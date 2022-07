Startseite Einmal Yanmar, immer Yanmar! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-07 10:08. Bauunternehmen Berge-Bau setzt seit vielen Jahren auf Yanmar-Maschinen und stockt seinen Maschinenpark weiter auf. Erndtebrück, 06.07.2022 - Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke - mit diesen Eigenschaften überzeugen die Maschinen von Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar). Viele Kunden setzen darauf und kaufen die Maschinen immer wieder - so auch die Berge-Bau GmbH & Co. KG (Berge-Bau). Der Experte für Hochbau, Tiefbau, Ingenieurbau und Leitungsbau führt an seinem Firmenstandort Erndtebrück in Nordrhein-Westfalen einen Maschinenpark mit über 40 Yanmar-Maschinen verschiedenster Modelle. Kürzlich erwarb das Familienunternehmen zwei neue Raupenbagger SV120, ViO12 und einen neuen Mobilbagger B110W direkt bei Yanmar - zur Erneuerung bzw. Erweiterung der eigenen Flotte. Berge-Bau ist vom Gesamtpaket des japanischen Herstellers überzeugt: von der Maschinenleistung und -ausstattung, von der kompetenten Beratung, vom Service und der zuverlässigen Ersatzteilversorgung. Edgar Rothenpieler, Werkstattleiter bei Berge-Bau, sagt: "Im Bereich 11 bis 12 Tonnen haben wir ausschließlich Yanmar-Produkte. Sie überzeugen uns seit vielen Jahren - unter anderem durch ihre hohe Lebenszeit. Dadurch, dass wir die Maschinen sehr lange fahren können, sind die Kosten überschaubar! Man kann es tatsächlich so zusammenfassen: Einmal Yanmar, immer Yanmar!" "Der SV120 ist eine außerordentlich harmonische Maschine, die wir seit Jahren einsetzen", erklärt Edgar Rothenpieler weiter. "Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung, deshalb war klar, dass wir das Nachfolgeprodukt kaufen." Die flexible Maschine kommt in der industriellen Hochbauabteilung von Berge-Bau zum Einsatz. Dank der Ausstattung mit Gummipads an den Stahlketten kann mit dem Bagger zum Beispiel auf sehr kleinen Flächen gearbeitet werden und dies besonders bodenschonend - ein echtes Plus. Außerdem überzeugt der SV120 mit seinem neuen Motor, der standardmäßig mit Partikelfilter ausgestattet ist, dies ist Voraussetzung für die Anwendung in Hallen. Eine Nachrüstung ist nicht erforderlich. Der Mobilbagger B110W kommt bei Berge-Bau im Hochbau und auf Außenanlagen zum Einsatz. "Wir haben den Bagger auf die Bedürfnisse unserer Fahrer zugeschnitten, mit bestem Sitz, Allradlenkung und Joysticklenkung. Yanmar bietet optimale Möglichkeiten bei der Ausstattung!", sagt Edgar Rothenpieler. "Wir rüsten den B110W zudem mit einem Roll-Dreh-Motor auf und wir haben extra einen Anhänger gekauft, denn der B110W zeigt ein sehr gutes Fahrverhalten mit Anhänger und ist besonders standfest. So fahren wir nun Material, Schotter und Sand direkt mit dem Anhänger in die Baustelle hinein und sparen dadurch auch öfter mal einen LKW." Den ViO12 nutzt Berge-Bau hauptsächlich für Hausanschlüsse. Der kleine, kompakte Minibagger lässt sich leicht über jeden Zaun heben und befährt mühelos enge Zufahrten, wie etwa auf privaten Grundstücken. Die Maschinen B110W und SV120 wurden mit hydraulischer Vollausstattung geliefert. Alle Bagger wurden von Yanmar vor der Auslieferung in den Berge-Bau Farben RAL 5015 und 1021 - blau und gelb - lackiert. "Für Berge-Bau ist es wichtig ist, dass die Maschinen vielseitig einsetzbar, kosteneffizient, sicher und langlebig sind - dies alles bieten unsere Maschinen. Wir freuen uns über das jahrelange Vertrauen unseres Kunden in Yanmar", sagt Lutz Stuwe, Area Sales Manager Nord-West-Deutschland bei Yanmar Compact Equipment EMEA. "Für Unternehmen wie Berge-Bau, die über eine eigene Werkstatt verfügen und selbst reparieren, ist zudem eine hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen wichtig. Auch das können wir garantieren." Berge-Bau wurde 1875 gegründet, ist mit zwei Standorten in Erndtebrück-Leimstruth sowie in Zeitz in Sachsen-Anhalt am Markt und realisiert unterschiedlichste Bauprojekte. Kernbereiche des 200-Mitarbeiter-Unternehmens sind der Hoch- und Tiefbau, darüber hinaus der Kabel-, Leitungs-, und Erdbau. So vielfältig wie die Baustellen ist auch die Maschinenflotte. Nun wurde sie um einen B110W, einen ViO12 und einen SV120 erweitert. Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa. Firmenkontakt

YANMAR COMPACT EQUIPMENT EMEA

Anne Chatillon

Rue René Cassin 8

51430 Bezannes

+33 3 25 55 29 66

anne_chatillon@yanmar.com

http://www.yanmarconstruction.eu Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

yanmar@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten