Startseite Fandifi ernennt Dr. Renjun Bao zum Mitglied des Beirats Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-06 19:03. Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2022 - Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ4) ("Fandom Sports" oder das "Unternehmen") ist stolz darauf, die Ernennung von Dr. Renjun Bao als Mitglied des Beirates von Fandifi bekannt zu geben. Dr. Bao ist ein renommierter Vordenker mit umfassenden Kenntnissen der Sportbranche sowohl in China als auch in den USA und hat mit vielen großen internationalen Ligen zusammengearbeitet. Er ist derzeit als Director Business Development und Senior Sports Reporter für Tencent Sports America tätig, wo er für die Pflege der Beziehungen zu den großen Sportligen verantwortlich ist, für die Tencent exklusive Übertragungsrechte für den chinesischen Markt besitzt. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass Renjun unserem hervorragenden Beraterteam beitritt und uns bei der Feinabstimmung der Fandifi-Vorhersageplattform für das globale Publikum und für wichtige Partner unterstützt. Sein Wissen über die Optimierung von Technologien und Geschäftsbeziehungen wird für Fandifi von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Plattform einführen und ausbauen, um die Produzenten von Inhalten - einschließlich Sportligen und -teams - zu unterstützen", sagt David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi. "Nachdem ich die Fandifi-Plattform in Aktion gesehen habe, ist der Mehrwert, den die Fandifi-Plattform den Zuschauern bietet, leicht erkennbar und stellt eine enorme Chance für das Unternehmen dar. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung mit David und dem Team zu teilen, um ihren Einfluss auf die internationale Sportszene zu maximieren", sagt Dr. Bao. Philip Chen, Chairman, kommentiert weiter: "Wir freuen uns, dass wir Renjun in unserem Team haben. Er fügt eine facettenreiche Dynamik hinzu, die die Gamification/Prediction-Technologie von Fandifi ergänzt und das Engagement von Content-Anbietern und Content-Vertreibern verstärkt. Renjuns weitreichendes globales Netzwerk wird es uns ermöglichen, unsere innovative Technologie weiter zu verbreiten." AKTIEN OPTIONEN Dr. Bao wurden insgesamt 200.000 leistungsabhängige Aktienoptionen zu einem Preis von 0,13 $ gewährt, die eine fünfjährige Laufzeit haben und am 7. Juni 2027 enden. Die Optionen sind zum Zeitpunkt der Zuteilung am 6. Juni 2022 bereits ausgeübt worden. Über Fandifi Technology Corp. FandifiTM baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Vorhersage- und Fan-Engagement-Plattform auf. Die FandifiTM -Plattform läuft auf einem zugehörigen neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Inhaltserstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities unabhängig von der Vertriebsform zu ermöglichen. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.. Für weitere Informationen: Investor Relations

