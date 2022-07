Einen Kenia Urlaub am preisgekrönten Diani Beach verbringen

Reisen stehen wieder hoch im Kurs, insbesondere Fernreisen zu faszinierenden Reisezielen sind gefragt. Als echte Traumreise gilt etwa ein Kenia Urlaub, denn Kenia ist bestens geeignet für den perfekten Strandurlaub. So beispielsweise der mehrfach preisgekrönte Diani Beach an Kenias Küste: Weißer, weicher Sand und türkisblaues Meer, dazu ganzjährig warme Temperaturen von Luft und Wasser. Das sind beste Voraussetzungen für einen erstklassigen Badeurlaub in Kenia. Wer nun ein zu dieser traumhaften Kulisse passendes Hotel sucht, dem sei zum Beispiel das 5-Sterne-Hotel "The Sands at Nomad“ direkt am Diani Beach empfohlen. Sicher werden sich Erholungssuchende in diesem exklusiven Hotels in unmittelbarer Nähe zum Diani Beach hervorragend aufgehoben fühlen und einen entspannten Kenia Urlaub genießen können. Das Spezialreiseportal kenia-urlaub.de bietet neben günstigen Urlaubsgelegenheiten auch solch exklusive Urlaubshotels an. Seit über 30 Jahren vermittelt der Spezialist für Urlaub in Kenia nun bereits seine Reisen und die Top Empfehlung für den Kenia Urlaub lautet immer wieder: Diani Beach.

Kenia Urlaub im exklusiven Hotel am Diani Beach

Für Kenia Urlauber mit hohen Ansprüchen ist das 5-Sterne-Hotel "The Sands at Nomad“ eine Top-Empfehlung. Diese Hotelanlage verfügt über eine 225 Meter lange Beachfront direkt am Diani Beach. Doch das Hotel punktet bei den Kenia Urlaubern eben nicht nur mit entspannten Stunden am Ozean. Das exklusive Hotel beeindruckt die Kenia Urlauber mit seinem üppig grünen Garten, hier findet man viele Palmen und uralte Bäume aus dem Bestand des ursprünglichen Küstenwaldes, die angenehmen Schatten spenden. Auch die Gebäude des Hotels beeindrucken die Kenia Urlauber, denn sie wurden mit wertvollen Schnitzereien und venezianischen Stuckarbeiten veredelt. In Verbindung mit der Swahili Architektur erlebt man hier im Kenia Urlaub genau den exotischen Charme, der einen Traumurlaub ausmacht. Für Strand- und Erholungserlebnisse geht es dann an den Diani Beach. Am Diani Beach stehen den Kenia Urlaubern Wassersportmöglichkeiten wie Tauchen, Schnorcheln, Hochseeangeln, Windsurfen oder Kitesurfen zur Verfügung.

Beste Plätze für die Kulinarik: Im Kenia Urlaub direkt am Diani Beach dinieren

Auch das leibliche Wohl nimmt im Kenia Urlaub einen hohen Stellenwert ein. Hier verfügt das "The Sands at Nomad“ über ein offenes Strandrestaurant direkt am Diani Beach, ein echtes Highlight. So kann man die kulinarischen Köstlichkeiten des Hotels mit Blick auf das Meer genießen. Den Kenia Urlaubern stehen sowohl feinste internationale Gerichte als auch landestypische afrikanische Gerichte einschließlich köstlicher Meeresfrüchte oder italienischer Küche mit Pizza oder Pasta zur Verfügung. Zur Entspannung lockt die Urlauber der Wellness-Bereich „Forest Breeze Spa“ mit seinen professionellen Massagen und Beauty-Anwendungen. Kein Wunder also, dass es dieses Hotel auf die Empfehlungsliste der Spezialisten von kenia-urlaub.de geschafft hat.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-urlaub.de/diani-beach.htm

Kurzprofil:

Beim erfahrenen Reisevermittler kenia-urlaub.de, der seit über 30 Jahren Keniareisen anbietet, haben die Wünsche der Kunden stets oberste Priorität. Das Team bestehend aus gut geschulten Mitarbeitern stellt die persönliche Beratung in den Mittelpunkt, so dass im Ergebnis ein individuelles Urlaubspaket für die Kunden zusammengestellt werden kann. Dabei fließen sowohl die jahrelangen Vor-Ort-Erfahrungen der Mitarbeiter als auch die Kenntnisse der Entwicklungen im Reisebereich in die Beratung ein.

Unternehmensinformation:

kenia-urlaub.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha