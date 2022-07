Startseite Ferienspaß in der Erlebniswelt Feengrotten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-08 13:18. Erlebnisreiche Sommerzeit für Groß und Klein Erlebnisreiche Sommerzeit für Groß und Klein Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür. Im Juli und August heißt es wieder Spiel, Spaß und Spannung in der Erlebniswelt Feengrotten. In den vergangenen Monaten haben fleißige Feen und Trolle die Zeit genutzt, um eine neue Attraktion im Abenteuerwald Feenweltchen oberhalb der Feengrotten zu schaffen. Im "Karfunkeldom" kann man durch sieben Riesenkaleidoskope ein buntes Farbenspiel sehen und der Fantasie freien Lauf lassen. Durch die mehrfache Spiegelung der Steine im Inneren lassen sich wechselnde geometrische Bilder und Muster erkennen. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag lädt die Fee um 13:00 Uhr zu einem Feenomenalen Ausflug ein. Verkleidet als Elfe oder Troll lauschen die Gäste tollen Geschichten, toben im Trollhaus oder erklimmen die Wiesenwunderblume. Basteleien und ein Rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken. Wer lieber in den Abendstunden mit der Fee unterwegs sein möchte, kann das Angebote auch samstags um 18:30 Uhr buchen. Tief im Berg gibt es ebenfalls viel zu bestaunen. In der "farbenreichsten Schaugrotte der Welt" können Familien während der Kinderführung auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Um 11:00, 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr geht es mit Zwergenumhang und Grubenlampe in das ehemalige Bergwerk. Für größere Kinder ab 8 Jahren werden jeden Donnerstag und Samstag um 18:00 Uhr spannende Taschenlampentouren angeboten. Ausgestattet mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten. Wer einmal die gesunde Grubenluft im Naturheilstollen schnuppern möchte, ist bei der Kinder-Stunde am Nachmittag genau richtig. Bei Bewegung und Spiel wird nicht nur das Immunsystem gestärkt, sondern auch neue Energie getankt. Sie wird dienstags bis sonntags von 16:15 bis 17:15 Uhr angeboten. Bei der Ferienwanderung durch den Stadtwald mit dem Förster kommen echte Naturliebhaber auf den Geschmack. Die Familientouren finden am 19. Juli und 16. August um 14:00 Uhr statt. Mit viel Spiel und Spaß lernt man die heimischen Pflanzen und Tiere kennen. Interessantes über die geflügelten Nachtsäugetiere erfahren Familien bei den Fledermausnächten am 30. Juli und 20. August. Nach einem kleinen Vortrag über in Thüringen vorkommende Fledermausarten und ihre Lebensweise, beginnt zur Dämmerung eine etwa einstündige Exkursion entlang der Fledermausroute im Saalfelder Stadtwald. Mit Detektoren kann man die kleinen Tiere belauschen und mit ein wenig Glück auch zu Gesicht bekommen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird für alle Angebote eine Reservierung empfohlen. Auch in der Innenstadt von Saalfeld gibt es ein neues Angebot für Familien. Großformatige Tafeln erklären an markanten Orten der Feengrottenstadt geschichtliche Fakten, Ereignisse und Hintergründe in einfacher und kindgerechter Sprache. Ergänzend entstand ein mobiler Rundweg im Hörbuch-Stil. Hier erzählt Großvater Leopold seinen beiden Enkeln Jonas und Lisa auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise die Geschichten hinter den historischen Gebäuden der Stadt. Zusätzlich gibt es eine Stadtrallye, bei der knifflige Rätsel zur gelöst werden müssen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält eine kleine Überraschung in der Tourist-Info am Markt. Alle Termine auf einen Blick (16. 07 bis 28.08.2022):

Täglich11:00 + 13:00

14:00 + 15:00 Uhr Kinderführung Zwergentour in den Feengrotten

Di - So16:15 UhrGesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

Mi, Fr, So13:00 UhrFeenomenaler Ausflug Feenweltchen

Sa 18:30 UhrFeenomenaler Ausflug Feenweltchen

Do, Sa18:00 UhrTaschenlampentour Feengrotten

Di, 19.07.14:00 UhrFerienwanderung mit dem Förster

Sa, 30.07.20:30 UhrFledermausnacht durch den Stadtwald

Di, 16.08.14:00 UhrFerienwanderung mit dem Förster

Sa, 20.08.20:30 UhrFledermausnacht durch den Stadtwald Informationen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 - 55 04 0 | kundendienst@feengrotten.de | www.feengrotten.de Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m. Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten