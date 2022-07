Startseite EcoTensil® für erste All-in-one plastikfreie Lebensmittelbox aus Pappe mit integriertem Besteck ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-07-05 14:32. Das kalifornische Unternehmen EcoTensil® hat sein revolutionäres, robustes Pappbesteck, das in eine EcoFoodBox eingebaut ist, für eine vereinfachte plastikfreie Gastronomie in Europa eingeführt. EcoTensil hat sich mit dem Hersteller der preisgekrönten NeverLeak™-Lebensmittelbox, Global-C - bereits ein führendes Unternehmen in der Reisebranche - zusammengetan, um den Komfort und die Nachhaltigkeit der Box mit einem integrierten patentierten, preisgekrönten Pappbesteck von EcoTensil zu kombinieren. Die Kombination dieser beiden etablierten Produkte bietet Gastronomiebetrieben die Möglichkeit, Platzbedarf, Arbeitsstunden und Kosten erheblich zu reduzieren. Denn dadurch müssen sie Hygieneutensilien und Lebensmittelboxen nicht mehr getrennt verwalten. Im Juni wurden EcoTensil und Global-C auf der World Travel Catering Expo (WTCE) in Hamburg gemeinsam mit dem Onboard Hospitality Award 2022 "Ones to Watch" ausgezeichnet. Das Multi-Besteck lässt sich sauber in die Box zurückklappen, so dass es zwischen der Klappe im Deckel eingeklemmt ist und dadurch sowohl von den Lebensmitteln als auch von der äußeren Umgebung getrennt ist, um sauber und hygienisch zu bleiben. Durch eine einfache "Bend to touch dots™"-Faltung entsteht ein stabiler Löffel, dessen seidige Textur ideal zu Lebensmitteln passt und angenehmer ist als trockenes Holz, das den Geschmack und den Genuss der Lebensmittel beeinträchtigen kann. "Einer der Hauptvorteile dieser Lebensmittelbox ist die drastische Materialeinsparung durch die Herstellung des Utensils aus dem zusätzlichen Material um die gestanzte Box herum. Es wird keine Verpackung benötigt, da das Utensil unter der Klappe sauber bleibt", sagt Peggy Cross, Gründerin und CEO von EcoTensil. "Der hervorragende feuchtigkeitssperrende Karton, der für die NeverLeak-Lebensmittelschachtel verwendet wird, erfüllt die gleichen Anforderungen an zertifizierte Nachhaltigkeit wie die EcoTensil-Produkte selbst." Ideal für Reisen, zum Mitnehmen und für den Lebensmitteleinzelhandel Die Box ist mit der NeverLeak-Technologie auslaufsicher gemacht und verfügt über den patentierten EasyClick-Verschluss von Global-C. Mit dem praktischen EcoTensil-Besteck wird die Mahlzeit oder der Snack zu einem echten To-Go-Produkt - und wenn der Verbraucher es essen möchte, ist das EcoTensil-Besteck schon da: direkt in die Box integriert", sagt Wayne Costigan, Direktor bei Global-C. "Dieses Produkt ist eine perfekte Lösung für Fluggesellschaften und den Transitverkehr, da es mit minimalem Aufwand und Materialeinsatz vom Gefrierschrank zum Ofen und zum Passagier gelangen kann. Es ist auch nicht mehr notwendig, verpacktes Besteck bereitzuhalten, was sowohl Handhabungs- als auch Produktkosten spart. Erstaunlicherweise kann das EcoTensil-Besteck für so gut wie alle Lebensmittel verwendet werden, die nicht mit einem Messer geschnitten werden müssen." Neben der Bordverpflegung und dem Reisesektor ist die integrierte EcoFoodBox ideal für Imbissbuden sowie für die Feinkost- und Mitnahmeabteilungen von Lebensmittelgeschäften und Supermärkten. EcoFoodBox: Auslaufsicher und temperaturbeständig Die kunststofffreien, kompostierbaren und recycelbaren Behälter der EcoFoodBox sind auslaufsicher und für alle Arten von warmen und kalten Menüs geeignet. Bemerkenswert ist, dass die vielseitigen Behälter und das dazugehörige Utensil bis zu -40 Grad eingefroren und im Backofen sicher auf 220 Grad erhitzt werden können. Die EcoFoodBox ist mit oder ohne ein Fenster aus kompostierbarer Folie erhältlich. "Die Verbraucher achten zunehmend auf die Gesundheit unseres Planeten und erwarten, dass die Verpackungen für die Gastronomie so nachhaltig wie möglich sind", sagt Peggy Cross. "Die Box, das Besteck und die Lebensmittel können kompostiert werden, oder - ohne Lebensmittel - kann alles recycelt werden. Cross ergänzt: "Da das EcoTensil-Besteck aus der gleichen Pappe wie die Schachtel hergestellt wird, wird bei der Herstellung nur sehr wenig zusätzliches Material und - wie auch beim Versand - keine zusätzliche Energie verbraucht. Außerdem hat die Pandemie dazu geführt, dass die Menschen die Lebensmittelsicherheit in Frage stellen. Die EcoFoodBox mit unserem plastikfreien Besteck bietet eine hygienische und sichere Möglichkeit, unterwegs zu essen". Trustmark-Zertifizierung "plastikfrei" von Flustix "Die für die EcoFoodBox verwendete Pappe ist die umweltfreundlichste, die heute erhältlich ist", sagt Peggy Cross. "Zum einen trägt sie das Gütesiegel von Flustix, das garantiert, dass ein Produkt tatsächlich plastikfrei ist und alle Prüfkriterien der EU-Richtlinie über die Verwendung von Kunststoffen für den einmaligen Gebrauch (SUPD: Single Use Plastics Directive) erfüllt. Und unsere Pappe verfügt über weitere Zertifizierungen, z.B. für Recyclingfähigkeit, PFAS-Freiheit und nachhaltige Forstwirtschaft. Unser Ziel ist es, die umweltfreundlichsten Utensilien anzubieten, die alle Nachhaltigkeitsstandards der EU erfüllen und gleichzeitig ein äußerst angenehmes Geschmackserlebnis bieten. Das kommt unseren Kunden und deren Kunden zugute - und vor allem der Umwelt." Über EcoTensil EcoTensil hat das Einwegbesteck neu erfunden - um Unternehmen dabei zu unterstützen, Zero-Waste-Ziele zu erreichen. Mit nur einem Falz verwandeln sich angenehm glatte FSC®-Papputensilien in nachhaltige, effiziente und markenaffine Utensilien. Das EcoTensil-Team entwickelt mit Leidenschaft praktische und ansprechende Lösungen, um der wachsenden Nachfrage nach Komfort in der Unterwegsversorgung zu begegnen - und gleichzeitig die Menge kostspieliger Abfälle zu reduzieren, die unsere Umwelt belasten. EcoTensil verfügt über zahlreiche Patente in den USA und international. EcoTensil-Produkte sind immer gekennzeichnet mit: patents@ecotensil.com und dem geschützten "Bend to touch dots™" plus dem geschützten Punktpaar. Mehr über EcoTensil: https://www.ecotensil.eu/ Beratung. PR. Social Media. Wir sind weder eine klassische Agentur noch eine One-Woman-Show. Und das ist für Sie von Vorteil: Denn Sie bekommen immer die Chef-Behandlung plus Back-up. 