Startseite Der Jubiläums-Werkzeugwagen von ATORN Pressetext verfasst von SympraGmbH am Mo, 2022-07-04 09:35. Der Jubiläums-Werkzeugwagen von ATORN Ludwigsburg, 4. Juli 2022 – 20 Jahre ATORN sind ein echter Grund zur Freude. Die HAHN+KOLB-Eigenmarke steht bereits seit 2002 für Qualität, Innovation und Emotion und überzeugt damit die Kunden. Das Sortiment ist stets gewachsen und umfasst inzwischen über 35.000 Bohr-, Fräs-, Dreh-, Schleif- und Trennwerkzeuge sowie Messmittel, Werkstattbedarf und Betriebseinrichtungen. Zum Jubiläum bietet HAHN+KOLB jetzt eines der beliebtesten Produkte – den ATORN Werkzeugwagen als Special Edition mit massiver Holzplatte aus Buche-Multiplex und in speziellem Farbdesign, mit dessen Kauf zugleich noch ein neuer Baum gepflanzt wird. Der ATORN Werkzeugwagen ist als mobile Werkstatt einsetzbar, in der alle Werkzeuge immer sicher und griffbereit untergebracht sind. Die pulverbeschichtete Stahlblech-Konstruktion ist besonders stabil und mit vier abriebfesten Rädern versehen, die in dieser Version in ATORN Blau erstrahlen. Für eine übersichtliche und geschützte Lagerung aller Werkzeuge sind vier Schubladen mit sieben Hartschaumeinlagen bestückt – durch passgenaue Ausschnitte in den Einlagen und die Kontrastfarbe Blau sind fehlende Werkzeuge zudem auf einen Blick erkennbar. Bei Bedarf können die Hartschaumeinlagen auch individuell angepasst werden. Eine weitere Besonderheit der Jubiläums-Edition ist die Holzplatte aus Buche-Multiplex. Sie ist nicht nur sehr hochwertig, sondern macht den Werkzeugwagen zu einem Hingucker in jeder Werkstatt. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit kooperiert HAHN+KOLB mit dem Aufforstungsprojekt PLANT-MY-TREE und pflanzt auch für jeden verkauften Werkzeugwagen der Special Edition einen Baum im baden-württembergischen Weißbach im Kochertal und leistet damit einen weiteren Beitrag für die Zukunft. Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 100.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter http://www.hahn-kolb.de