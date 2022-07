Startseite Früherkennung | Prävention Pressetext verfasst von beocondis am Mi, 2022-07-06 13:46. Die meisten bekannten Gefäßrisikofaktoren sind beeinflussbar, sodass Sie durch einen gesunden Lebensstil in Bezug auf Ernährung,

körperliche Bewegung, Gewichtsregulierung und insbesondere Rauchverzicht Ihr individuelles

Arteriosklerose-Risiko und das Risiko einer relevanten Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankung

sehr effektiv reduzieren können. In einigen Fällen können auch Medikamente sinnvoll sein. Für bereits Erkrankte sind Lebensstilmaßnahmen neben der wohl kalkulierten Medikamenteneinnahme

sinnvoll, um das Fortschreiten der Herzkreislauferkrankung zu bremsen. Vorsorge im Sinne einer

Früherkennung und Prävention für den Erhalt Ihrer Gesundheit und Ihrer Leistungsfähigkeit ist sinnvoll,

