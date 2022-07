Startseite Carlo Milano XL-Gewächs- & Anzucht-Station PAS-70 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-07 10:07. Eigenes Gemüse und frische Kräuter bequem zuhause anpflanzen - Anzuchtsystem für bis zu 12 Pflanzen

- LED-Lichthaube mit 2 Beleuchtungs-Modi: für Blumen und Gemüse

- Lichthauben-Höhe einstellbar zwischen 20 und 50 cm

- 3,5 Liter Wassertank mit Wasserstand-Anzeige

- Wasserpumpe mit Timer für automatische Bewässerung

- Umfangreiches Zubehör: Töpfe, Anzuchtschwämme, Nährstofflösung u.v.m. Mit dem Pflanzen-Anzucht-System (https://www.pearl.de/mtrkw-11714-intelligente-pflanzen-anzucht-systeme-m...) von Carlo Milano (https://www.pearl.de/ar-2-7.shtml) züchtet man seine Lieblingspflanzen einfach selbst: Dank höhenverstellbarer Vollspektrum-Lichthaube und Nährstofflösung wachsen die grünen Lieblinge im Nu in die Höhe, egal zu welcher Jahreszeit! Zwei Beleuchtungsmodi sorgen stets für optimale Bedingungen für Blumen oder Gemüse. So wird das Gärtnern kinderleicht. Passende Töpfe und Anzuchtschwämme sind schon dabei. Man benötigt nur noch die Samen. Ideale Wasserversorgung: Man füllt einfach den großen Tank auf und das Wasser verteilt sich dank Wasserpumpe von selbst auf die Pflanzen. Über die Wasserstand-Anzeige liest man den Wasserstand auf einen Blick ab und weiß sofort, wann man den Tank nachfüllen muss. Bestens versorgt: Selbst wenn man einmal nicht zu Hause ist, versorgt das Pflanzen-Anzuchtsystem die Blumen dank Timer optimal mit Licht und Wasser. Die Lichthaube leuchtet täglich für 16 Stunden und wechselt anschließend für 8 Stunden in den Ruhemodus. Die Pumpe arbeitet für je 30 Minuten und pausiert danach 30 Minuten. Auf Knopfdruck versetzt man sie jederzeit in einen 12-Stunden-Ruhemodus. - LED-Vollspektrum-Lichthaube mit Timer und 2 Beleuchtungsmodi für Blumen und Gemüse

- 80 LEDs: 48 weiße LEDs, 24 rote LEDs, 8 blaue LEDs für optimales Wachstum

- Lichtmodus für Gemüse: rote, blaue und weiße LEDs leuchten, Lichtmodus für Blumen: rote und blaue LEDs leuchten

- Anpassbar an die Wachstumsphasen der Pflanzen: Licht höhenverstellbar 20 - 50 cm

- 3,5 Liter Wassertank mit Wasserstand-Anzeige und Pumpe

- Wasserpumpe mit Timer für automatische Bewässerung

- Leistungsaufnahme: 36 Watt

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße: 60 x 40 x 8 cm, Größe: 1,2 kg

- XL-Pflanzen-Anzuchtsystem inklusive 12 Pflanz-Töpfen, 12 Anzuchtschwämmen, 2x Nährstofflösung, Netzteil und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107392488 Preis: 85,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6062-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6062-3505.shtml Carlo Milano 24er-Set Ersatzschwämme für Pflanzen-Anzuchtsystem PAS-70

Preis: 9,99 EUR

