Startseite Leawo"s größter Sommerverkauf aller Zeiten - bis zu 91% Rabatt & Tunes Cleaner GRATIS Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-08 08:28. Musikbibliothek mit 1 Klick aufräumen für beliebige Musiksammlungen Zusammenfassung: Zur Feier des kommenden Sommerferien 2022 startet Leawo Software den größten Verkauf für alle, einschließlich Rabatten bis zu 91%, Tunes Cleaner gratis und 30% Rabatt auf die gesamte Webseite. Shenzhen, Guangdong, 8. Juli 2022 - Der Sommer ist die beste Zeit des Jahres, um aus dem Haus zu gehen und mit Familie und Freunden die Sonne zu genießen. Seitdem die Regierung angekündigt hat, dass die Beschränkungen nicht mehr gelten, haben viele Reiseunternehmen bereits Rekordbuchungen verzeichnet. Doch was folgte, war ein Preisanstieg, der für viele ebenfalls entmutigend ist. Um diejenigen, die nicht reisen können, zu inspirieren, bietet Leawo Software (https://www.leawo.org/de/), ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software, ein spezielles Angebot für Sommerferien 2022 (https://www.leawo.org/de/promotion/special-offer/?b) an. Ab heute und bis zum 31. Juli 2022 können Teilnehmer bis zu 391,8 Euro bei einer Vielzahl von Paketen und Einzelprodukten sparen. Außerdem ist Leawo Tunes Cleaner (https://www.leawo.org/de/tunes-cleaner/) für jeden Besucher sorgfältig vorbereitet, um iTunes und andere Musikbibliotheken effizient aufzuräumen. Bis zu 91% Rabatt auf Leawo ausgewählte Bundles und Einzelprodukte

Leawo Software packt ihre Software in verschiedene Funktionen, und Leute können das Bundle nach ihren Bedürfnissen wählen. 91% Rabatt auf das 4-in-1 iOS Paket. Bestehend aus iTransfer, iOSFix, Tunes Cleaner und iOS Data Recovery, hilft dieses Paket bei der Übertragung von Daten und Dateien zwischen iOS-Geräten, Computern und iTunes, bei der Reparatur von iOS- und tvOS-Systemen, bei der Aufräumung von iTunes- und anderen Musikbibliotheken, bei der Wiederherstellung von Daten und Dateien von iOS-Geräten, iTunes und iCloud, usw. 70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle. Dies ist eine umfassende Lösung für 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Foto und Audio. Mit einem Rabatt von 70% kann man dieses 22-in-1-Paket zum Preis von 167,88 $ erhalten und spart damit 391,8 $ für eine begrenzte Zeit. Das heißt, jedes Stück Software kostet weniger als $8. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit. Dies ist ein 4-in-1-Blu-ray-Lösungspaket zum Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von Blu-ray/DVD in Video-/Audiodateien in 180+ Formaten, 1:1-Kopieren und Sichern von Blu-ray/DVD ohne Qualitätsverlust, Brennen von Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD, Entfernen von Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray-Inhalten usw. Wie die Gegenstücke in den Bereichen 4K Blu-ray und DVD sind auch Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit und Ultimate DVD Toolkit um 60% reduziert. 50% Rabatt auf CleverGet Video Downloader. Als neu eingeführtes Produkt kann CleverGet Video Downloader Videos, Musikvideos, Videoclips, Filme, Fernsehsendungen und Live-Streaming-Videos von über 1000 Websites wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter usw. bis zu 8K-Auflösung herunterladen. 50% Rabatt auf PhotoIns. PhotoIns verfügt bisher über 3 Module - Photo Enhancer zur automatischen Verbesserung der Fotoqualität, Photo BG Remover zum Entfernen und Ändern des Fotohintergrunds und Photo Enlarger zum Vergrößern von Fotos um das bis zu 40-fache. Aufgrund der fortschrittlichen AI-Technologie und der intelligenten Algorithmen wird es auch als der beste AI-Fotoeditor angesehen. Zusätzlich zu den oben genannten Angeboten, sind UHD/Blu-ray/DVD/Video Toolkit, 2-in-1 Blu-ray Toolkit, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper und mehr mit bis zu 50% Rabatt erhältlich. Wenn man noch nicht das Richtige gefunden hat, bietet Leawo Software auch reichlich 30% Gutscheine für die gesamte Website. Der Code kann am Ende der Promo-Seite abgefragt und durch Eingabe auf der Kaufseite aktiviert werden. Effizienter Tunes Cleaner wird als Giveaway angeboten

Abgesehen vom Tourismus ist der Sommer auch die beste Jahreszeit zum Aufräumen. Um den Leuten zu helfen, ihre iTunes- und andere Musikbibliotheken gut zu organisieren, indem sie Musik-Tags manuell bearbeiten und Duplikate entfernen, bietet Leawo Software speziell den Tunes Cleaner als kostenloses Angebot an. Jeder Besucher kann Leawo"s Facebook-Seite liken und seinen Namen und seine E-Mail-Adresse auf der Promo-Seite eingeben, um einen kostenlosen Registrierungscode zu erhalten. Mehr Informationen über diese Sommeraktion bitte hier (https://www.leawo.org/de/promotion/special-offer/?b)klicken. Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen. Kontakt

