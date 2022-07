Startseite Dr. Werner Financial Service AG mit dem Bank- und Kapitalmarktjuristen Dr. jur. Horst Werner genießt beste Bewertungen Pressetext verfasst von HorstWerner am Fr, 2022-07-08 08:06. Seit mehr als zwanzig Jahren arbeiteten wir von Hempel & Preuss mit der Dr. Werner Financial Service AG bestens zusammen. Für zahlreiche Unternehmen, die Dr. Werner an den Kapitalmarkt gebracht hat, erledigten wir die Anlegerverwaltung. Im Rahmen dieser Kontakte haben wir immer wieder beste Auskünfte über die Arbeit und die Qualität der Kapitalmarktkonzeptionen von Dr. jur. Horst Werner erhalten. Die Unternehmen waren von der Präzision der Ausarbeitungen und der Fristentreue der Bearbeitungen der Dr. Werner Financial Service AG sehr angetan. Die Zuverlässigkeit und die stetige Bereitschaft zu kostenfreien Beratungs-Auskünften und Erläuterungen haben ein sehr positives Klima der Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Werner geschaffen. Mit viel Kompetenz hat Dr. jur. Horst Werner die Unternehmen durch den unübersichtlichen Paragraphendschungel des Kapitalmarktrechts und gerade jetzt auch wieder durch die Neuerungen des Vermögensanlagengesetzes geführt. Mit seinen zahlreichen praktischen Beiträgen und Büchern zum Kapitalmarkt- und Prospektrecht kann sich Dr. Horst Werner ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de unter dem Menüpunkt Bücher ) als Fachmann für Kapitalmarktemissionen ausweisen. Dr. Werner genießt best Bewertungen. Die Durchführung von Private Placements zur Beschaffung von offenem Beteiligungskapital oder von Mezzaninekapital wird in den Erläuterungsschriften stets in praktischen Schritten dargestellt. Die qualifizierten Fachbücher richten sich in erster Linie an mittelständische Unternehmer, Familienunternehmer und deren Berater, an Unternehmens- und Fachverbände sowie an Banken und Finanzierungsgesellschaften. Als Autor gilt Dr. Horst Werner aus Göttingen zu Recht als einer der marktführenden Beteiligungs- und Mezzaninekapital-Spezialisten in Deutschland. Weitere Stimmen mit der Bewertung der Arbeit von Dr. Werner "In den letzten Jahren wurden Euro 10 Mio. platziert. Wegen des Kleinanlegerschutzgesetzes benötigen wir jetzt einen BaFin-Prospekt.

Jan Schröder, geschäftsführender Gesellschafter

OaK Capital Rail Management GmbH, Hamburg "Ohne grosse Vermarktungsaktion haben wir bereits Reservierungen von Anlegern in Höhe von 800.00 EUR. Das Beteiligungs-Exposé hat große Stücke dazu beigetragen.

Prof. Dr. Thomas Nern, Geschäftsführer"

RESTAURA REAL ESTATE GmbH, Hannover "Sie haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Ein großes Dankeschön von mir.

S. Neels, Geschäftsführer

Newe Real Estate & Energy GmbH, Berlin Das erstellte Beteiligungsangebot gefällt uns sehr gut. Es ist prima.

Edmund Krix ( CEO )

Adinotec AG, Griesheim ". . mit diesen Worten möchten wir Dank sagen für Ihre große Untestützung, die Sie uns gaben, um unser Vorhaben zur Errichtung einer Gasthausbrauerei in die Tat umzusetzen. In nur 10 Wochen konnten wir einen Betrag von Euro 250.000,- einsammeln".

