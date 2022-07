Startseite Erfolgreiches Friedfischangeln mit den richtigen Futtermitteln Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2022-07-05 18:16. Mit dem passenden Futtermittel lassen sich beim Angeln auf Friedfische erfolgreiche Fänge erzielen. Dabei werden Futtermittel auf unterschiedliche Weise eingesetzt. So kann es auch schon vor dem jeweiligen Angeltag zum Anfüttern an der ausgewählten Angelstelle genutzt werden. Bis zum Angelausflug werden die Fische dadurch an die gewünschte Stelle im Wasser gelockt. Im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de findet sich ein breites Sortiment diverser Futtermittel. Der Angel Berger Angelshop bietet dabei von Grundfutter bis Boilies alles, was zum Friedfischangeln benötigt wird. Groundbait – das klassische Futtermittel Das Angel Berger Groundbait Magic Big Fish ist ein hochwertiges Futtermittel, das aus besten Zutaten zusammengestellt wird. In Flüssen und Seen lässt sich dieses Futtermittel besonders für Karpfen erfolgreich verwenden, da es mit den großen Partikeln mit süßem Geschmack eben diese vorzugsweise anlockt. Das Futtermittel ist in mehreren Sorten erhältlich und verfügt über einen hohen Proteinanteil. Selbst unter schwierigeren Bedingungen ist dieses Futtermittel erfolgversprechend. Durch die Vielzahl von aufeinander abgestimmten, natürlichen Aromen und Geschmacksstoffen lässt sich zielgerichtet auf die bevorzugten Fischarten angeln und so auch gute Fänge erreichen. Mit dem Angel Berger Magic Feederset mit Zubehör und Futtermittel erhält man sogar ein speziell zusammengestelltes Feederset. Große Auswahl an Futtermitteln von Pop Up bis Boilie Neben dem Groundbait, welches sowohl pur als auch mit anderen Futtermitteln Verwendung findet, gibt es auf angel-berger.de noch weitere Futtermittel für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Mit den Angel Berger Perlmais Pop Ups erhält man speziell entwickelten, schwimmenden Perlmais aus qualitativ sehr hochwertigen Maiskörnern in verschiedenen Sorten. Er ist nicht zu weich und hält sehr gut am Haken, lässt sich jedoch auch anderweitig anwenden. Mit dem Magic Baits Boilie Set bekommt man ein Futtermittel mit groben Bestandteilen und natürlichen Aromen als sehr verträglichen Köder. Selbst großzügiges Anfüttern ist damit möglich. Das Futtermittel Set, bestehend aus Boilies, Pop Ups und Flavour, ist der perfekte Hakenköder für jede Angelsituation. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.angel-berger.de/futtermittel.htm Kurzprofil:

Das Unternehmen Angel Berger blickt mit seinem Angelshop angel-berger.de auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Zu günstigen Preisen bietet der Shop alles notwendige Zubehör rund ums Angeln. Das Sortiment beinhaltet mehr als 3.000 Produkte. Es setzt sich aus eigenen Produkten und Produkten namhafter Hersteller zusammen. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

