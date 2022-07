Startseite Lampenwelt.at gewinnt erneut Austrian Trustmark Award - Sieger in der Kategorie "Best Online Shop" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-04 09:51. Die Lampenwelt GmbH hat mit ihrem österreichischen Onlineshop Lampenwelt.at den Austrian Trustmark Award 2022 in der Kategorie "Best Online Shop" gewonnen. Schlitz, 4. Juli 2022 - Die Lampenwelt GmbH hat mit ihrem österreichischen Onlineshop Lampenwelt.at den Austrian Trustmark Award 2022 in der Kategorie "Best Online Shop" gewonnen. Der Handelsverband Österreich verleiht die Auszeichnung einmal pro Jahr und zeichnet damit die innovativsten und herausragendsten heimischen Onlineshops in drei Kategorien aus. "Wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum zweiten Mal den Austrian Trustmark Award nachhause holen konnten", erklärt Thomas Rebmann, Gründer und CEO der Lampenwelt GmbH. "Als One-Stop-Shop und House of Brands für jeden Bedarf rund ums Thema Licht bieten wir ein breites Sortiment mit rund 500 Marken, Beratung vom Fach sowie facettenreiche Inspiration. Dafür schätzen uns über 5 Millionen zufriedene Kunden." Der eCommerce Day des Handelsverbands Österreich umfasst neben der Preisverleihung des Austrian Trustmark Awards ein umfassendes Programm zu aktuellen Trends und Herausforderungen im Onlinehandel. Über 300 Teilnehmer und Branchenkenner tauschten sich in diesem Jahr im Nordlicht Wien zu Themen wie innovative Shopsysteme, Paymentlösungen, Influencer Marketing und Nachhaltigkeit aus. Ein Highlight des Kongresses war die Verleihung des Austrian Trustmark Awards unter der Schirmherrschaft von Mastercard. Feierlich überreichten Ing. Mag. Rainer Will (Geschäftsführer Handelsverband) und Piotr Kwasniak (Head of Business Development Digital, Mastercard) den Gewinnern Trophäe und Urkunde. Stellvertretend für Lampenwelt.at nahmen Laura Hahner (Online Marketing Managerin für Lampenwelt.at) und Anika Mack (Product Owner User Experience bei Lampenwelt) den begehrten Award entgegen. Laura Hahner unterstrich: "Kundenfreundlichkeit, Qualität und offene Kommunikation haben bei uns höchste Priorität. All dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft und Begeisterung, die das gesamte Lampenwelt-Team jeden Tag einbringt - mit dem Ziel, das Wohlbefinden unserer Kunden zu steigern." Bildunterschrift:

_Lampenwelt.at erhält Austrian Trustmark Award 2022 in der Kategorie "Best Online Shop" (v.l.n.r.): Piotr Kwasniak (Head of Business Development Digital, Mastercard); Laura Hahner (Online Marketing Managerin für Lampenwelt.at); Anika Mack (Product Owner User Experience bei Lampenwelt); Ing. Mag. Rainer Will (Geschäftsführer Handelsverband) | ©Sabine Klimpt / Handelsverband_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland fon ..: +49 661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern. Pressekontakt: Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz fon ..: +49 661-296 962-1168

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten