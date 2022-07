Startseite Brauner Telecom erweitert sein Multi-Netz-SIM Angebot um neue M2M Daten Tarife Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-07-07 06:34. M2M Kommunikation: Neue Multi-Netz-SIM-Karten Daten-Tarife für M2M bzw. IoT ohne Mindestvertragslaufzeit bei Brauner Telecom Um Unternehmen bei ihren IoT Projekten und der M2M - Maschinen-2-Maschinen - Kommunikation bestmöglich unterstützen zu können, hat Brauner Telecom sein Portfolio an M2M Tarifen um reine Daten-Tarife erweitert. Eine Multi-Netz-SIM mit flexiblen preiswerten Tarifen ohne Mindestlaufzeit. Die Tarife decken exakt die Anforderungen von 90% der IoT und M2M Projekte ab! Mit der Multi-Netz-SIM Karte stehen in Deutschland die Netze der Telekom, von o2 Telefonica und Vodafone mit einer einzigen SIM Karte zur Verfügung und somit immer die bestmögliche Netzabdeckung für jeden Standort. Viele IoT Projekte und M2M Anwendungen verteilen sich auf mehrere Standorte oder verlangen eine Mobilität. Die sicherste Netzabdeckung und einfachste Handhabung erzielen Unternehmen nur mit einer Multi-Netz-SIM. "Wer für die M2M Kommunikation heute noch auf eine Single-Netz-SIM setzt, also eine SIM Karte, die nur ein Netz abdeckt, riskiert unnötige Verbindungsprobleme und Unterbrechungen des laufenden Betriebs. Die Gegenwart und Zukunft in der M2M Kommunikation gehört der Multi-Netz-SIM.", sagt Jörg Brauner, Geschäftsinhaber von Brauner Telecom Die Multi-Netz-SIM Karte ist mit dem Tarif europaweit in 34 Ländern einsetzbar und somit zum Beispiel für Logistik und Flotten Management sowie Mobile Tracking bestens geeignet. Die flexible Tarifgestaltung bietet eine einfache Anpassung des gebuchten Datenvolumens in beide Richtungen, also nach oben und nach unten. Besonders zum Start der Projekte können viele Unternehmen auf Grund nicht vorhandener Erfahrungen das Datenvolumen schlecht einschätzen. Brauner Telecom bietet hier eine faire Wahlmöglichkeit. Entweder wird das Datenvolumen, das über dem Inklusiv-Volumen des gebuchten Datentarifes liegt, pro MB berechnet oder der Kunde wird - nur für den aktuellen Monat - in den nächsthöheren Datentarif angehoben. Wie auch bereits bei den bestehenden M2M Angeboten bei Brauner Telecom gibt es keine Mindestvertragslaufzeit und die Multi-Netz-SIM Karten können mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende gekündigt werden. "Es ist unser Anspruch Lösungen zu bieten die zielgenau passen. Aus den vielen Projekten, die wir zwischenzeitlich betreuen, haben wir einen sehr guten und tiefen Einblick in die typischen Anforderungen der IoT Projekte und M2M Anwendungen", so Jörg Brauner, Geschäftsinhaber von Brauner Telecom, "Aus diesem Grund haben wir mit unserem technischen Partner einen puren Daten-Tarif aufgesetzt, der für 90% der Kunden ideal passt. Alle anderen Anforderungen werden ideal durch unsere weiteren zwei Tariffamilien abgedeckt, über die auch SMS und Sprache möglich ist." Die neuen M2M Multi-Netz Daten-Tarife Es fängt mit einem 500 MB Tarif für 6,99 € pro Monat netto an, gefolgt von einem 1 GB Tarif für 12,99 € und einem 3 GB Tarif für 24,99 € jeweils pro Monat netto. Mit diesen 3 Tarifen werden bereits die am meisten benötigten Datenvolumen abgedeckt. Für Projekte mit höherem Datenverbrauch gibt es einen 5 GB Tarif für 34,99 €, einen 10 GB Tarif für 59,99 € sowie einen 25 GB Tarif für 124,99 € jeweils pro Monat netto. Bei allen Tarifen fällt eine einmalige Bereitstellung in Höhe von 6,90 € netto an. Jedes weitere MB über das Inklusiv-Volumen hinaus wird entweder je MB (0,08 €) abgerechnet oder der Kunde wird nur für den aktuellen Monat in den nächsthöheren Tarif gestuft. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeiten und die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage zum Monatsende. Die M2M-Multi-Netz-SIM-Karten stehen in allen Formaten zur Verfügung Damit die Kunden von Brauner Telecom sorgenfrei ihre M2M bzw. IoT Projekte umsetzen können, stehen die Multi-Netz-SIM-Karten als Tripple SIM Karten zur Verfügung. Auf Anfrage ist auch der Einsatz von eSIM möglich, allerdings können für die eSIM abweichende Kosten anfallen. Selbstverständlich funktionieren die SIM Karten im LTE Netz. Die Erweiterung um 5G ist in der Planung, ein Termin zur Umsetzung steht noch nicht fest.

Als Partner für Telekommunikation & IT hilft Brauner Telecom seinen Kunden aus dem Klein- und Mittelstand leicht, flexible und preiswert professionelle TK & IT Lösungen einzusetzen und sich so Wettbewerbsvorteile zu sichern, auch wenn die Kunden keine Zeit haben oder Niemanden, der sich um die Administration kümmert.