A. Schulz, Geschäftsführer

Brauereimanufaktur Tangermünde KG, Mezzanine Kapital zur Eigenkapitalerhöhung und zur Bilanzoptimierung Unseren Mandanten werden bei der Eigenkapitalberatung alle alternativen Finanzierungsformen, sämtliche Kapitalbeschaffungswege und die mezzaninen Finanzierungsformen ( stilles Kapital, Genussrechtskapital, Namensschuldverschreibungen und die BaFin-prospektfreien grundschuldbesicherten Darlehen ) in ihrer markttypischen Ausprägung im Vergleich zur Kenntnis gebracht, damit der Unternehmer eine optimale Auswahl für die Eigenkapitalbeschaffung bzw. Unternehmensfinanzierung und für die stimmrechtslose Mezzaninefinanzierung treffen kann. Das Ergebnis ist immer eine verbesserte Liquidität und eine optimierte Bilanz mit einer höheren Eigenkapitalquote und einem stärkeren Rating. Die Finanzierung mit frischem Kapital und neuem Geld von privater Seite geschieht ohne bankübliche Sicherheiten von Risikokapitalgebern, die dafür eine "Risikoprämie" erhalten. Die Risikoprämie besteht in der Differenz zwischen banküblichen Festzinsen und der höheren Gewinnausschüttung bei den Unternehmen. Mit 3,5% bis 5,5% Gewinnausschüttung ist ein Unternehmen kapitalmarkt- und wettbewerbsfähig im "Kampf ums Kapital" bzw. im Wettbewerb um die Beteiligungsgelder.. Der Wettbewerb von Unternehmen wird nicht nur auf den Produkt- und Diensleistungsmärkten entschieden, sondern der Wettbewerb um Finanzmittel auf den Kapitalmärkten entscheidet über die Finanzkraft / Kapitalmacht zur Finanzierung innovativer Produkte und über die Finanzkraft zur Gewinnung neuer Märkte. Die Dr. Werner Financial Service AG bietet kleinen und mittleren Unternehmen zur praktischen Umsetzung der kapitalmarktorientierten Unternehmensfinanzierung eine Full-Service zu günstigen Konditionen an. Interessenten schicken uns einfach ihren Finanzierungsantrag zur kostenfreien Bearbeitung. Finanzierungsmodelle mit Eigenkapitalcharakter für kleine, mittlere und große Unternehmen Als Finanzierungsmodelle ausserhalb der Bankverbindlichkeiten kommen das vollhaftende, stimmberechtigte Gesellschafterkapital oder das stimmrechtslose Beteiligungskapital ( = Mezzaninekapital ) ohne Eigentümerschaft in Betracht. Beim Mezzaninekapital findet keine stimmrechtsverwässerung statt. Zu dem letzteren zählen insbesondere das Mezzaninekapital in seinen Ausprägungen des stillen Gesellschaftskapitals, des Genussrechtskapitals und der Unternehmensanleihen als Namensschuldverschreibungen. Die Mezzanine-Finanzierungen können als Eigenkapitalfinanzierungen in bilanzrechtlicher Form gestaltet werden. Die Unternehmensanleihe ist dagegen nichts anderes als "Fremdkapital" ( bankenunabhängig gilt es als "wirtschaftliches Eigenkapital" ), das jedoch immer als Verbindlichkeit zu bilanzieren ist. Die Darstellung als wirtschaftliches Eigenkapital erfolgt im Anhang der Bilanz. Soweit die Anleihe unverbrieft mit einer Namensnennung des Inhabers und Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern der Gesellschaft ausgestattet ist, gilt es als wertpapierfreie Vermögensanlage. Werden Vermögenswerte als Sacheinlage zur Eigenkapitalerhöhung gegen Gesellaschaftsanteile von natürlichen Personen auf Unternehmen oder Kapitalgesellschaften übertragen, besteht die Gefahr der Einkommensbesteuerung aus Veräußerungsgewinnen. Wird Privatvermögen (nach Ablauf der Spekulationsfrist) in Betriebsvermögen eingelegt, erfolgt das steuerneutral. Inzwischen ist auch der Übertrag von einem Betriebsvermögen in ein anderes desselben Unternehmers steuerlich neutral möglich, seit die Handelsbilanz nicht mehr mit der Steuerbilanz verknüpft ist. Die Übertragung von Kapitalgesellschaft zu Kapitalgesellschaft bleibt dagegen in den meisten Fällen (körperschafts-)steuerfrei. Bei richtiger Konstruktion lässt sich also bargeldlos und steuerfrei das Eigenkapital eines Unternehmens erhöhen. Die richtigen steuerlichen Voraussetzungen können meist im Vorfeld einer Sachkapital-Einbringung durch Rechtsgestaltung geschaffen werden. Um das gewünschte Ziel zu erreichen, ist eine gesonderte Beratung unbedingt erforderlich, denn mit einem solchen Konzept sind Erklärungspflichten verbunden, an denen der gewünschte Erfolg hängen kann. In manchen Fällen sollte durch eine (allerdings auch beim Finanzamt kostenpflichtige) verbindliche Auskunft Klarheit für alle Beteiligten geschaffen werden. - Weitere Auskünfte erteilt der Wirtschaftsjurist Dr. jur. Horst Werner unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .