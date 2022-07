Startseite connect erweitert die Kooperation mit Benchmarking-Spezialist umlaut Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-06 15:30. Weitere Internationalisierung des Telekommunikationsmagazins connect im Bereich von Mobilfunknetztests und zusätzlich Festnetztests geplant. München, 6. Juli 2022. Das Telekommunikationsmagazin connect aus dem WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH (WEKA) Verlag richtet sich zunehmend international aus. Dazu wird die seit 20 Jahren erfolgreiche Kooperation mit umlaut, Teil von Accenture, fortgesetzt und erweitert. In Zukunft arbeiten die beiden Unternehmen international im Bereich Mobilfunknetztests sowie im Bereich Festnetztests zusammen. Der global agierendende Infrastruktur- und Benchmarkingspezialist umlaut testet die Telekommunikationsnetze in über 120 Ländern weltweit - Testmethode und Bewertung gelten global als De-Facto-Industriestandard. WEKA-Verlagsleiter Dirk Waasen sagt: "Wir schätzen sehr, dass umlaut in einem heiß umkämpften Medienumfeld, unser Magazin connect als den hochwertigsten strategischen Partner definiert. In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen - und freuen uns, dies nun international fortzusetzen. Im Rahmen unserer strategischen Kooperation führt umlaut ab dem nächsten Jahr auch Festnetztests durch und löst somit zafaco als Testdienstleister im Festnetzbereich ab. zafaco danken wir herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten 13 Jahren und wünschen viel Erfolg mit dem neuen Medienpartner." "Wir freuen uns, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit connect ausbauen und um den Bereich Festnetz erweitern", sagt Hakan Ekmen, CEO Telecommunication bei umlaut, und er führt fort: "Connectivity zuhause und unterwegs ist wichtig - beides ist Teil des ganzheitlichen Kundenerlebnis. Heute sind wir in der Lage, die Performance in mehr als 120 Ländern zu messen." connect und umlaut pflegen seit vielen Jahren eine erfolgreiche Kooperation. Diese umfasst die renommierten Mobilfunknetztests in mehreren Ländern: In Deutschland, Österreich und der Schweiz testen die beiden Unternehmen seit 2002 gemeinsam die Mobilfunknetze, seit 2014 in Großbritannien, seit 2015 in den Niederlanden und Spanien. Auch in Australien, Schweden und Kanada ermittelten connect und umlaut bereits gemeinsam die besten Mobilfunkanbieter. Die Mobilfunknetztests von umlaut und connect sind unabhängig und kombinieren die Expertise von umlaut, global anerkannte Autorität bei der Messung von Netzleistung, mit der von connect, ebenfalls eine führende Autorität in Europa mit über 25 Jahren redaktioneller Erfah-rung und Testwissen. Die Mess-Methodik von umlaut gewährleistet eine faire, transparente und neutrale Bewertung der getesteten Netze, damit ist diese einzigartiger Maßstab für Management und Entscheider zum Vergleich ihrer Netze mit anderen. Die Tests gewährleisten echte internationale Vergleichbarkeit - dank eines globalen Regelwerks, das jährlich angepasst wird. So umfasst dieses seit 2021 zum Beispiel auch den neusten Mobilfunkstandard 5G. Die Mobilfunknetztests von umlaut und connect sind stets an der Spitze der technologischen Entwicklung. TECHNIK TRENDS FASZINATION

Diesem Motto hat sich die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH verschrieben. Mit den Marken connect, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO, stereoplay und video begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten, sowohl Print als auch Digital. Hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Messlabor Testlab sind steter Anspruch. Nicht zuletzt deshalb gehört die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Messlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de. Firmenkontakt

connect

Dirk Waasen

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar bei München

+49 89 255 561 101

dwaasen@wekanet.de

https://www.weka-media-publishing.de/ Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 177 696 28 36

WEKA@cream-communication.com

