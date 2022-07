Startseite Kurzer Draht für Kunden und Partner: Neue STARFACE Homepage legt klaren Fokus auf Service und Support Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-07 10:05. Website des Karlsruher UCC-Herstellers ab sofort im neuen Design / Neues Service-Center bietet einfachen online Zugang zu Support-Services von der Ticket-Erstellung bis zur Fernwartung / Umfassendes Wissensportal und offenes Forum für die Community Karlsruhe, 5. Juli 2022. Der neue Web-Auftritt der STARFACE GmbH ist online. Im Zuge des Relaunchs wurde die Homepage optisch neu aufgelegt, neu strukturiert und in vielen Bereichen erweitert - und informiert Besucher nun wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch über die Lösungen des Herstellers. Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt ist das erweiterte Service- und Support-Angebot für Kunden und Partner: Diese finden online jetzt eine breite Palette von Kommunikationskanälen, Tools, Informationen und Downloads, die ihnen dabei helfen, das Potenzial ihrer UCC-Plattformen voll auszuschöpfen. Der deutlich vergrößerte Service-Bereich ist meist das erste, was Kunden und Partnern von STARFACE beim Besuch des neuen Web-Auftritts auffällt. Hier finden sie zum Beispiel: - Ein Service-Center für Fragen zu STARFACE-Produkten, für die Garantieabwicklung und für Support-Leistungen. Die Services sind dabei weitgehend interaktiv aufgelegt: Besucher können von hier aus zum Beispiel direkt in eine TeamViewer-Session mit einem Support-Mitarbeiter wechseln oder ein RMA-Formular ausfüllen und absenden.

- Ein Server-Uptime-Monitor gibt in Echtzeit Aufschluss über den aktuellen Status der STARFACE Server, zeigt für jeden Service die Uptime während der vergangenen 90 Tage an und fasst alle relevanten Status-Updates der letzten 30 Tage zusammen.

- STARFACE Administratoren und Partner können über die neue Homepage jetzt jederzeit mit einem einzigen Klick ein Support-Ticket anlegen - und stellen so die Weichen für ein effizientes Troubleshooting und eine schnelle Fehlerbehebung.

- Besucher haben über das Service-Center jederzeit Zugang zu einer umfassenden Wissensdatenbank rund um STARFACE: Sie können auf den Support-Wiki zugreifen, im ebenfalls neu überarbeiteten Support-Forum den Kontakt zur STARFACE Community suchen oder vorhandene Handbücher abrufen.

- Im Download-Bereich finden STARFACE Administratoren alle aktuellen Releases und weitere nützliche Tools. Außerdem stehen dort Handbücher zu allen noch relevanten Versionen und eine Auswahl lizenzfreier Music-On-Hold bereit. Weitere Links leiten die Besucher zu nützlichen Third-Party-Anwendungen wie TeamViewer oder Wireshark sowie zu Dokument-Downloads wie Updateverträgen oder Lizenzbedingungen weiter.

- Auch das STARFACE Partner-Portal wurde nahtlos in den neuen Web-Auftritt integriert: Akkreditierte Partner können vom Service-Center aus jederzeit mit einem einzigen Klick ins Portal wechseln, um ihre Projekte, ihre Accounts und ihre Zertifizierungen zu managen. Mehr zum Thema erfahren interessierte Leser unter https://www.starface.de/support/de/ . Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Kontakt

