Globale Ungerechtigkeiten, die ungesühnt bleiben: Hörprobe aus „Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau“ von Dantse Dants

… findet man überall auf der Welt. In der Geschichte und Gegenwart der Menschheit entspricht ein Land ohne Ungerechtigkeiten lediglich einer utopischen Vorstellung und nicht der Realität. Dabei sind viele dieser Ungerechtigkeiten für die meisten Menschen kein Geheimnis, während andere hingegen entweder ignoriert werden oder der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Dantse Dantse möchte das ändern. In seinem Gedicht „Wie viel? Wie lange? Ungesühnte Welt-Ungerechtigkeiten“ spricht er daher zahlreiche globale Ungerechtigkeiten an aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, für die die Drahtzieher dahinter/die Schuldigen niemals gerade stehen müssen. Ein Ausschnitt aus dem Gedicht – Globale Ungerechtigkeiten

„Wie viel Zeit braucht ein Soldat, bevor er den Mut hat, Schießbefehle gegen Menschen, die er vorher nicht gesehen hat, die ihm nichts getan haben, abzulehnen? Und wie viel Mut braucht ein Polizist, um seinem Gewissen zu folgen und nicht das Gesetz zu befolgen? Wie viel Heroismus braucht ein Richter, um einen Unschuldigen freizusprechen, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen? Und wie viel Risikobereitschaft braucht ein Volk, um aufzustehen und die Regierung zu zwingen, ihre Wahlversprechen einzuhalten? Wie viel Pflichtbewusstsein braucht ein Arzt, um sich den Anweisungen des Staats zu widersetzen, um das Richtige zu tun? Wie viele Winter muss der Obdachlose unter dem City-Fußgänger-Tunnel ertragen, bevor die guten Menschen ihm einen Blick und eine Decke schenken?“ Mehr zu globalen Ungerechtigkeiten und andere sozialkritische Themen

Du bist auf der Suche nach Literatur, die dich zum Nachdenken anregt? Du sehnst dich nach Gedichten, die außerhalb des Mainstreams liegen und Gesellschaft und Politik kritisch beleuchten? Das Gedicht „Wie viel? Wie lange? Ungesühnte Welt-Ungerechtigkeiten“ gibt es, zusammen mit vielen anderen sozialkritischen Lyrik-Werke, im neuen Gedichtsammelband „Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau“ von Dantse Dantse zu lesen. Das Buch ist jetzt erhältlich bei indayi.de Amazon Thalia Hugendubel Über den Autor und Verleger Dantse Dantse

Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.

Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen. Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Pressekontakt

