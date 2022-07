Startseite Recharge Resources steigert Magnesiumgehalte und erkundet Potenzial hinsichtlich Kohlenstoffbindung bei seinem Projekt Pinchi La Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-07-07 15:09. Vancouver (British Columbia), 7. Juli 2022. Recharge Resources Ltd. (CSE: RR, OTC: RECHF, Frankfurt: SL5) (Recharge oder das Unternehmen) freut sich, erhöhte Magnesiumgehalte von Neuuntersuchungen beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Pinchi Lake bekannt zu geben, das sich etwa 20 km nordwestlich von Fort St. James und 120 km nordwestlich von Prince George im Zentrum von British Columbia befindet. Neuuntersuchungen mit erhöhten maximalen Schwellenwerten für Magnesium wurden durchgeführt, um den wahren hohen Gehalt zu ermitteln, was zu erhöhten Magnesiumgehalten bis zu 27,16 % gegenüber den zuvor gemeldeten Probennahmeergebnissen führte, die den vorherigen Schwellenwert von 15 % auf dem für die Probennahme verwendeten Datensatz überschritten hatten. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Möglichkeit der Kohlenstoffbindung durch ultramafischem Gestein wie jenem im Konzessionsgebiet Pinchi Lake zu erkunden, das eine magnesium- und nickelreiche Mineralisierung beherbergt, die laut jüngsten Studien von UBC, FPX Nickel, Inomin Mines und Natural Resources Canada zu den größten Kohlenstoffbindung und -speichervorkommen der Welt zählen könnte. Ultramafische Minenabraum können mit Kohlendioxid (CO2) reagieren und bietet daher das Potenzial, Treibhausgase (THG) zu reduzieren oder zu beseitigen. David Greenway, CEO und Director von Recharge Resources, sagte: Wir sind angesichts der erhöhten Magnesiumgehalte bei Pinchi Lake äußerst zuversichtlich und werden durch unser gesamtes Portfolio an Batteriemetallaktiva auf einem der vielversprechendsten Batteriemetallmärkte der Geschichte weiterhin einen Wert schaffen. Angesichts mehrerer aktiver Explorationsprogramme und globaler Initiativen hinsichtlich sauberer Energie stellen Pinchi Lake und der erhöhte Magnesiumgehalt eine großartige Gelegenheit für weitere Explorationen dar. Hintergrund der Kohlenstoffbindung durch ultramafischem Gestein Die Tests, die von Forschern der University of British Columbia (UBC) in Zusammenarbeit mit Inomin Mines Inc. (TSX-V: MINE) durchgeführt wurden, verdeutlichen, dass Proben von der kritischen Mineralentdeckung von Inomin 2021 wesentliche Mineralien enthalten, die CO2 aus der Atmosphäre binden. Recharge wird versuchen, in seinem Konzessionsgebiet Pinchi Lake Vergleichswerte zu ermitteln. Siehe Pressemitteilung hier ( inominmines.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-27-UBC-Beaver-Testing.pdf) . Vor den jüngsten Studien von Inomin hat FPX Nickel (FPX-v), ein Unternehmen, das die Nickelregion Decar erkundet - mit Schürfrechten, die sich über 245 km² des ultramafischen bzw. Ophiolithkomplexes Mount Sidney Williams erstrecken, der 90 km nordwestlich von Fort St. James im Zentrum vom British Columbia sowie etwa 60 km vom Konzessionsgebiet Pinchi Lake von Recharge entfernt liegt -, ebenfalls das Potenzial der Kohlenstoffbindung durch ultramafischem Gestein untersucht. Seit 2016 ist FPX führend bei der Erforschung von Technologien zur Maximierung der Reaktion zwischen CO2 und Brucit (einer hochgradig CO2-reaktiven Mineralform von Magnesiumhydroxid), die im Muttergestein der unternehmenseigenen Nickelregion Decar sowie in seinen sekundären Konzessionsgebieten in British Columbia und Yukon vorkommt. In einem natürlichen Prozess, der als Kohlenstoffmineralisierung bezeichnet wird, reagiert CO2 mit Brucit und in wesentlich geringerem Maße mit Serpentinmineralien im Abraum sowie im Taubgestein und bindet das CO2 in einem günstigen, festen Magnesiumcarbonat, das auf einer geologischen Zeitskala stabil ist. Siehe Pressemitteilung hier ( bit.ly/3Axqj9) . 3 Probennahmezonen im Konzessionsgebiet Pinchi Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66612/2022_07_07RRNRINCREASE... Erste Analyseergebnisse der Probennahmen bei Pinchi Lake

