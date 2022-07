Fabelhaft: FASHIONTECH mit Co-Kuratorin Anna Franziska Michel

Endlich! Wieder! Mode! Nach zweieinhalb Jahren darf sich die Modebranche vom 07.07. bis 09.07.22 wieder in großem Umfang persönlich treffen: Die Premium Group macht das Happening auf dem Messegelände Berlin möglich - und das gleich mit zwei Modemessen (PREMIUM und SEEK), dem neuen GenZ-Festival The Ground, den Konferenz-Newcomern CONSCIOUS CLUB Conference und The Ground Talks UND dem Konferenzformat FASHIONTECH. Letzteres co-kuratiert und moderiert von Fashion-Tech-Insider Anna Franziska Michel von yoona.ai & yoonaverse, wie PREMIUM Geschäftsführerin Anita Tillmann in ihrer Welcome-Speech sichtlich stolz betonte: "Anna hat 2017 als Designerin an der PREMIUM teilgenommen, mit einer Leidenschaft zum Coden, und heute ist Anna Technologie-Unternehmerin und Co-Kuratorin der FASHIONTECH!"

"Bei Yoona.ai verwenden wir künstliche Intelligenz für die digitale Produkterstellung für meistverkaufte Bekleidungskollektionen. Die Wertschöpfungskette der Produktion verkürzen und die Industrie näher ans Metaverse bringen ist ein Muss für Modeunternehmen, die in digitalen Märkten führend bleiben wollen, und eine Chance für diejenigen, die sich vorstellen, sie zu erobern," so Michel. Als Co-Kuratorin war sie also ein "perfect match" für die FASHIONTECH, bei der von aktuellen Modetrends bis hin zu NFTs und den Möglichkeiten im Metaverse alles dabei war. "Wir bringen die Game Changer und Experten zusammen, die den Eintritt in diese neue Ära und Episode der Mode anführen", beschreibt auch Anna Franziska Michel die Mission der FASHIONTECH in einem Satz.

Und die wurde voll erfüllt, darf man wohl sagen. Die Liste der Top-Speaker liest sich wie ein Who-Is-Who der Branche - und natürlich hatten alle Akteure tolle News aus ihren jeweiligen Bereichen vorbereitet, die von "klassischen" Modetrends der internationalen Modenschauen (Textilwirtschaft) bis hin zu NFTs und dem Metaverse reichten.

KI, DIGITALES MARKETING & METAVERSE

So war sich Alan Cunningham (CEO Joor) sicher, dass Hybridformate die Zukunft der Mode sein und TikTok Auswirkungen auf die Modewelt haben werden: "Jeder fünfte Euro, der jetzt im Internet ausgegeben wird, wird voraussichtlich im Metaversum landen," sagte er. Thomas Lorenz (Journee) glaubt, dass in Zukunft "30 % Prozent der Mode digital verkauft werden wird", denn "Egal, in welcher Realität du bist, du willst zeigen, wie du bist" und Oliver Lange (H&M beyond) will "On demand" ganz wörtlich nehmen, indem er die Kunden einfach "vor Ort" befragt: "Sprechen Sie mit Menschen in der virtuellen Welt, um zu erfahren, was Sie produzieren sollten," schlug er im Panel "Metaverse - Top oder Flop" vor.

Einig waren sich am Ende alle, dass die virtuellen Welten die Zukunft sein werden. Und mit ihnen innovative Companies wie z.B. yoona.ai, die heute schon den Gap zwischen realer und virtueller Welt schließen, wie u.a. mit den High-End NFTs, die Branchen-Pioniere wie Eastpak, Lala Berlin und MCM bereits bei yoona.ai in Auftrag gegeben haben, um sie für ihre Kunden auf der Blockchain verfügbar zu machen. Ein wirklich zukunftsorientiertes Unterfangen, denn bei nur ca. 1 Mio NFT-"Wallets" weltweit weiß der Endverbraucher oft noch nicht, wie man diese Produkte erwirbt, sammelt oder gar verwendet. "Aber das wird sich ändern, weil sich die Branche ändert," ist sich Anna Franziska Michel sicher. "Und yoona.ai wird dann ganz vorne mit dabei sein, weil wir uns als führender Anbieter digitaler Mode für den Einzelhandel positioniert haben." D.h., yoona.ai kann Qualitätsstücke und vollständige Details erstellen und exakte Darstellungen jedes Stücks mit unterschiedlichen Verwendungszwecken generieren - alles in derselben Produktion. Dadurch wird nicht nur Zeit und Geld gespart - auch die Einführung oder Verwendung (Plattformen, Website, Marketing) derselben digitalen Assets wird erleichtert werden. "Unsere Softwareplattform und damit auch unsere NFTs bilden die Grundlage für Berlin"s Mode-Metaversum", ist sich Michel sicher.

Die Besucher dürfen sich auch heute (Freitag) auf einen interessanten, kurzweiligen und inspirierenden Tag freuen, denn die Zukunft ist weiter im Programm:

-Fashion & Technology PITCH COMPETITION

Masterclass Room 11.30 - 14.00 Uhr

100 Start-ups zeigen was sie können

-Fashion Circularity Innovation Award

Organisiert von Anna Franziska Michel (yoona.ai) und Stefano Galassi (Limitless)

https://www.yoonaverse.berlin/startups-awards

-THE HITCHHIKER"S GUIDE TO THE NFTs

Yoona.ai CTO Daniel Manzke

16.00 - 17.00 Uhr | Masterclass Room

yoona.ai

www.yoona.ai

yoonaverse

www.yoonaverse.berlin

yoona.ai app

https://youtu.be/KYzujX-vh_c

yoona.ai NFTs

https://youtu.be/XQZOrvdC98M

yoona.ai was founded in Berlin in 2020 and is accompanied by outstanding industry experts: Alexander Gedat (former CEO Marc O'Polo and GERRY WEBER, currently e.g. Chairman of the Supervisory Board GERRY WEBER), Martin Kroneisen (former Puma Teamhead for Regional Product Creation PUMA), Katia Yakovleva (Spotify), Ben Gebien (Saatchi & Saatchi), Frederik Leuschner (Serial Entrepreneur, Head of Product Commercialization, Google) and Dipl. Des. Bianca Koczan (Ethical Practices in Fashion)

CEO and co-founder Anna Franziska Michel is the winner of the "Digital Female Leader Award" in the category INNOVATION; Finalist of the WIN Award (final in May 2022) and one of the "TOP 100 Sustainability" of the "Textil Wirtschaft" (December 30, 2021). Yoona.ai is also among the 1% percent of companies worldwide in which the TechStars Accelerator program has invested. Renowned companies such as Oberalp Group, Fraas, VAUDE or GERRY WEBER already trust yoona.ai.

yoona.ai is a deep tech B2B service platform that simplifies the apparel industry value chain, from idea to production - 3 clicks to Metaverse & Real Production. Businesses benefit from efficiency, cost reductions, sustainability, and easy preparation for digital markets.

yoona.ai software uses AI to analyze data and provides 3D cash cow designs also for VR Digital Fashion Shows using AR. This allows fashion companies to save time and costs, while working more sustainably and also provides them with the necessary technology to make the leap towards the metaverse and digitization.

yoona.ai is committed to innovation; already launching its own NFTs & circularity; Encouraging conscious consumption and driving sustainability - through the automation of processes thanks to its software & pushing the awareness & progress of the fashion industry through its series of events yoonaverse - a tech catalyst for fashion & technology conference where startups, apparel companies & degrowth companies meet & work together towards a "better fashion for a better future".

