Kupferbestände sinken

Seit Anfang des Jahres musste der Kupferpreis deutlich Federn lassen. Doch die Lagerbestände sind niedrig und neue Kapazitäten weit weg. Der Frühwarnindikator Kupfer lässt nichts Gutes ahnen, denn preislich ist das rote Metall deutlich abgerutscht. Rund 20 Prozent niedriger als zu Jahresanfang notiert der Rohstoff, der vor allem in der Bauindustrie verwendet wird. Möglich ist, so Experten, noch ein weiterer Preisrückgang, bevor eine starke Erholung einsetzen kann, dies aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht. Kupfer ist nicht nur in der Baubranche, sondern auch in der Energie- und Telekommunikationsbranche ein wichtiger Rohstoff. Kurz nach Beginn des Ukraine-Russland-Krieges hatte Kupfer das jüngste Rekordhoch erreicht, dann sorgte der Wirtschaftsumbruch für sinkende Preise. Ein stärkerer US-Dollar und ein schwächeres weltweites Wirtschaftswachstum setzen derzeit den Basismetallen, insbesondere Kupfer zu. Dazu kommt die Zinsstraffung durch die Fed sowie die Null-Covid-Politik Chinas. Wenn aber die Rezessionsängste abnehmen und die Lieferketten wieder besser funktionieren, dann wird sich Kupfer wieder als das Metall, auch preislich, präsentieren, das es eigentlich ist. Nämlich ein unabdingbarer Bestandteil der Zukunft. Mögen sich die Hoffnungen der Fed erfüllen, dass die US-Inflation sich wieder von den 40-jährigen Höchstständen entfernt und auf ein verträgliches Niveau von rund zwei Prozent einpendelt. Mit einer nennenswerten neuen Kupferproduktion ist nicht zu rechnen und die Qualität der Kupferlagerstätten verschlechtert sich weiter. Wenn sich dann die Comeback-Chancen manifestieren, sollte es gut sein, in Kupfer investiert und die Durststrecke durchgehalten zu haben. Kupfer besitzen beispielsweise Copper Mountain Mining oder Kutcho Copper. Copper Mountain Mining - https://www.youtube.com/watch?v=y-fKH2GW0x0 - hat neben zwei Kupferprojekten in Australien eine 75prozentige Beteiligung an der erfolgreich produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia. Kutcho Copper - https://www.youtube.com/watch?v=taBGR_GunhY - erweitert und erschließt das hochgradige Kupfer-Zink-Projekt Kutcho, ebenfalls in British Columbia. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-co... -) und Kutcho Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/ -).

