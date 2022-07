Startseite Antiallergische Augentropfen bei pollenbedingter Allergie Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-08 23:17. Wie wirkt sich die Pollenkonzentration aus und wie helfen antiallergische Augentropfen? Antiallergische Augentropfen (https://www.microlabs-allergie.de) gehören mittlerweile zum medizinischen Standardrepertoire bei der Bekämpfung von pollenbedingten Allergien. Sie können Symptome, die in Verbindung mit einer Allergie bzw. Heuschnupfen stehen, lindern. Dabei kann es sich um juckende, tränende und entzündete Augen handeln. Beschwerden können sogar vorgebeugt, der sogenannte Etageneffekt vermieden werden. Dabei kommt es zu einem Übergang der Allergie auf weitere Organe. Im Extremfall kann sich so ein Asthma bronchiale entwickeln. Gut gerüstet: Antiallergische Augentropfen / Tabletten und Pollenflugkalender Bei der Pollenallergie erfolgt die allergische Reaktion beim Kontakt der Pollen mit den Schleimhäuten. Es entstehen Entzündungsreaktionen, die Betroffene in ihrer Lebensqualität erheblich einschränken können. Dabei zu beachten ist, dass sich allergische Beschwerden je nach Pollenkonzentration und Allergenmenge in der Luft unterschiedlich stark bemerkbar machen können. Sowohl die Konzentration der Pollen als auch die Menge an Allergenen sind Schwankungen unterlegen. Die Umgebungsbedingungen der Pflanzen wie Temperatur, Witterung, Wind und Schadstoffe in der Luft können sich verstärkend auf den Pollenflug auswirken. Stickoxide oder Ozon können Pollen "aggressiver" machen. Umso wichtiger ist es für Allergiker mit bekannter und diagnostizierter Pollenallergie, sich über den Pollenflugkalender über die aktuellen Bedingungen zu informieren. Sie können ihren Lebensstil, als auch die Anwendung von antiallergischen Medikamenten wie Augentropfen (https://www.microlabs-allergie.de/antiallergische-augentropfen-bei-polle...) oder Tabletten, daran ausrichten. Antiallergische Augentropfen und Tabletten von Mico Labs Micro Labs führt im Bereich antiallergischer Medikamente drei Präparate, die sowohl vorbeugend als auch symptomatisch zum Einsatz kommen können. Die beiden Arzneimittel - Cromo Micro Labs 20 mg/ml Augentropfen (https://www.youtube.com/watch?v=kbPwdAZ3oX0)

- Azelastin Micro Labs 0,5 mg/ml Augentropfen werden lokal an den Augen angewendet und lindern die mit Heuschnupfen, Pollenallergie oder auch ganzjährigen Allergien in Verbindung stehenden Symptome. Das Präparat - Levocetirizin Micro Labs 5 mg Filmtabletten ist eine Alternative zu Augentropfen. Es handelt sich um ein systemisch wirkendes Antihistaminikum. Antihistaminika wie die drei genannten Präparate von Micro Labs wirken schnell. Vor der Einnahme sollte jedoch eine Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker erfolgen. Heute ist Micro Labs mit Sitz in Frankfurt a.M. ein weltweit vernetzter Pharmakonzern für Generika mit eigener Entwicklung, Produktion und auch Vermarktung. Das Unternehmen vertreibt generische verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Wie z. B. antiallergische Augentropfen. Kontakt

Micro Labs GmbH

Sina Wenzel

Lyoner Straße 14

60528 Frankfurt am Main

069-66554354

069-66554351

presse@microlabsgmbh.de

https://www.microlabs-allergie.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten