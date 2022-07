Startseite Schluss mit dem schweißtreibenden Montieren von schweren E-Bikes auf Fahrraddachträger, Heckklappenfahrradträger oder Anhängerku Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-08 11:32. Denn die beiden Fahrradtransportanhänger setzen in Sachen Sicherheit, Komfort und variablen Einsatz neue Maßstäbe Die neue Generation der Fahrradanhänger macht es dem begeisterten E-Biker oder Fahrradfahrerjetzt richtig leicht und komfortabel. Die Entwickler und Ingenieure der Eiler GmbH aus Maulbronn haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Herausgekommen sind zwei neue Fahrrad-Transportanhänger die es in sich haben:

Denn die beiden Fahrradtransportanhänger setzen in Sachen Sicherheit, Komfort und variablen Einsatz neue Maßstäbe. So ganz nebenbei sind die bisherigen Fahrrad-Transportlösungen wie "Dachträger oder Heckklappen-Fahrradträger" öfters schon wegen des Überschreitens des Zugladungslimits bei Trägern und Kraftfahrzeugen in die Schlagzeilen gekommen.

Durch die praktische Transportanhänger-Lösung der TREILER kommt man an dieser Problematik vorbei. Bis zu 4 E-Bikes, Mountainbikes oder Fahrräder passen auf die Transportplattform und der TREILER findet je nach saisonalem Anlass weitere nützliche Einsatzfelder wie zum Beispiel dem Abtransport von Grünzeug, Baumschnitt oder Sperrmüll.

Sein großer Bruder der TREILER 350-2 hat noch mehr Platz für bis 6 E-Bikes!

Die beiden Fahrrad-Transportanhänger lassen sich mit einer Hand aufstellen und finden selbstin einer kleinen Eckeihren Platz. Diese Mini-Anhänger rollen auf 13"-Rädern und haben eine beachtliche Nutzfläche von 98 x 197 cm, bzw. 148 x 200 dazu bieten sie eine vergleichsweise gigantische Zugladungsoption von bis zu 215 Kilo. Befestigt werden die Bikes über ein eigens angebotenes Schienensystem. https://www.eiler.gmbh/modell/treiler-350 Die 100 km/h Zulassung ist sicher und lässt zu, dass man mit maximaler Geschwindigkeit seine schweren E-Bikes sicher ans Reiseziel bringt. Beide TREILER sind serienmäßig komplett aus Edelstahl, haben ein geschweißtes Fahrgestell mit einem massiven und geschweißten Edelstahlrahmen. Kunststoffschalen im Heckbereich schützen den Rahmen beim Aufstellen. Eine moderne Multifunktions-Beleuchtung mit Nebelschlussleuchte und ein 13 -poliger Stecker / EG-Ausstattung sind selbstverständlich. Fahrradbügel zum Verzurren der Bikes und 4 passende optionale Verzurr- Punkte auf der Transport-Plattform sind Standard.

Eiler bietet mit einem maßgeschneiderten Zubehör-Angebot ein ausgereiftes Programm das vom Fahrradhalter, Unterlegkeilen, Diebstahlsicherung, hochwertigen Alufelgen, über EILZURR -Zurrgurte und Abdeckplane bis hin zu der Wahl seiner TREILER-Wunschfarbe an. https://www.eiler.gmbh/modell Infos zur EILER GmbH

Dass im Hause EILER INNOVATION großgeschrieben wird, bewies das Unternehmen mit der Etablierung seines erfolgreichen Produkts EILZURR auf dem Biker Markt. Es gilt als das sicherste und schnellste Verzurr-System der Welt.

EILER German Trailer Technology steht nun auch für die Entwicklung und Produktion einer neuen Anhänger-Generation.

"Wir haben mit dem neuen TREILER aktuell das beste Zweirad-Anhängersystem der Welt entwickelt. "so Jean Eiler.

"Wir wollen darüber hinaus weitere exklusiver Produkte " Manufactured in Germany" entwickeln, die das Angebot unseres Hauses optimal ergänzen. "konstatiert Marcel Eiler.

EILER entwickelt, produziert und vertreibt das neue Zweirad-Anhänger-System über den Eiler-Onlineshop: www.eiler.gmbh Firmenkontakt

Eiler GmbH

Gabriele Eiler

Daimlerstrasse 19

75433 Maulbronn

07043 320 89 60

info@eiler.gmbh

www.eiler.gmbh Pressekontakt

4 Livingbrands

Gerhard Fischbach

Forchenrainstrasse 70

70839 Gerlingen

+491604788540

gf@4livingbrands.com

