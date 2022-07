Traction Uranium schließt Dienstleistungsabkommen mit Forschungsteam der University of Saskatchewan zur Nutzung einer innovative

6. Juli 2022. Vancouver, British Columbia - Traction Uranium Corp. (das Unternehmen oder Traction) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, freut sich, den Abschluss eines Dienstleistungsrahmenvertrags mit der University of Saskatchewan bekannt zu geben, der die Explorationsprogramme des Unternehmens in Hearty Bay und Lazy Edward Bay ergänzen wird.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, sagte: Das Fachwissen von Saskatchewan in den Bereichen Bergbau und Uran macht diese Provinz zu einem der am besten bewerteten Rechtsgebiete für Bergbau und Exploration. Die von der University of Saskatchewan ausgehende Innovation bringt die Branche voran und die von Dr. Yuanming Pan entwickelte neue Technik wird uns dabei unterstützen, festzustellen, ob in einem Zielgebiet uranhaltige Flüssigkeiten vorhanden sind oder nicht. Sie wird unserem Team dabei helfen, die Zufuhrkanäle der uranhaltigen Flüssigkeiten abzugrenzen und zu verfolgen. Die aus der Arbeit abgeleiteten Daten werden dazu beitragen, ein kosteneffizienteres und genaueres Bohrprogramm als unsere Konkurrenten durchzuführen, indem wir die Quarzdegradation, die durch die vom Uranzerfall abgegebene Strahlung verursacht wird, als weiteren Vektor in unserem Programms untersuchen. Indem wir unsere Bemühungen auf die richtigen Gebiete konzentrieren und diese neue Technologie mit den aus unseren Bohrprogrammen gewonnenen Daten kombinieren, maximieren wir für unsere Investoren die in den Boden gesteckten Dollars.

Technischer Überblick:

Die geplante Forschungskooperation zwischen der University of Saskatchewan und Traction Uranium Corp. wird strahlungsinduzierte Defekte in Quarz als neuen Vektor für die Uranexploration in den Konzessionsgebieten Hearty Bay und Lazy Edward Bay im Norden von Saskatchewan nutzen. Diese Forschung basiert auf der Entdeckung einiger strahlungsinduzierter Defekte in Quarz, die durch den Beschuss mit Alphateilchen entstehen, die beim Zerfall der Uran- (und Thorium-) Isotopen freigesetzt werden. Die Menge dieser strahlungsinduzierten Defekte in Quarz gibt daher oft Aufschluss über die Menge/Dauer der uranhaltigen Flüssigkeiten, die in der Vergangenheit in diesem Gebiet vorhanden waren.

Diese Methode geht auf Forschungen in den Minen Key Lake und McArthur River zurück und wurde auf die Maw-Zone, die Lagerstätte Phoenix und die Lagerstätte Arrow angewandt.

Die wichtigsten Analysetechniken, die für diese Forschung eingesetzt werden, sind die Kathodolumineszenz-(CL) -Bildgebung und die paramagnetische Elektronenresonanz-(EPR) -Spektroskopie. Die erstgenannte Technik weist strahlungsinduzierte Defekte in Mineralien visuell nach, ist aber weniger empfindlich, während die Letztere empfindlicher ist und quantitative Schätzungen der strahlungsinduzierten Defekte ermöglicht.

Das Programm beginnt mit einer systematischen Probenentnahme in den Konzessionsgebieten Hearty Bay und Lazy Edward Bay, gefolgt von einer sorgfältigen Probenvorbereitung und Datenanalyse (polierte Dünnschliffe für die CL-Bildgebung und Mineralienseparate für die EPR). Die erwarteten Ergebnisse dieser Forschung werden in Form einer detaillierten Dokumentation der Verteilung (sowohl 2D als auch 3D) der strahlungsinduzierten Defekte in Quarz in beiden Konzessionsgebieten vorgelegt, die mit Daten aus anderen Techniken (z. B. Geophysik und Geochemie) integriert werden können, um das Explorationsprogramm zu steuern (d. h. um die Ziele für weitere Explorationsarbeiten einzugrenzen).

