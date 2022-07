Startseite Björn Klingsporn wird Geschäftsführer bei der PERM4 | Permanent Recruiting GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-06 13:06. 06.07.2022 Die PERM4 | Permanent Recruiting GmbH erweitert ihre Geschäftsführung und beruft mit Wirkung zum 01. Juli 2022 Björn Klingsporn zum weiteren Geschäftsführer. Neben Alexander Raschke wird Björn Klingsporn insbesondere die strategische Ausrichtung aller Vertriebsbereiche sowie des Kandidatenmanagements der auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisierten Personalberatung managen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland und des sich immer mehr zuspitzenden Fachkräftemangels ist die Erweiterung der Geschäftsführung ein wesentliches Strategie-Element für den Erhalt der einzigartigen Positionierung von PERM4 | in einem zukunftsfähigen Markt. Björn Klingsporn ist seit Oktober 2021 Sales Director bei PERM4 | Permanent Recruiting und war in dieser Funktion bereits für die Vertriebssteuerung sowie den erfolgreichen Aufbau weiterer PERM4 | Niederlassungen verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden die erfolgreichen Vermittlungen von Fach- und Führungskräften pro Mitarbeiter:in nachhaltig gesteigert. Zuvor war der studierte Diplom-Kaufmann mehrere Jahre in leitender Funktion bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften EY und KPMG tätig.

"Björn Klingsporn ist eine echte Verstärkung für PERM4 | und wird in der neuen Funktion noch stärker zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen", ist sich Alexander Raschke, Geschäftsführer der PERM4 | Permanent Recruiting GmbH, sicher. Auch Björn Klingsporn freut sich auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung: "Die neue Aufgabe ermöglicht es mir, die Zukunft von PERM4 | ganzheitlich zu gestalten und die Erfahrung aus meiner bisherigen Beratertätigkeit noch stärker für unsere Kunden, für die Fach- und Führungskräfte, die wir bei ihrem nächsten Karriereschritt unterstützen, und für unsere Mitarbeiter:innen einzubringen. Die PERM4 I Permanent Recruiting GmbH ist der führende Personaldienstleister für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung. Mit über 100 spezialisierten Karriereberater:innen bringt der Personaldienstleister Unternehmen mit Fach- und Führungskräften in den Berufsfeldern Sales, HR, IT & Digital , Finance/Banking, Supply Chain Management, Engineering und Construction/Property zusammen. Mit Hilfe modernster Recruiting-Infrastruktur und einer permanent aktualisierten Datenbank mit derzeit über 220.000 Fach- und Führungskräften stellt die in Mannheim, Berlin, Frankfurt am Main, Nürnberg und Düsseldorf ansässige Personalberatung - trotz allgemeinem Fach- und Führungskräftemangel - sicher, dass Unternehmen in den für ihren Geschäftserfolg relevanten Bereichen schnell (wieder) über die passenden Leistungsträger verfügen. So hilft sie Unternehmen erfolgreich zu bleiben und unterstützt Fach- und Führungskräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt. Kontakt

PERM4 | Permanent Recruiting GmbH

Sascha Thieme

Konrad-Zuse-Ring 27

68163 Mannheim

030333063100

Sascha.thieme-extern@perm4.com

www.perm4.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten