Sichler Haushaltsgeräte Mobile Monoblock-Klimaanlage mit Heiz-Funktion

Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-08 12:05. Einfache und bequeme Bedienung dank Soft-Touch & LED-Display - 4in1 mit Kühl-, Heiz-, Entfeuchtungs- & Ventilator-Funktion

- Für Räume bis 55 m²

- Energieeffizienter Betrieb

- Ein- und Ausschalt-Timer

- Hochwertige Soft-Touch-Oberfläche & LED-Display Die Monoblock-Klimaanlage mit Heizfunktion (https://www.pearl.de/mtrkw-4662-monoblock-klimaanlagen-mit-heizfunktion....) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) ist ein Allround-Talent: Perfekt bei sommerlichen Temperaturen: Denn jetzt lässt sich der Wohnraum im Sommer schnell herunterführen. Dank Entfeuchter-Funktion ist auch für die richtige Luftfeuchtigkeit gesorgt. So macht man Schluss mit drückender Schwüle! Ideal auch an kalten Tagen: Denn das All-in-one-Gerät heizt bis zu 30 °C! So genießt man wohlige Wärme auf Knopfdruck. Bequeme Bedienung mit Komfort-Funktionen: Die gewünschte Temperatur lässt sich zwischen 16 und 30 °C einstellen. Per Ein- und Ausschalt-Timer programmiert man die Anlage so, dass einen z.B. beim Nachhausekommen das ideale Raumklima erwartet. Und möchte man nur von einer leichten Brise umweht werden, schaltet man einfach auf die Ventilatorstufe. Der Mobil-Pluspunkt: Weil die Anlage auf Rollen steht, schiebt man sie auch schnell von Raum zu Raum. So herrscht tagsüber im Wohnzimmer ein angenehmes Klima und nachts im Schlafzimmer. - Zum Kühlen und Heizen, einstellbare Temperatur: 16 - 30 °C

- Hochwertige Soft-Touch-Oberfläche

- Energieeffizienzklasse A (EER 2,61) im Kühlbetrieb, 12.000 BTU/h

- Energieeffizienzklasse A+ (COP 2,7) im Heizbetrieb

- Für Raumgrößen bis 55 m² / 100 m³

- Bequeme Programm- und Temperaturwahl per Bedienpanel und Fernbedienung

- Komfort-Extras: direkte Temperaturwahl, Ein- und Ausschalt-Timer, Ventilator-Funktion mit 3 Geschwindigkeiten

- LED-Anzeige im Bedienpanel für gewähltes Programm und eingestellte Temperatur

- Selbst-evaporierendes System: kondensiertes Wasser kühlt den Kondensator

- Raumluft-Entfeuchtung: bis zu 1,5 l/Stunde

- Maximaler Luftdurchsatz: 360 m³/Stunde

- Kühlmittel und -menge: R290, 245 g

- Verstellbares Luftaustritts-Gitter

- Mobil durch Haltegriffe und Rollen

- Flexibler, ausziehbarer Abluftschlauch (max. Länge: 160 cm, Ø 15,5 cm) für feste Wandmontage oder halb geöffnetes Fenster

- Für ovale Wandöffnung (7,5 x 19 cm), verschließbare Blende (10 x 67,5 cm) für die Wand enthalten

- Lautstärke im Betrieb: 65 dB(A)

- Maximale Kühlleistung: 3.500 Watt, Heizleistung: 3.300 Watt

- Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb: 1.370 Watt, Heizbetrieb: 1.350 Watt, Stand-by: 0,44 Watt

- Energieverbrauch im Kühlbetrieb: 1,4 kWh / 60 Minuten, im Heizbetrieb: 1,2 KWh / 60 Minuten*

- Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

- Maße: 44,3 x 81,5 x 34 cm, Gewicht: 30 kg

- Klima-Anlage, Fernbedienung, Abluftschlauch, Blende, Anleitung

- EAN: 4022107388573 * Energieverbrauch ermittelt auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. Hinweis: Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen! Preis: 468,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7072-625

