Startseite Sassy Resources ändert Namen zu "Sassy Gold" und richtet Hauptaugenmerk wieder auf Projekt Foremore in Eskay Camp Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-04 15:03. Vancouver (British Columbia), 4. Juli 2022 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY, FWB: 4E7, OTCQB: SSYRF) freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen, während das Unternehmen seine Crews zum zu 100 % unternehmenseigene Projekt Foremore im produktiven Eskay Camp im Nordwesten von British Columbia entsendet, um mit den Bohrungen bei der Goldentdeckung Westmore zu beginnen. Namensänderung In den kommenden Wochen wird Sassy Resources Corp. seinen Namen zu Sassy Gold Corp. ändern, um die erneute Fokussierung des Unternehmens auf sein hochgradiges Vorzeigeprojekt Foremore besser widerzuspiegeln. Die Börsenkürzel von Sassy an der CSE, dem OTCQB und der Börse Frankfurt bleiben unverändert und auch an der Kapitalstruktur des Unternehmens wird es keine Änderungen geben. Die Umbenennung von Sassy Resources zu Sassy Gold ist ein logischer Schritt angesichts der wachsenden Bedeutung von Foremore und unserer direkten Explorationsmöglichkeiten in einem der weltweit führenden Goldlager, sagte Mark Scott, CEO von Sassy. Foremore bietet ein aufregendes und unmittelbares Potenzial für die Aktionäre, während unser langfristiges Wertangebot mit unserer beträchtlichen Aktienbeteiligung am Newfoundland Gold Rush (Gander Gold und Galloper Gold) sowie unserer Investition in MAX Power Mining noch nie so gut war. Die neue Website von Sassy wird in Kürze zusammen mit der Namensänderung veröffentlicht werden. Bis dahin können Investoren die Website SassyResources.com besuchen. Strategische Finanzierung Sassy hat eine monetäre Privatplatzierung von bis zu 3,2 Millionen Dollar arrangiert, die von mehreren neuen strategischen Investoren aus Kanada und Europa unterstützt wird. Die Finanzierung umfasst bis zu 16.410.256 Aktien zu einem Preis von 19,5 Cents pro Aktie ohne Warrants. Es ist davon auszugehen, dass sie vollständig gezeichnet und am oder um den 8. Juli 2022 abgeschlossen werden wird, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der CSE. Die Gelder werden für die Explorationen bei Foremore sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Wir freuen uns, dass wir neue Investoren gewinnen konnten, die unseren bereits starken Einzelhandel ergänzen, während wir in eine aufregende neue Phase in der jungen Geschichte von Sassy eintreten, sagte Mark Scott. Wir haben unsere Aktienstruktur in den vergangenen zwei Jahren sorgfältig verwaltet, was es uns ermöglicht, eine besondere Gelegenheit wie diese zu nutzen, um unser Geschäft und unsere Marktbestrebungen zum richtigen Zeitpunkt im Goldzyklus zu erweitern. Bohrungen bei Foremore Die Bohrungen bei Foremore werden in der zweiten Julihälfte beginnen und sich zunächst auf den Erzgang 4 Amigos konzentrieren, wo vier der letzten fünf Bohrlöcher sichtbares Gold durchschnitten, einschließlich 86,4 g/t Gold und 41,6 g/t Silber auf 0,7 m innerhalb einer Kernlänge von 1,4 m mit einem Gehalt von 43,2 g/t Gold und 20,8 g/t Silber, beginnend nur 8,7 m unterhalb des Bohrlochs in WM21-015 (siehe Pressemitteilung vom 3. März 2022). 4 Amigos ist eine von mehreren Erzgangstrukturen bei Westmore, die hochgradiges Gold enthalten. Gold kommt in Quarzerzgängen innerhalb des Westmore-Intrusivgesteins und des umgebenden Vulkangesteins vor, was das Potenzial dieses aufregenden neuen Ziels, das klassische Eskay-Camp-Strukturen aufweist, erhöht. Die Mineralisierung bei Westmore erstreckt sich bis in eine Tiefe von mindestens 400 m und ist weiterhin in mehrere Richtungen offen. Karte des Projekts Foremore

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66538/SASYJuly4NRVFINAL_DE_P... Qualifizierter Sachverständiger Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet. Über Sassy Resources Corporation Sassy ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt Foremore, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet. Sassy erwirbt auch eine bis zu 100%ige Beteiligung am Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake in Saskatchewan. Sassy hält auch bedeutende Aktienpositionen an Gander Gold Corp., Galloper Gold Corp. und MAX Power Mining Corp. Kontaktdaten: Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca In Europa:

Michael Adams

Managing Director - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu CSE: SASY

400 - 1681 Chestnut Street

Vancouver, BC V6J 4M6

www.SassyResources.com

Warnung vor zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "setzt fort", "projiziert", "potenziell", "budgetiert" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder Ereignisse oder Bedingungen darstellen, die "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und die Fähigkeit der Transaktion, den Unternehmenswert zu steigern. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com . www.sec.gov . www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sassy Resources Corporation

Mark Scott

804-750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada email : mark.scott@sassyresources.ca Pressekontakt: Sassy Resources Corporation

Mark Scott

804-750 West Pender Street