Element Nickel DTR Ni Magnesium Chrom Kobalt Mg

Methode GE_ICP40Q12 Davis Tube GE_ICP40Q12 GE_ICP40Q12 GE_ICP40Q12 GO_XRF72

Untergrenze 1 0,01 1 1 0,01

Obergrenze 10.000 15 ### 10.000 %

Einheit ppm % % ppm ppm

ERKENNUNGSEINHEITEN DER

ANALYSEMETHODE C00183651 2224 > 15,00 798 106 C00183651 23,68

C00183652 2467 > 15,00 727 116 C00183652 26,08

C00183653 2474 > 15,00 730 117 C00183653 25,34

C00183654 2322 > 15,00 679 116 C00183654 23,75

C00183655 2288 > 15,00 786 108 C00183655 23,38

C00183656 2142 > 15,00 580 99 C00183656 22,62

C00183657 2297 > 15,00 586 108 C00183657 23,32

C00183658 2123 > 15,00 811 102 C00183658 22,77

C00183659 2171 > 15,00 770 105 C00183659 23,22

C00183660 1617 > 15,00 1156 89 C00183660 18,41

C00183661 2174 > 15,00 799 105 C00183661 22,75

C00183662 2432 0,007 > 15,00 841 132 C00183662 24,2

C00183663 2170 0,005 > 15,00 906 105 C00183663 22,46

C00183664 2113 0,002 > 15,00 1007 111 C00183664 22,24

C00183665 2140 0,003 > 15,00 1117 107 C00183665 22,52

C00183666 1962 0,002 > 15,00 1143 105 C00183666 20,83

C00183667 2305 > 15,00 694 108 C00183667 23,14

C00179852 1568 > 15,00 727 84 C00179852 16,39

C00179855 2273 > 15,00 720 108 C00179855 23,96

C00179856 2254 > 15,00 634 108 C00179856 24,61

C00179857 2319 > 15,00 884 111 C00179857 24,43

C00179858 2187 > 15,00 746 106 C00179858 23,17

C00179859 2182 > 15,00 718 108 C00179859 22,61

C00179861 1687 > 15,00 858 107 C00179861 21,17

C00179862 2050 0,003 > 15,00 936 106 C00179862 22,99

C00179863 2066 0,002 > 15,00 844 102 C00179863 23,06

C00179864 2082 0,003 > 15,00 745 104 C00179864 23,46

C00179865 1800 0,003 > 15,00 1005 98 C00179865 22,09

C00179866 1727 > 15,00 510 82 C00179866 18,66

C00179867 1124 > 15,00 450 60 C00179867 18,61

C00179868 2042 > 15,00 676 97 C00179868 21,43

C00179869 1475 > 15,00 381 73 C00179869 16,99

C00179870 610 > 15,00 34 11 C00179870 27,16

C00179872 2525 0,021 > 15,00 1005 117 C00179872 22,67

C00179874 2218 > 15,00 683 109 C00179874 24,15

C00179875 2261 > 15,00 566 112 C00179875 23,96

*REP-C00183652 26,1

recharge-resources.com/projects/murray-ridge-pinchi-lake/#Summary Über Recharge Resources Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden. Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO Weitere Informationen erhalten Sie über: Recharge Resources Ltd.

Herr Joel Warawa

Tel: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com Recharge Resources Ltd.

#600 - 535 Howe St

Vancouver, BC, V6Z 2Z4 Canada Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

David Greenway

#600 - 535 Howe Street

V6Z 2Z4 Vancouver, BC

Kanada email : info@recharge-resources.com Pressekontakt: Recharge Resources Ltd.

David Greenway

#600 - 535 Howe Street

