile der Elementbauweise: kurze Montage- und Bauzeiten, damit verbundene wirtschaftliche Attraktivität und Systemsicherheit für alle am Bau Beteiligten. Das bieten auch die neuen Ziegel-Wandelemente der Fertigteile Bayern GmbH. Bestehend aus dem hauseigenen, energieeffizienten Planziegel-Sortiment - nebst dazugehörigen Systemkomponenten wie Rollladenkästen mit und ohne Lüftungssystem, Deckenrandelementen, Stützenschalen sowie Ringbalkenschalungen - ermöglichen sie die schnelle Realisierung von modernem, nachhaltigem Wohnraum. In Zeiten des Fachkräftemangels kommen die Vorteile der Vorfertigung aufgrund der problemlosen Montage vor Ort auf der Baustelle besonders zum Tragen. Von der Planung bis zur Montage

Fertigteile Bayern plant die Ziegel-Wandelemente in 3-D mit dem modernen Nemetschek-Wandplanungssystem, das gleichzeitig als disziplinübergreifende Plattform für Architekten, Ingenieure und ausführende Bauunternehmer dient und so sämtliche Arbeitsläufe optimiert. Im Anschluss erfolgt die Herstellung der Wandelemente in der für diesen Zweck neu errichteten Fertigungshalle im bayerischen Vilseck. Zum Einsatz kommen dabei vollautomatisierte Produktionsanlagen von Rimatem. Die Auslieferung der Wandelemente erfolgt auf speziellen Transportcontainern. Mit ihrer besonders hohen Nutzlast ermöglichen diese den gleichzeitigen Transport von sechs 36,5 Zentimeter starken Ziegel-Wandelementen mit bis zu sieben Metern Gesamtlänge. Die Montage erfolgt direkt nach Auslieferung oder zeitverzögert nach den Wünschen des Bauleiters. "Mit der Herstellung von vorgefertigten Wandelementen finden wir einen wichtigen Lösungsansatz für die komplexen Herausforderungen, mit denen sich die Bauwirtschaft heute konfrontiert sieht. Pünktlich zu Jahresbeginn ist der Startschuss für die Serienproduktion gefallen und wir haben bereits die ersten Projekte erfolgreich realisiert", so Thomas Bader, Geschäftsführer der Firmengruppe Leipfinger-Bader, zu der Fertigteile Bayern gehört. Wirtschaftlich und nachhaltig

Mit den vorgefertigten Wandelementen lassen sich Einfamilienhäuser, Um- und Anbauten, Produktions- und Lagerhallen sowie Büro- und Gewerbebauten zeiteffizient errichten. Die Montage der 11,5 bis 49 Zentimeter starken Ziegel-Wandelemente nimmt auf der Baustelle dabei nur wenige Stunden in Anspruch und bietet aufgrund der Vormontage eine hohe Planungs- und Ausführungssicherheit. So können Bauunternehmen die Terminkoordination und den Personaleinsatz vorrauschauend und zielgenau planen. Der Zuschnitt auf der Baustelle entfällt zudem und benötigte Mengen lassen sich bereits im Vorfeld exakt bestimmen. Auch reduzieren sich Transportwege. Das ermöglicht eine hohe CO2-Einsparung während der Bauphase. Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit dieser Bauweise unterstreichen. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der neuen Webseite der Fertigteile Bayern GmbH unter www.fertigteile-bayern.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fertigteile Bayern GmbH

Frau Julia Pfeil

Ziegeleistraße 1

92249 Vilseck/Schönlind

Deutschland fon ..: 0 87 62 - 0

web ..: https://www.leipfinger-bader.de/

email : info@leipfinger-bader.de Fertigteile Bayern ist eine Tochtergesellschaft der Firmengruppe Leipfinger-Bader mit Hauptsitz in Vatersdorf (Bayern). Das Unternehmen produziert und vertreibt vorgefertigte Ziegel-Wandelemente für den nachhaltigen Systembau. Sie bestehen aus ökologischen Planziegeln und hochwertigen Systemkomponenten wie Rollladenkästen mit oder ohne Lüftungssystem von Leipfinger-Bader. Die Wandelemente eignen sich unter anderem für den Einsatz in Einfamilienhäusern sowie Büro- und Gewerbebauten, verkürzen die Bauzeit und ermöglichen eine hohe Planungs- und Ausführungssicherheit. Die Produktion der Wandelemente erfolgt im eigenen Werk in Vilseck/Schönlind, das 2022 in Betrieb genommen wurde. Pressekontakt: Kommunikation2B

Frau Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 241

44141 Dortmund fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : info@kommunikation2b.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten