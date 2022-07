Startseite AV Digital World: Panasonic launcht seine 3D Digital-Plattform der nächsten Generation Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-07 11:03. Panasonic macht AV-Lösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen sowie für TV und Broadcast auf Knopfdruck erlebbar Panasonic hat heute die AV Digital World vorgestellt, seine digitale 3D-Plattform der nächsten Generation, die es ermöglicht, die Lösungen des Unternehmens auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken und zu erkunden. Beginnend mit dem Angebot für Unternehmen und Bildung sowie TV und Broadcast haben Interessenten über ihre PCs Zugang zu einem virtuellen Studio und Hörsaal. Dort können sie die Produkte von Panasonic digital erkunden, mit ihnen interagieren und sie im Zusammenspiel erleben. Virtuelle Umgebungen für Live-Events und Esports werden folgen, ebenso Industrieumgebungen, Produkte und interaktive Formate. "Diese Plattform der nächsten Generation ermöglicht es Interessenten, in eine neue digitale AV-Welt einzutauchen", erklärt Anna Arkatova, Product Marketing Manager bei Panasonic Broadcast und ProAV. "Sie können unsere ProAV Glass-to-Glass-Lösungen erleben und mit all unseren neuesten Technologien interagieren. Das ist potenziell ein erster spannender Schritt auf dem Weg zum Metaverse für unsere B2B-Lösungen." AV Digital World nutzt die neuesten Technologien, um die ProAV-Produktpalette von Panasonic zu präsentieren und erlebbar zu machen, einfach vom Arbeitsplatz oder zuhause aus. So trägt sie den Themen Nachhaltigkeit und Home Office Rechnung. Die Besucher können sich in der virtuellen Umgebung bewegen, um die Kamerasysteme und Produktionslösungen von Panasonic zu sehen. Sie können auf einzelne Produkte klicken, um zusätzliche Informationen und eine 3D-Nahansicht des Produkts und seiner Funktionen zu erhalten. Die AV Digital World wird zudem durch die Entwicklung der Virtual Demo Rooms von Panasonic ergänzt, die es Partnern und Kunden ermöglichen, die ProAV-Lösungen von Panasonic aus der Ferne zu steuern und zu testen. Die ersten Virtual Demo Rooms werden im Laufe dieses Jahres eingeführt. Erleben Sie selbst Panasonics AV Digital World: https://technology.panasonic.eu/av-digital-world . Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de . Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier (https://ftp.finkfuchs.de/_QZUB524ts0ZNNR). Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz "Gemba Process Innovation". Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette. Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global. Firmenkontakt

